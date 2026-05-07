Rodriguez Sentenced to 5 Months in 60-Month Sentence

Rodriguez, 37, received a 5-month sentence in a 60-month sentence at the FPC Morgantown, a federal detention center in West Virginia. In a post published on X on May 6, he described the financial situation that forced him and his wife, Lauren, to have no other option. Rodriguez and co-founder William Hornergan Hill, who received a 4-year sentence, admitted to knowingly running a business that sent money without a license, taking a fee of approximately $6.37 million from the Samourai operation, which is part of the sentence. Rodriguez also mentioned the hope of President Trump revoking the sentence and considering clemency, similar to what he did for Binance founder Changpeng Zhao and Silk Road creator Ross Ulbricht. The Bitcoin 2026 conference passed without any action, and the case remains controversial within the Bitcoin community and open-source development community regarding whether developers who create un-protected software can be held liable for how others use their code.
โรดริเกซ วัย 37 ปี ได้รับโทษจำคุก 5 เดือนในโทษจำคุก 60 เดือนที่ FPC Morgantown ซึ่งเป็นค่ายกักกันของรัฐบาลกลางในเวสต์เวอร์จิเนีย ในโพสต์ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ X เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ซึ่งเขียนด้วยชื่อของเขาเอง เขาบรรยายถึงสถานการณ์ทางการเงินที่ทำให้เขาและลอเรน ภรรยาของเขาไม่มีทางเลือกเหลืออยู่ โรดริเกซและผู้ร่วมก่อตั้ง วิลเลียม โลเนอร์แกน ฮิลล์ ซึ่งได้รับโทษจำคุก 4 ปี รับสารภาพในข้อหาสมรู้ร่วมคิดดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่มีใบอนุญาต โดยริบค่าธรรมเนียมประมาณ 6.
37 ล้านดอลลาร์ที่ได้รับจากการดำเนินงานของซามูไร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคำพิพากษา ตามการระบุของสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตทางใต้ของนิวยอร์กในโพสต์ X โรดริเกซพูดถึงสิ่งที่หลายคนในชุมชนคาดหวังโดยตรง ประธานาธิบดีทรัมป์ระบุในเดือนธันวาคมปี 2025 ว่าเขาจะทบทวนคดีนี้และพิจารณาการอภัยโทษ ซึ่งเป็นคำกล่าวที่ก่อให้เกิดการมองโลกในแง่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อก่อนหน้านี้ทรัมป์เคยอภัยโทษให้กับผู้ก่อตั้ง Binance Changpeng “CZ” Zhao และผู้ก่อตั้ง Silk Road อย่าง Ross Ulbricht การประชุม Bitcoin 2026 มีมาและผ่านไปโดยไม่มีการดำเนินการใดๆ "เราต้องยอมรับความจริงที่ว่า ฉันเป็นเพียงนักโทษรัฐบาลกลางที่ไม่มีเงิน อำนาจ หรืออิทธิพล" โรดริเกซเขียนในโพสต์ "และฉันจะรับโทษเต็มจำนวน" คำร้องที่สนับสนุนการอภัยโทษได้รวบรวมมายเซ็นประมาณ 15,955 รายการ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม ตามรายงานของ Cryip.co Rodriguez ส่งคำขอบริจาคไปยังที่อยู่ Bitcoin bc1qtjjcvn98wh7dfd55m8kxhjcfexanttwt8gtan8 โดยมีทางเลือกส่วนตัวผ่านบัญชี X ของภรรยาของเขา ในขณะที่เขียน ที่อยู่ของ Rodriguez ระบุว่ามีเงินบริจาคประมาณ 65,000 ดอลลาร์Samourai Wallet ให้บริการผู้ใช้มากกว่า 100,000 รายและประมวลผลธุรกรรม Bitcoin มากกว่า 2 พันล้านดอลลาร์นับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2558 ตามข้อมูลของ DOJ อัยการของรัฐบาลกลางแย้งว่าผู้ร่วมก่อตั้ง Rodriguez และ Hill รู้เท่าทันอำนวยความสะดวกในกิจกรรมทางอาญาผ่านบริการผสม Whirlpool และ Ricochet Hopping ของแพลตฟอร์ม โดยอ้างถึงหลักฐานของศาล รวมถึงการสื่อสารส่วนตัวและคำแถลงสาธารณะที่ทำโดยชายทั้งสองเพื่อส่งเสริมเครื่องมือให้กับผู้ใช้ที่ต้องการปิดบังต้นกำเนิดของธุรกรรม คดีนี้ยังคงเป็นประเด็นถกเถียงในวงกว้างภายใน Bitcoin และชุมชนการพัฒนาโอเพ่นซอร์สว่าผู้สร้างเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับการคุ้มครองสามารถเผชิญความรับผิดทางอาญาสำหรับวิธีที่บุคคลที่สามเลือกใช้รหัสของตนได้หรือไม
