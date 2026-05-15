Head Topics

R&I คงอันดับเครดิตเรทติ้งไทยที่ A- พร้อมคงมุมมองความน่าเชื่อถือมีเสถียรภาพ

Economy News

R&I คงอันดับเครดิตเรทติ้งไทยที่ A- พร้อมคงมุมมองความน่าเชื่อถือมีเสถียรภาพ
R&ICredit RatingThailand
📆5/15/2026 10:53 AM
📰Thansettakij
101 sec. here / 13 min. at publisher
📊News: 79% · Publisher: 63%

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดเผยว่า บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Rating and Investment Information, Inc. (R&I) ได้คงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย (Sovereign Credit Rating) ที่ A- และคงมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทย (Outlook) ที่ระดับมีเสถียรภาพ (Stable Outlook) ซึ่ง R&I ได้ชี้แจงเหตุผลและปัจจัยที่สำคัญ

สบน.

เผย R&I คงอันดับเครดิตเรทติ้งไทยที่ A- พร้อมคงมุมมองความน่าเชื่อถือมีเสถียรภาพ มั่นใจเศรษฐกิจ การเงินการคลัง นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดเผยว่า ในวันนี้ (วันที่ 15 พฤษภาคม 2569) บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Rating and Investment Information, Inc. (R&I) ได้คงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย (Sovereign Credit Rating) ที่ A- และคงมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทย (Outlook) ที่ระดับมีเสถียรภาพ (Stable Outlook) ซึ่ง R&I ได้ชี้แจงเหตุผลและปัจจัยที่สำคัญ ดังนี้2.

ระดับหนี้สาธารณะต่อ GDP (Public Debt to GDP) อยู่ที่ร้อยละ 64.7 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2568 โดย R&I เชื่อว่า รัฐบาลจะสามารถบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้อยู่ภายใต้กรอบวินัยการคลังตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งดำเนินการตามแผนการคลังระยะปานกลาง (Medium–Term Fiscal Framework : MTFF) เพื่อทยอยลดการขาดดุลทางการคลังให้ต่ำกว่าร้อยละ 3 ของ GDP ภายในปีงบประมาณ 2572 3.

R&I มองว่า แม้ว่าพื้นที่ทางการคลังของภาครัฐมีอยู่อย่างจำกัด แต่รัฐบาลปัจจุบันยังคงเดินหน้าผลักดันนโยบาย “Thailand 10 Plus” เพื่อส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) และยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicles: EV) ควบคู่กับมาตรการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ ซึ่งคาดว่าจะช่วยผลักดันให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ในระยะต่อไป4.

ภาคการเงินต่างประเทศ (External Finance) มีความแข็งแกร่ง โดยดุลบัญชีเดินสะพัดอยู่ในระดับเกินดุลจากการเติบโตของรายได้จากภาคการท่องเที่ยวและการส่งออกสินค้า โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ ขณะที่เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) มีแนวโน้มไหลเข้าอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เงินทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูงกว่าภาระหนี้ต่างประเทศซึ่งยังคงอยู่ในระดับต่ำ ส่งผลให้ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องต่างประเทศ (External Liquidity) อยู่ในระดับจำกัด 5.

ปัจจัยสำคัญที่ R&I จะติดตามสำหรับพิจารณาการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ของประเทศไทย คือ ความคืบหน้าในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการรักษาความแข็งแกร่งของฐานะต่างประเทศ (External Position) ในระยะปานกลา

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Thansettakij /  🏆 23. in TH

R&I Credit Rating Thailand A- Public Debt To GDP Medium–Term Fiscal Framework : MTFF Artificial Intelligence: AI Electric Vehicles: EV External Finance External Liquidity

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fitch Ratings คงอันดับความน่าเชื่อถือของไทยที่ BBB+Fitch Ratings คงอันดับความน่าเชื่อถือของไทยที่ BBB+กรุงเทพฯ 11 ก.ค.-Fitch Ratings คงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย (Sovereign Credit Rating) ที่ BBB+ และคงมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยอยู่ในระดับมีเสถียรภาพ (Stable Outlook)…
Read more »

ฟิทช์ เรทติ้งส์ คงอันดับเครดิตไทย BBB+ฟิทช์ เรทติ้งส์ คงอันดับเครดิตไทย BBB+Fitch Ratings คงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย (Sovereign Credit Rating) ที่ BBB+ และคงมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยอยู่ในระดับมีเสถียรภาพ (Stable Outlook)
Read more »

S&P คงอันดับเครดิตประเทศไทยที่ BBB+ แนวโน้มมีเสถียรภาพS&P คงอันดับเครดิตประเทศไทยที่ BBB+ แนวโน้มมีเสถียรภาพS&P Global Ratings (S&P) คงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย (Sovereign Credit Rating) ที่ BBB+ และคงมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทย (Outlook) ที่ระดับมีเสถียรภาพ (Stable Outlook)BB
Read more »

R&I คงอันดับความน่าเชื่อถือไทยที่ A- แนะเร่งดึงลงทุนอุตสาหกรรมสมัยใหม่R&I คงอันดับความน่าเชื่อถือไทยที่ A- แนะเร่งดึงลงทุนอุตสาหกรรมสมัยใหม่บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Rating and Investment Information, Inc. (R&I) คงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย (Sovereign Credit Rating) ที่ A- และคงมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทย (Outlook) ที่ระดับมีเสถียรภาพ (Stable Outlook) R&I คาดว่า เศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วงฟื้นตัวและอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แท้จริง (Real GDP Growth) จะเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 2.6 ในปี 2567 และขยายตัวต่อเนื่องในปี 2568
Read more »

'R&I' คงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ A- และคงมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ระดับมีเสถียรภาพ'R&I' คงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ A- และคงมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ระดับมีเสถียรภาพRating and Investment Information, Inc. (R&I) คงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย (Sovereign Credit Rating) ที่ A- และคงมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทย (Outlook) ที่ระดับมีเสถียรภาพ (Stable Outlook) เมื่อวันที่ 21 ม.ค.
Read more »

'JCR' คงอันดับความน่าเชื่อถือประเทศไทยระดับ A คงมุมมองมีเสถียรภาพ'JCR' คงอันดับความน่าเชื่อถือประเทศไทยระดับ A คงมุมมองมีเสถียรภาพJapan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR) คงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย (Sovereign Credit Rating) ที่ A และคงมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทย (Outlook) ที่ระดับมีเสถียรภาพ (Stable Outlook) เมื่อวันที่ 14 มี.ค.
Read more »



Render Time: 2026-05-15 13:53:03