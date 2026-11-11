Rothschild Investment LLC เพิ่ม XRP ETF พอร์ต 104,769 ดอลลาร์
Rothschild Investment LLC ยื่น Form 13F แสดงการถือครอง Bitwise XRP ETF มูลค่า 104,769 ดอลลาร์ แม้ชื่อคล้ายกลุ่มยุโรปแต่เป็นกิจการอิสระในสหรัฐฯ
Rothschild Investment LLC บริษัทจัดการการลงทุนที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมือง ชิคาโก สหรัฐอเมริกา ได้ยื่นรายงาน Form 13F ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) โดยเปิดเผยข้อมูลการเข้าถือครองหุ้นในกองทุน Bitwise XRP ETF จำนวน 6,300 หุ้น ซึ่งถือเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการที่บริษัทเพิ่มสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความเชื่อมโยงกับ Ripple เข้าสู่พอร์ตการลงทุน
รายละเอียดการลงทุน XRP ETF ครั้งแรก
ในการยื่นรายงาน Form 13F เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน Rothschild Investment LLC ระบุชัดเจนว่าบริษัทได้เริ่มลงทุนในหุ้น Bitwise XRP ETF ในช่วงไตรมาสที่สามของปี 2026 โดยมีมูลค่าประมาณการอยู่ที่ 104,769 ดอลลาร์ ณ วันที่ 30 กันยายน ข้อมูลนี้ชี้ให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวทางพอร์ตการลงทุนดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว เนื่องจากในรายงานไตรมาสก่อนหน้าบริษัทไม่ได้มีการระบุสัดส่วนการถือครอง XRP ETF ไว้เลยAlso readเกิดเหตุเสาไฟริมถนนระเบิด พื้นที่ อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล นักเรียนเจ็บ 3 ราย
สัดส่วนสินทรัพย์และความสัมพันธ์กับตระกูล Rothschild
แม้จำนวนหุ้น 6,300 หุ้นจะมีมูลค่าเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทซึ่งอยู่ที่ประมาณ 2.69 พันล้านดอลลาร์ตามรายงาน Form 13F แต่ก็เป็นสัญญาณสำคัญของการกระจายความเสี่ยงเข้าสู่คริปโทเคอร์เรนซี อย่างไรก็ตาม ผู้สนใจควรทราบว่า Rothschild Investment LLC ในชิคาโกนี้เป็นกิจการอิสระในสหรัฐอเมริกา และไม่มีความเกี่ยวข้องหรือเป็นเจ้าของเดียวกันกับกลุ่ม Rothschild ในยุโรป ซึ่งเป็นวาณิชธนกิจระดับโลกที่มีต้นกำเนิดและสำนักงานใหญ่ในประเทศยุโรป แม้ว่าทั้งสององค์กรจะใช้ชื่อสกุลเดียวกันก็ตาม
โครงสร้างพอร์ตคริปโทเคอร์เรนซีปัจจุบัน
ปัจจุบันบริษัทมีการถือครองสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 3,644 รายการ โดยมีการลงทุนขนาดใหญ่ในกองทุน Bitcoin และ Ethereum ETF เป็นหลัก กลุ่มสินทรัพย์คริปโทเคอร์เรนซีที่บริษัทถือครองมากที่สุดคือ iShares Bitcoin Trust ETF ของ BlackRock ซึ่งมีจำนวน 40,188 หุ้น คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1.9 ล้านดอลลาร์ ตามด้วย Bitcoin ETF จากเจ้าอื่นๆ อีก 7 รายการ ที่มีมูลค่ารวมประมาณ 3.51 ล้านดอลลาร์
ความหลากหลายของสินทรัพย์ดิจิทัล
นอกจากสินทรัพย์หลักอย่าง Bitcoin แล้ว Rothschild Investment ยังถือครอง Grayscale Ethereum Staking ETF มูลค่า 538,622 ดอลลาร์ และ Bitwise Ethereum ETF มูลค่า 476,500 ดอลลาร์อีกด้วย ขณะเดียวกันบริษัทยังมีการถือหุ้นจำนวนมากใน Bitwise Crypto Industry Innovators ETF จำนวน 24,250 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 615,223 ดอลลาร์ พร้อมทั้งถือครอง Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF มูลค่า 38,360 ดอลลาร์ และลงทุนใน Solana ETF อีกจำนวน 69,900 ดอลลาร์
การลงทุนในภาคธุรกิจคริปโทเคอร์เรนซี
นอกเหนือจากกองทุนรวมแล้ว บริษัทยังแสดงถึงการมีส่วนร่วมโดยตรงในอุตสาหกรรมผ่านการลงทุนในบริษัทคริปโทเคอร์เรนซีชั้นนำ ได้แก่ Strategy Coinbase Block และเหมืองขุด RiotPlatforms การยื่นรายงาน Form 13F ครั้งนี้จึงไม่เพียงแต่สะท้อนการถือครอง ETF ใหม่ แต่ยังยืนยันกลยุทธ์การลงทุนที่ครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์ทางการเงินเชิงสถาบันและหุ้นของบริษัทเทคโนโลยีบล็อกเชนโดยตรง
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