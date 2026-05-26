Ripple เตรียมปลดล็อกเหรียญ 1 พันล้าน XRP แต่อุปทานจริงอาจไม่มากนัก

Ripple เตรียมดำเนินการปลดล็อกเหรียญจำนวน 1 พันล้าน XRP จากระบบ Escrow ในวันที่ 1 มิถุนายน 2026 แต่อุปทานจริงอาจไม่มากนัก เนื่องจาก Ripple มักจะนำเหรียญกลับไปทำการล็อกซ้ำ
แม้ตัวเลขจะสูงถึงพันล้านเหรียญ แต่จากสถิติในอดีต Ripple มักจะดึงเหรียญส่วนใหญ่ประมาณ 600-800 ล้าน XRP กลับเข้าไปล็อกในระบบ Escrow ใหม่ทันที การปลดล็อก ครั้งนี้เกิดขึ้นในจังหวะที่ราคา XRP เผชิญแรงกดดันทางเทคนิคัล โดยซื้อขายอยู่ที่ระดับ $1.
33 และยังไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้านสำคัญที่ระดับ $1.40 ได้ Ripple เตรียมดำเนินการปลดล็อกเหรียญจำนวน 1 พันล้าน XRP จากระบบ Escrow ในวันที่ 1 มิถุนายน 2026 ตามกลไกข้อตกลงจนทำให้เทรดเดอร์เริ่มกังวล อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมในอดีตชี้ชัดว่า Ripple มักจะนำเหรียญกลับไปทำการล็อกซ้ำ หมายความว่าจะมีอุปทานหลุดรอดเข้าสู่ระบบจริงอาจมีเพียงแค่ 200-400 ล้าน XRP เท่านั้
