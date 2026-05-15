Russia's Escalation of War in Ukraine

The news text discusses the escalating conflict between Russia and Ukraine, with Russia using ballistic missiles and drones to target cities and infrastructure, resulting in numerous casualties and damage. The text highlights the severity of the situation and the potential for further escalation.
และเมืองสำคัญทั่วประเทศต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 โดยใช้ทั้งขีปนาวุธทิ้งตัว ( Ballistic Missile ) และโดรนพลีชีพจำนวนมหาศาล ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก ท่ามกลางซากปรักหักพังของอาคารที่พักอาศัยใจกลางเมืองหลวงรุ่งสางของวันพฤหัสบดี (14 พฤษภาคม 2569) ย่านดาร์นิตเซีย (Darnytsia) ในกรุงเคียฟ กลายเป็นสมรภูมิเลือด เมื่อขีปนาวุธของรัสเซียพุ่งเป้าถล่มอพาร์ตเมนต์สูง 9 ชั้นจนพังถล่มลงมาทั้งแถบ เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องระดมกำลังขุดค้นร่างผู้เคราะห์ร้ายใต้ซากคอนกรีตเบื้องต้นยืนยันผู้เสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุ 4 ราย บาดเจ็บ 33 ราย และยังมีผู้สูญหายอีกอย่างน้อย 10 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่กังวลว่ายอดผู้เสียชีวิตอาจพุ่งสูงขึ้นหญิงชราวัย 78 ปี เล่าถึงนาทีชีวิตว่าได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นตอนตี 3 ก่อนที่บ้านทั้งหลังจะสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงจนกระจกแตกละเอียดไปทั่วบริเวณนายแอนดรี ซิบิฮา รัฐมนตรีต่างประเทศยูเครน ระบุว่าการโจมตีครั้งนี้จงใจเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่ โดนัลด์ ทรัมป์ และ สี จิ้นผิง กำลังร่วมประชุมซัมมิตที่กรุงปักกิ่ง เพื่อแสดงให้เห็นว่าวลาดีเมียร์ ปูติน ไม่แยแสต่อความพยายามสร้างสันติภาพโลกกองทัพอากาศยูเครนระบุว่า นี่คือการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่รัสเซียเริ่มรุกรานเต็มรูปแบบในปี 2022 โดยรัสเซียปล่อยโดรนใส่ยูเครนมากกว่า 1,560 ลำ ภายในระยะเวลาเพียง 24 ชั่วโมงยูเครนสามารถสอยโดรนและขีปนาวุธร่วงได้ถึง 693 เป้าหมาย แต่ยังมีขีปนาวุธ 15 ลูก และโดรน 23 ลำ ที่หลุดรอดไปทำลายเป้าหมายสำคัญได้ถึง 24 แห่งทั่วประเทศการโจมตีเน้นเป้าหมายไปที่โครงสร้างพื้นฐานทางพลังงาน ส่งผลให้กรุงเคียฟและอีก 11 ภูมิภาคทั่วประเทศต้องเผชิญกับภาวะไฟฟ้าดับชั่วคราวซ้ำเติมความลำบากของประชาชน นอกจากเคียฟแล้ว เมืองใหญ่อย่าง คาร์คีฟ, ซูมี และโอเดสซา ต่างก็รายงานความสูญเสียในลักษณะเดียวกัน โดยที่คาร์คีฟมีผู้บาดเจ็บถึง 28 ราย ในจำนวนนี้เป็นเด็ก 3 ราย การถล่มยูเครนอย่างบ้าคลั่งในครั้งนี้คือการฉีกหน้า "โดนัลด์ ทรัมป์" อย่างรุนแรง หลังจากที่เขาเพิ่งอ้างความสำเร็จในการขอให้ทั้งสองฝ่ายหยุดยิงชั่วคราวในช่วงวันที่ 9-11 พฤษภาคมที่ผ่านมา แนวโน้มของสงครามดูเหมือนจะทวีความรุนแรงขึ้นเพื่อใช้เป็นแต้มต่อบนโต๊ะเจรจาระดับโลก ข้อสังเกตสำคัญคือปูตินกำลังส่งสัญญาณว่าสันติภาพจะเกิดขึ้นได้ตามเงื่อนไขของรัสเซียเท่านั้น และตราบใดที่มหาอำนาจอย่างสหรัฐฯ และจีนยังไม่มีมาตรการกดดันที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาด เสียงระเบิดในยูเครนก็คงจะดังต่อไปไม่จบสิ้.
และเมืองสำคัญทั่วประเทศต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 โดยใช้ทั้งขีปนาวุธทิ้งตัว (Ballistic Missile) และโดรนพลีชีพจำนวนมหาศาล ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก ท่ามกลางซากปรักหักพังของอาคารที่พักอาศัยใจกลางเมืองหลวงรุ่งสางของวันพฤหัสบดี (14 พฤษภาคม 2569) ย่านดาร์นิตเซีย (Darnytsia) ในกรุงเคียฟ กลายเป็นสมรภูมิเลือด เมื่อขีปนาวุธของรัสเซียพุ่งเป้าถล่มอพาร์ตเมนต์สูง 9 ชั้นจนพังถล่มลงมาทั้งแถบ เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องระดมกำลังขุดค้นร่างผู้เคราะห์ร้ายใต้ซากคอนกรีตเบื้องต้นยืนยันผู้เสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุ 4 ราย บาดเจ็บ 33 ราย และยังมีผู้สูญหายอีกอย่างน้อย 10 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่กังวลว่ายอดผู้เสียชีวิตอาจพุ่งสูงขึ้นหญิงชราวัย 78 ปี เล่าถึงนาทีชีวิตว่าได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นตอนตี 3 ก่อนที่บ้านทั้งหลังจะสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงจนกระจกแตกละเอียดไปทั่วบริเวณนายแอนดรี ซิบิฮา รัฐมนตรีต่างประเทศยูเครน ระบุว่าการโจมตีครั้งนี้จงใจเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่ โดนัลด์ ทรัมป์ และ สี จิ้นผิง กำลังร่วมประชุมซัมมิตที่กรุงปักกิ่ง เพื่อแสดงให้เห็นว่าวลาดีเมียร์ ปูติน ไม่แยแสต่อความพยายามสร้างสันติภาพโลกกองทัพอากาศยูเครนระบุว่า นี่คือการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่รัสเซียเริ่มรุกรานเต็มรูปแบบในปี 2022 โดยรัสเซียปล่อยโดรนใส่ยูเครนมากกว่า 1,560 ลำ ภายในระยะเวลาเพียง 24 ชั่วโมงยูเครนสามารถสอยโดรนและขีปนาวุธร่วงได้ถึง 693 เป้าหมาย แต่ยังมีขีปนาวุธ 15 ลูก และโดรน 23 ลำ ที่หลุดรอดไปทำลายเป้าหมายสำคัญได้ถึง 24 แห่งทั่วประเทศการโจมตีเน้นเป้าหมายไปที่โครงสร้างพื้นฐานทางพลังงาน ส่งผลให้กรุงเคียฟและอีก 11 ภูมิภาคทั่วประเทศต้องเผชิญกับภาวะไฟฟ้าดับชั่วคราวซ้ำเติมความลำบากของประชาชน นอกจากเคียฟแล้ว เมืองใหญ่อย่าง คาร์คีฟ, ซูมี และโอเดสซา ต่างก็รายงานความสูญเสียในลักษณะเดียวกัน โดยที่คาร์คีฟมีผู้บาดเจ็บถึง 28 ราย ในจำนวนนี้เป็นเด็ก 3 ราย การถล่มยูเครนอย่างบ้าคลั่งในครั้งนี้คือการฉีกหน้า "โดนัลด์ ทรัมป์" อย่างรุนแรง หลังจากที่เขาเพิ่งอ้างความสำเร็จในการขอให้ทั้งสองฝ่ายหยุดยิงชั่วคราวในช่วงวันที่ 9-11 พฤษภาคมที่ผ่านมา แนวโน้มของสงครามดูเหมือนจะทวีความรุนแรงขึ้นเพื่อใช้เป็นแต้มต่อบนโต๊ะเจรจาระดับโลก ข้อสังเกตสำคัญคือปูตินกำลังส่งสัญญาณว่าสันติภาพจะเกิดขึ้นได้ตามเงื่อนไขของรัสเซียเท่านั้น และตราบใดที่มหาอำนาจอย่างสหรัฐฯ และจีนยังไม่มีมาตรการกดดันที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาด เสียงระเบิดในยูเครนก็คงจะดังต่อไปไม่จบสิ้
Russia Ukraine Ballistic Missile Drones Casualties Damage Escalation Conflict
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
รัฐบาลลุยแก้ PM2.5 ข้ามพรมแดน ตั้ง War Room จับตาหมอกควัน–จุดความร้อน ผนึกอาเซียนสกัดวิกฤตรัฐบาลเร่งแก้ PM2.5 ข้ามพรมแดน ตั้ง War Room ติดตามจุดความร้อนร่วมประเทศเพื่อนบ้าน
Read more »
รบ.แก้ PM2.5 ข้ามพรมแดนเชิงรุก ผนึกเพื่อนบ้านตั้ง War Roomรัฐบาลเดินหน้าแก้ PM2.5 ข้ามพรมแดนเชิงรุก ตามข้อสั่งการนายกฯ ผนึกประเทศเพื่อนบ้านตั้ง War Room ติดตามหมอกควัน–จุดความร้อน ยกระดับความร่วมมือระดับภูมิภาค
Read more »