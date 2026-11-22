Royal-D ปลื้ม มาริโอ้ maurice coreffey เป็นพรีเซนเตอร์ใหม่ ดันแบรนด์ดื่มดีได้ทุกกิจกรรม
Royal-D ประกาศแต่งตั้ง มาริโอ้ maurice coreffey เป็นพรีเซนเตอร์อย่างเป็นทางการ เพื่อขยายฐานผู้บริโภคและตอกย้ำกลยุทธ์ดื่มดีได้ทุกกิจกรรม พร้อมขยายตลาดโภชนาการการกีฬา
บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอาหารและเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ Royal-D ได้จัดพิธีเปิดตัวพรีเซนเตอร์อย่างเป็นทางการไปเมื่อเร็วๆ นี้ ที่ชั้น 1 อาคาร ซีพี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม โดยเป็นการประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญที่สร้างความฮือฮาให้กับแฟนคลับสายกิจกรรมและสุขภาพอย่างกว้างขวาง
การเลือก มาริโอ้ maurice coreffey เข้ามาเป็นพรีเซนเตอร์ครั้งนี้ ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่สุดสำหรับการ รีเฟรชภาพลักษณ์แบรนด์ในปี 2569 เนื่องจากคุณมาริโอ้มีภาพลักษณ์ที่สดใส เปี่ยมด้วยพลัง และมีความเป็นธรรมชาติ ซึ่งสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้หลากหลายกลุ่ม ทั้งคนรุ่นใหม่และผู้บริโภคทั่วไป สอดคล้องกับเป้าหมายของแบรนด์ที่ต้องการพัฒนาให้มีความทันสมัยและใกล้ชิดกับผู้คนมากยิ่งขึ้นAlso readชาบี อลอนโซ่ ยอมรับสภาพจิตใจทีมเชลซี หลังพ่ายลีดส์ 1-4
กลยุทธ์เจาะตลาดดื่มดีได้ทุกกิจกรรม
ทางบริษัทฯ ระบุว่า แบรนด์ไม่ได้ต้องการเพียงแค่สร้างการจดจำผ่านพรีเซนเตอร์เท่านั้น แต่ต้องการให้คุณมาริโอ้เป็นตัวแทนในการถ่ายทอดตัวตนของ Royal-D ว่าเป็นเครื่องดื่มที่สามารถอยู่เคียงข้างและเติมความสดชื่นได้ในทุกกิจกรรมของชีวิตประจำวัน พร้อมตั้งเป้าให้การร่วมงานครั้งนี้ช่วยขยายฐานการรับรู้ เพิ่มการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ และกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจทดลองดื่มจริง
เหตุผลเบื้องลึกคือการเปลี่ยนมุมมองต่อเครื่องดื่มเกลือแร่ ที่ปัจจุบันไม่ได้จำกัดอยู่แค่การเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายหนักเท่านั้น แต่ยังสามารถตอบโจทย์กิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ทุกรูปแบบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดหลักของแบรนด์ที่ว่า "ดื่มดีได้ทุกกิจกรรม" โดยเฉพาะการสร้างการรับรู้แบรนด์ผ่านพรีเซนเตอร์ชื่อดังอย่าง คุณมาริโอ้
มุมมองพรีเซนเตอร์และทีมงาน
คุณพงษ์ธร ผู้แทนจากแบรนด์ ได้กล่าวแสดงความดีใจและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมงานกับ Royal-D ในฐานะพรีเซนเตอร์ในครั้งนี้ โดยระบุว่าปกติตนเองมีตารางงานที่ค่อนข้างหนาแน่น มีทั้งการถ่ายละครและการถ่ายโฆษณา บางวันต้องอยู่กองถ่ายกันทั้งวัน จึงมีการใช้พลังงานไปจำนวนมาก
คุณมาริโอ้ ได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า ตนเป็นคนชอบทำกิจกรรมด้วย และแน่นอนว่าต้องมีเหนื่อย มีเสียเหงื่อบ้างเหมือนกัน ซึ่งก็พยายามพักผ่อนและดื่มน้ำให้เพียงพอ มี Royal-D ไว้เติมความสดชื่นระหว่างวัน เพื่อให้พร้อมลุยต่อไปในภารกิจต่างๆ โดยมองว่าสิ่งที่ทั้งสองมีเหมือนกันคือความแอคทีฟและความสดชื่น
พระเอกหนุ่มได้ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายเพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ ทั้งเครื่องดื่มเกลือแร่พร้อมดื่ม ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้รักสุขภาพและการออกกำลังกาย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เวย์โปรตีน (Whey Protein) เอนเนอร์จี้เจล (Energy Gel) รวมถึงกลุ่มเครื่องดื่มผสมวิตามินและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอื่นๆ
ขยายตลาดโภชนาการและช่องทางจัดจำหน่าย
ธุรกิจหลักของกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเกลือแร่จะยังคงเดินหน้าควบคู่ไปกับการรุกขยายตลาดในกลุ่มโภชนาการการกีฬา (Sports Nutrition) และฟังก์ชันนัลดริงก์ (Functional Drink) เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว สำหรับช่องทางการจัดจำหน่ายนั้น มีจำหน่ายทั่วประเทศทั้งร้านสะดวกซื้อ โมเดิร์นเทรด และร้านค้าปลีกชั้นนำ
ผู้บริโภคสามารถค้นหาซื้อสินค้าได้จากห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้ออย่าง 7-Eleven, Big C, Big C Mini, CJ MORE, Jiffy, Gourmet Market, Villa Market, PT Max Mart และ Tsuruha ฯลฯ เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่ายในชีวิตประจำวัน ควบคู่ไปกับการรุกตลาดบนแพลตฟอร์มดิจิทัลและออนไลน์ เพื่อให้ Royal-D เป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคนึกถึงและหาซื้อได้อย่างสะดวก รวดเร็วในทุกเวลาที่ต้องการ
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