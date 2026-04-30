Rosydoedian Toys Stay Romantic Pop-up: ปรากฏการณ์ครั้งแรกของโลกที่ไอคอนสยาม

ไอคอนสยามจับมือ ROSYDOEDIAN TOYS ของ Rosy Zhao จัดงาน Pop-up ครั้งแรกของโลก นำเสนอคอลเลกชันลิมิเต็ดเอดิชันสุดเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมพบกับใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ในงานเปิดตัว
ไอคอนสยาม เตรียมสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ในวงการรีเทลและ ไลฟ์สไตล์ ของไทย ด้วยการจับมือ ROSYDOEDIAN TOYS แบรนด์ Designer Toy IP สุดฮิตของซูเปอร์สตาร์สาวชาวจีน “ Rosy Zhao ” หรือ “ จ้าวลู่ซือ ” จัดงาน “Rosydoedian Toys Stay Romantic Pop-up” อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกของโลก ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม ระหว่างวันที่ 6 – 17 พฤษภาคม 2569 งานนี้เป็นการตอกย้ำวิสัยทัศน์ของ ไอคอนสยาม ในการเป็น Global Experiential Destination ที่มุ่งนำเสนอประสบการณ์ระดับโลกที่น่าตื่นตาตื่นใจและแตกต่างให้กับผู้บริโภคทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก การร่วมมือครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการนำเสนอสินค้า แต่เป็นการผสมผสานวัฒนธรรมร่วมสมัยเข้ากับประสบการณ์การช็อปปิ้งอย่างลงตัว โดย ROSYDOEDIAN TOYS จะนำคอลเลกชันลิมิเต็ดเอดิชัน “ Stay Romantic ” มาจัดแสดงและจำหน่าย ซึ่งคอลเลกชันนี้ถ่ายทอดโลกแห่งความโรแมนติกผ่านงานดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ สร้างความน่าสนใจและดึงดูดใจให้กับแฟนคลับและนักสะสมอาร์ตทอยทั่วโลก ภายในงาน “Rosydoedian Toys Stay Romantic Pop-up” แฟนๆ จะได้สัมผัสประสบการณ์แบบ Immersive ที่ผสานโลกของ Pop Culture, Art Toy และ Retail Experience เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว เจริญนคร ฮอลล์ จะถูกเนรมิตให้กลายเป็นแลนด์มาร์กเช็กอินแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ ด้วยการออกแบบที่สร้างสรรค์และพิเศษ เพื่อให้ผู้เข้าชมได้เดินเล่น ถ่ายรูป และดื่มด่ำกับบรรยากาศที่ราวกับหลุดเข้าไปในจักรวาลของ ROSYDOEDIAN TOYS นอกจากนี้ยังมี Designer Toy สุดน่ารักในคอลเลกชัน “ Stay Romantic ” ที่สะท้อนตัวตนและสไตล์ของ “ Rosy Zhao ” อย่างชัดเจน เพื่อให้แฟนๆ ได้ใกล้ชิดกับศิลปินที่ชื่นชอบมากยิ่งขึ้น และเติมเต็มประสบการณ์สุดพิเศษด้วยเครื่องดื่มเมนูพิเศษ “Molly Tea x ROSYDOEDIAN TOYS ” ที่ผสมผสานรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของ Molly Tea เข้ากับดีไซน์ของ ROSYDOEDIAN TOYS ได้อย่างลงตัว สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ได้ลิ้มลอง ความพิเศษของงานนี้ยังอยู่ที่การร่วมมือข้ามพรมแดนของสองนางเอกระดับแถวหน้า เมื่อซูเปอร์สตาร์สาวชาวไทย “ใบเฟิร์น - พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์” เตรียมเข้าร่วมเป็นแขกรับเชิญกิตติมศักดิ์ในงานเปิดตัว “Rosydoedian Toys Stay Romantic Pop-up” ของ “ Rosy Zhao ” ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 ซึ่งนับเป็นโมเมนต์สำคัญที่แฟนคลับของทั้งสองศิลปินจากทั้งไทยและจีนต่างเฝ้ารอคอย การปรากฏตัวของ “ใบเฟิร์น” จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจและสร้างกระแสให้กับงานมากยิ่งขึ้น ไอคอนสยาม หวังว่างานนี้จะเป็นการสร้างความสุขและแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ได้เข้าร่วม รวมถึงเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวและ ไลฟ์สไตล์ ที่น่าสนใจระดับโลก ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงาน “Rosydoedian Toys Stay Romantic Pop-up” ได้ตั้งแต่วันที่ 6 – 17 พฤษภาคม 2569 ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม โดยมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการพร้อมแขกรับเชิญพิเศษ “ ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ” ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร.
1338 หรือติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook: ICONSIA
