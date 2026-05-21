‘แถลงการณ์ร่วม (Joint Statement)’ ในการขับเคลื่อนความร่วมมือทหาร-อาเซียน

พลจัตวา Gregorio Sibayan Nieveras หัวหน้าคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียนประจำประเทศไทย (ASEAN Observer Team Thailand: AOT-TH) และคณะ AOT จากประเทศฟิลิปปินส์ ได้เข้าเยี่ยมคำนับเพื่อแนะนำตัวอย่างเป็นทางการ และทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนความร่วมมือทหารในทุกระดับ ขณะที่ พล.ท.วรยส เหลืองสุวรรณ แม่ทัพภาคที่ 1/ผบ.ศปก.ทภ.1 พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา ได้ลงพื้นที่ จ.สระแก้ว เพื่อตรวจสภาพความพร้อมรบ การฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยกองพัน ประจำปี 2569 ของกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ณ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์
21 พฤษภาคม 2569 - ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบก ให้การต้อนรับ พลจัตวา Gregorio Sibayan Nieveras หัวหน้าคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียนประจำประเทศไทย (ASEAN Observer Team Thailand: AOT-TH) และคณะ AOT จากประเทศฟิลิปปินส์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับเพื่อแนะนำตัวอย่างเป็นทางการ ณ ห้องรับรองอาคารศรีสิทธิสงคราม กองบัญชาการกองทัพบก ทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำถึงกลไกสำคัญภายใต้“แถลงการณ์ร่วม ( Joint Statement )” มุ่งขับเคลื่อนความร่วมมือในทุกระดับ ตั้งแต่เชิงนโยบายไปจนถึงการปฏิบัติงานในพื้นที่จริง เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพ ความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา อันจะนำไปสู่สันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันอย่างยั่งยืนในภูมิภา.
Thai floods and strong gusts to hit parts of Thailand on 21-22 MayThe Meteorological Department has issued statement number 16 for the 76/2569 year predicting heavy rain and strong winds over Thailand from 20 to 21 May and extending to 21 May. Flooding and strong winds are predicted over Thailand, with heavy rain and strong winds affecting the entire country, and the western coast of Thailand. Storms and floods are expected in the northern and northeastern regions of Thailand, in the western part of the country, as well as in the northern and eastern regions of the central part. Citizens are advised to be cautious in case of floods and strong winds. According to the Meteorological Department, the probability of heavy rain and strong winds has increased significantly, especially in the high northern mountainous areas of Thailand. The floodwaters can cause problems with the electricity of local roads, impacting road and transportation systems. Please note that the Meteorological Department will continue to provide conditions such as rain, high winds and thunder, so be sure to monitor the official Meteorological Department websites.
