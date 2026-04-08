‘ลีซอ’ ร่วมส่งท้าย ‘ฟุตบอลปันสุขฯ ซีซัน 2’ ส่งต่อทักษะลูกหนัง พร้อมมอบประสบการณ์ชมฟุตบอลไทยลีก

‘ ลีซอ ’ ธีรเทพ วิโนทัย ยอดกองหน้าฝีเท้าฉกาจ อดีตแข้งทีมชาติไทย ร่วมส่งต่อทักษะลูกหนัง ส่งท้ายโครงการ ‘ ฟุตบอล ปันสุข สนุกรอบสายทาง ซีซัน 2’ ที่จัดขึ้นโดย บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ร่วมกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ( กทพ.
) ซึ่งเป็นโครงการที่ต่อเนื่องจากความสำเร็จในการจัดครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนและชุมชนรอบทางพิเศษผ่านการเล่นกีฬาฟุตบอล โครงการนี้ได้จัดกิจกรรมทั้งหมด 3 ครั้ง โดยครั้งสุดท้ายจัดขึ้น ณ สนามธันเดอร์โดม ฟุตบอล พาร์ค เมืองทองธานี มีเยาวชนเข้าร่วมกว่า 100 คน น้องๆ ได้รับการฝึกทักษะฟุตบอลเบื้องต้นจาก ‘ลีซอ’ ซึ่งเป็นไฮไลต์ของโครงการ นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันฟุตบอล 7 ต่อ 7 ระหว่างเยาวชนจากชุมชนต่างๆ เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและการทำงานเป็นทีม อีกทั้งยังมีอินฟลูเอนเซอร์สายสปอร์ตมาร่วมสร้างสีสันและความสุขให้กับเยาวชนอีกด้วย โครงการนี้ได้สร้างการมีส่วนร่วมจากชุมชนใกล้ทางพิเศษทั้ง 5 สายทาง ได้แก่ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ศรีรัช ฉลองรัช อุดรรัถยา และประจิมรัถยา โดยกิจกรรมครั้งที่ผ่านมาจัดขึ้นที่ลานกีฬาพัฒน์ 2 บริเวณพื้นที่ใต้ทางพิเศษศรีรัช ใกล้แยกอุรุพงษ์ และลานกีฬาโรงเรียนวัดสร้อยทอง พระราม 7 บริเวณพื้นที่ใกล้ทางพิเศษประจิมรัถยา เพื่อมอบโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตบอลให้กับเยาวชนอย่างต่อเนื่อง\โครงการ ‘ฟุตบอลปันสุขฯ ซีซัน 2’ ไม่เพียงแต่เน้นการฝึกทักษะฟุตบอลเท่านั้น แต่ยังมอบประสบการณ์พิเศษให้กับเยาวชนด้วยการพาไปชมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก ระหว่าง ‘เมืองทอง ยูไนเต็ด’ พบกับ ‘เชียงราย ยูไนเต็ด’ ที่ ‘ธันเดอร์โดม สเตเดียม’ ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับน้องๆ และผู้ปกครองเป็นอย่างมาก ‘ลีซอ’ กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้ร่วมงานว่า “ในฐานะรุ่นพี่ที่คลุกคลีอยู่กับวงการฟุตบอล บอกเลยว่าดีใจทุกครั้งที่เห็นโปรเจกต์ดีๆ แบบนี้เกิดขึ้น ผมรู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมากๆ ที่ได้กลับมาร่วมสานต่อโครงการในซีซัน 2 นี้ สำหรับผมฟุตบอลปันสุขไม่ใช่แค่การสอนเบสิกฟุตบอล แต่ยังเป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจ การได้เห็นแววตาของน้องๆ ที่มีความกระหายอยากเรียนรู้ ทำให้ผมรู้สึกมีพลังตามไปด้วย” การที่น้องๆ ได้ดูการแข่งขันฟุตบอลระดับอาชีพในวันนี้ ถือเป็นประสบการณ์ที่ดี เพราะการดูฟุตบอลในทีวีกับมาดูที่สนามจริง ความตื่นเต้นต่างกันเยอะ น้องๆ จะได้เห็นนักเตะมืออาชีพเล่นในรูปแบบต่างๆ ที่จะช่วยกระตุ้นให้พวกเขามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองต่อไป โครงการนี้ยังตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของ BEM และ กทพ. ในการส่งเสริมชุมชนและเยาวชนรอบทางพิเศษ โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการมอบโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทย\โครงการ ‘ฟุตบอลปันสุข สนุกรอบสายทาง’ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของ BEM และ กทพ. ซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และยั่งยืน โครงการนี้ไม่เพียงแต่ส่งเสริมการเล่นกีฬาและสุขภาพของเยาวชนเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรกับชุมชนอีกด้วย โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการส่งมอบบริการที่ดีที่สุดแก่ผู้ใช้ทางพิเศษ ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจบริการคมนาคมขนส่งของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ลีซอยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า บรรยากาศในสนามจะช่วยเติมพลังให้ความฝันของน้องๆ ชัดเจนขึ้น และทำให้ทุกคนอยากกลับไปจับลูกบอลให้บ่อยขึ้น โครงการนี้จึงเป็นมากกว่าการสอนฟุตบอล แต่เป็นการสร้างแรงบันดาลใจ และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้สัมผัสประสบการณ์จริงในสนามแข่งขัน ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้พวกเขาก้าวไปสู่ความสำเร็จในอนาค
