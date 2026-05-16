‘เซอร์’ เบ็คแฮม โชว์ลีลาล้านล้าน พลิกสถานะ ในลีกโลก

เบ็คแฮม สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาชาวสหราชอาณาจักรคนแรกที่มีทรัพย์สินรวมทะลุ 1 พันล้านปอนด์ (43,500 ล้านบาท) โดยรายงานจาก BBC ระบุว่า เบ็คแฮม มีทรัพย์สินรวมกับ วิคตอเรีย อยู่ที่ 1.185 พันล้านปอนด์ และมีรายได้จากการเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับ Adidas และ Hugo Boss
อดีตกัปตันทีมชาติอังกฤษ สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาชาวสหราชอาณาจักรคนแรกที่มีทรัพย์สินรวมทะลุ 1 พันล้านปอนด์ (43,500 ล้านบาท) โดยรายงานจาก BBC ระบุว่า เบ็คแฮม วัย 51 ปี ซึ่งเพิ่งได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ ‘เซอร์’ เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา มีทรัพย์สินรวมกับ วิคตอเรีย เบ็คแฮม ภรรยาอยู่ที่ 1.
185 พันล้านปอนด์ (ราว 51,550 ล้านบาท) ตัวเลขดังกล่าวทำให้ทั้งคู่ขึ้นเป็นหนึ่งในบุคคลในวงการกีฬาที่ร่ำรวยที่สุดของสหราชอาณาจักร ต่อจากครอบครัวของ เบอร์นี เอ็คเคิลสโตน อดีตผู้บริหารฟอร์มูลาวัน ที่มีทรัพย์สินราว 2 พันล้านปอนด์ (ราว 87,000 ล้านบาท) หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้ เบ็คแฮม ก้าวขึ้นสู่ระดับมหาเศรษฐี คือการเป็นเจ้าของร่วมของ อินเตอร์ ไมอามี สโมสรในศึกเมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ สหรัฐฯ ซึ่งถูกประเมินมูลค่าสูงถึง 1.45 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 47,340 ล้านบาท นอกจากนี้ อดีตดาวเตะ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ยังมีรายได้จากการเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับบริษัทระดับโลกอย่าง Adidas และ Hugo Boss ขณะที่ วิคตอเรีย ประสบความสำเร็จจากธุรกิจแฟชั่น หลังสร้างชื่อเสียงจากการเป็นสมาชิกวง Spice Girls โดย ลูอิส แฮมิลตัน แชมป์โลกฟอร์มูลาวัน 7 สมัย มีทรัพย์สิน 435 ล้านปอนด์ หรือราว 1.9 หมื่นล้านบาท รั้งอันดับ 5 แฮร์รี เคน และ แอนดี เมอร์รีย์ อยู่อันดับ 10 ร่วมกัน ด้วยทรัพย์สินคนละ 110 ล้านปอนด์ หรือราว 4.78 ล้านบา
