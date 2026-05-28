”อับดุลลา vs ซุปเปอร์เล็ก” รีแมตช์แบบชัดเจนในวันศุกร์ที่ 7 ส.ค. นี้

“อับดุลลา” และ “ซุปเปอร์เล็ก” จะกลับมาดวลกันอีกครั้งในวันศุกร์ที่ 7 ส.ค. นี้ ในไฟต์รีแมตช์ภายใต้กติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) ในรายการ The Inner Circle
หมัดหนัก วัย 24 ปี จากรัสเซีย ประกาศฉายหนังม้วนเดิมกับ “ ซุปเปอร์เล็ก ซุปเปอร์เล็ก มวยไทย” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิง รุ่นฟลายเวต วัย 30 ปี จากบุรีรัมย์ ในไฟต์รีแมตช์ภายใต้กติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.
) ในรายการ The Inner Circle วันศุกร์ที่ 7 ส. ค. นี้ ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ภาคแรกของทั้งคู่ในรายการ The Inner Circle เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พ. ค.
ที่ผ่านมา เต็มไปด้วยดรามาตั้งแต่ก่อนชก เนื่องจาก “อับดุลลา” ชั่งน้ำหนักไม่ผ่านตามพิกัดของรุ่นแบนตัมเวต ก่อนที่หลังจบเกมดรามาจะทวีคูณขึ้นไปอีก เมื่อแฟนมวยจำนวนมากมองว่า “ซุปเปอร์เล็ก” ที่พ่ายไปด้วยคะแนนไม่เอกฉันท์ ควรได้รับการชูมือมากกว่าหลังเป็นฝ่ายไล่ยำใหญ่ “อับดุลลา” จนแทบเอาตัวไม่รอดในยกสุดท้าย จากผลการแข่งขันที่สูสีในภาคแรก ทำให้ ONE ตัดสินใจประกบทั้งคู่กลับมาดวลกันอีกครั้งเพื่อหาผู้ชนะแบบชัดเจน ซึ่งล่าสุดทาง “อับดุลลา” ให้คำมั่นว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องน้ำหนัก เพื่อสยบดรามาย้ำชัยเหนือนักชกไทยโดยไม่ต้องมีคำถามตามมาอีก “ผมจะทำน้ำหนักให้ผ่าน และแสดงให้เห็นว่าผมคู่ควรได้ชิงแชมป์ ผมเคยชนะเขามาได้แล้วครั้งหนึ่ง ผมจะทำให้ได้อีกครั้ง และต้องดีกว่าเดิมด้วย” ต้องรอติดตามกันให้ดีกว่า “อับดุลลา” จะสามารถเหยียบตาชั่งผ่านฉลุย พร้อมคว้าชัยได้ตามที่ลั่นวาจาไว้ หรือจะเป็น “ซุปเปอร์เล็ก” ที่ระเบิดฟอร์มทวงแค้น เอาคืนจากความพ่ายแพ้ในภาคแรกได้สำเร็จ แฟนมวยทั่วประเทศห้ามพลาดเด็ดขาด!
ติดตาม "อับดุลลา vs ซุปเปอร์เล็ก" วันศุกร์ที่ 7 ส. ค. นี้ จองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR สำหรับผู้ชมทางบ้าน สามารถรับชมการถ่ายทอดสด The Inner Circle ในช่วงเวลา 18.30 – 20.30 น. ทาง Live.
ONEFC.com สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกเท่านั้น ดูรายละเอียดการสมัครสมาชิกได้ที่ลิงก์นี้ วิธีการสมัครสมาชิก The Inner Circl
อับดุลลา ซุปเปอร์เล็ก The Inner Circle ONE คิกบ็อกซิง
