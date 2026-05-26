Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

Ripple เตรียมปลดล็อกเหรียญ 1 พันล้าน XRP แต่อุปทานจริงอาจไม่มากนัก

เศรษฐกิจ News

Ripple เตรียมปลดล็อกเหรียญ 1 พันล้าน XRP แต่อุปทานจริงอาจไม่มากนัก
RippleXRPEscrow
📆5/26/2026 9:29 AM
📰siamblockchain
18 sec. here / 6 min. at publisher
📊News: 25% · Publisher: 53%

Ripple เตรียมดำเนินการปลดล็อกเหรียญจำนวน 1 พันล้าน XRP จากระบบ Escrow ในวันที่ 1 มิถุนายน 2026 แต่อุปทานจริงอาจไม่มากนัก เนื่องจาก Ripple มักจะนำเหรียญกลับไปทำการล็อกซ้ำ

แม้ตัวเลขจะสูงถึงพันล้านเหรียญ แต่จากสถิติในอดีต Ripple มักจะดึงเหรียญส่วนใหญ่ประมาณ 600-800 ล้าน XRP กลับเข้าไปล็อกในระบบ Escrow ใหม่ทันที การปลดล็อก ครั้งนี้เกิดขึ้นในจังหวะที่ราคา XRP เผชิญแรงกดดันทางเทคนิคัล โดยซื้อขายอยู่ที่ระดับ $1.

33 และยังไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้านสำคัญที่ระดับ $1.40 ได้ Ripple เตรียมดำเนินการปลดล็อกเหรียญจำนวน 1 พันล้าน XRP จากระบบ Escrow ในวันที่ 1 มิถุนายน 2026 ตามกลไกข้อตกลงจนทำให้เทรดเดอร์เริ่มกังวล อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมในอดีตชี้ชัดว่า Ripple มักจะนำเหรียญกลับไปทำการล็อกซ้ำ หมายความว่าจะมีอุปทานหลุดรอดเข้าสู่ระบบจริงอาจมีเพียงแค่ 200-400 ล้าน XRP เท่านั้

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

siamblockchain /  🏆 37. in TH

Ripple XRP Escrow การปลดล็อก

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ควรกังวลไหม? หลัง Ripple เตรียมปลดล็อก XRP จำนวน 1 พันล้านเหรียญในวันที่ 1 พฤศจิกายนควรกังวลไหม? หลัง Ripple เตรียมปลดล็อก XRP จำนวน 1 พันล้านเหรียญในวันที่ 1 พฤศจิกายนปกติแล้ว Ripple จะปลดล็อกเหรียญ XRP จำนวน 1 พันล้านเหรียญจากระบบ escrow ตามที่ได้โปรแกรมไว้ และในวันที่ 1 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้
Read more »

ชวนไขข้อสงสัยตอนนี้ Ripple ถือ XRP ไว้ในจำนวนเท่าใดกันแน่ชวนไขข้อสงสัยตอนนี้ Ripple ถือ XRP ไว้ในจำนวนเท่าใดกันแน่ตามรายงานประจำไตรมาสล่าสุดของ Ripple บริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ใน San Francisco อย่าง Ripple ปัจจุบันถือโทเค็น XRP จำนวน 4,682 ล้าน XRP ใน wallet ของบริษัท
Read more »

ถ้าเราลงทุน 35,000 บาทใน XRP ตั้งแต่วันแรกที่ Ripple โดนฟ้อง วันนี้เราจะมีเงินกี่บาท ?ถ้าเราลงทุน 35,000 บาทใน XRP ตั้งแต่วันแรกที่ Ripple โดนฟ้อง วันนี้เราจะมีเงินกี่บาท ?ตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาโทเค็นของ Ripple (XRP) ได้ราคาโทเค็น Ripple (XRP) ได้พุ่งทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่อง
Read more »

Ripple เตรียมปลดล็อก XRP 1,000 ล้านเหรียญ ในวันที่ 1 ธ.ค.นี้Ripple เตรียมปลดล็อก XRP 1,000 ล้านเหรียญ ในวันที่ 1 ธ.ค.นี้ตามกำหนดการเดิมที่ทำมาอย่างต่อเนื่องทุกเดือน Ripple Labs เตรียมปลดล็อกเหรียญ XRP จำนวน 1,000 ล้านเหรียญ ออกจากระบบ Escrow ในวันที่ 1 ธันวาคม
Read more »

Ripple ชนะคดี SEC, XRP พุ่งทะยาน, RLUSD เติบโต และ Ripple Labs เดินหน้าสร้างอาณาจักรRipple ชนะคดี SEC, XRP พุ่งทะยาน, RLUSD เติบโต และ Ripple Labs เดินหน้าสร้างอาณาจักรสรุปข่าว Ripple ชนะคดี SEC, ราคา XRP ทะยานขึ้น, การเติบโตของ Ripple USD (RLUSD) และแผนการขยายธุรกิจเชิงรุกของ Ripple Labs ในปี 2025
Read more »

Standard Chartered มอง XRP พุ่ง 8 ดอลลาร์ในปี 2026: สัญญาณบวกจากกฎระเบียบและสถาบันStandard Chartered มอง XRP พุ่ง 8 ดอลลาร์ในปี 2026: สัญญาณบวกจากกฎระเบียบและสถาบันStandard Chartered คาดการณ์ว่าราคา XRP จะพุ่งขึ้นแตะ 8 ดอลลาร์ภายในปี 2026 โดยได้รับแรงหนุนจากความชัดเจนด้านกฎระเบียบในสหรัฐฯ โอกาสการอนุมัติ XRP ETF และการใช้งานจริงที่เพิ่มขึ้นของ Ripple
Read more »



Render Time: 2026-05-26 12:29:12