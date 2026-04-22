Ripple ทุ่มงบ 2.7 พันล้านดอลลาร์ สร้าง Financial Stack ครบวงจร เปลี่ยนเกมวงการการเงิน

Ripple เดินหน้าสร้างระบบการเงินแบบครบวงจรด้วยการเข้าซื้อกิจการต่อเนื่อง ล่าสุด Hidden Road มูลค่า 1.25 พันล้านดอลลาร์ เสริมแกร่งโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน หวังครองตลาดการชำระเงินสถาบัน
Ripple เดินหน้าสร้างระบบ การเงิน ครบวงจรด้วยการเข้าซื้อกิจการต่อเนื่อง มูลค่ารวมกว่า 2.7 พันล้านดอลลาร์ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ล่าสุดเป็นการเข้าซื้อ Hidden Road ผู้ให้บริการโซลูชันการชำระเงินสำหรับสถาบัน การเงิน มูลค่า 1.
25 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของ Ripple ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ระยะยาวของ Ripple ในการสร้าง “Financial Stack” แบบครบวงจร ที่สามารถควบคุมการเคลื่อนย้ายมูลค่าตั้งแต่ต้นจนจบ โดยครอบคลุมทุกมิติของระบบการเงินสถาบัน ไม่ว่าจะเป็นการดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Custody), บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Prime Brokerage), การบริหารคลัง (Treasury Management) และโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ Stablecoin Hidden Road และ GTreasury ซึ่ง Ripple ได้เข้าซื้อกิจการก่อนหน้านี้ มีความสามารถในการจัดการธุรกรรมทางการเงินจำนวนมหาศาล Hidden Road ดำเนินธุรกรรมกว่า 3 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปี ในขณะที่ GTreasury จัดการการชำระเงินกว่า 13 ล้านล้านดอลลาร์ และให้บริการแก่บริษัทในกลุ่ม Fortune 500 การรวมกิจการเหล่านี้เข้าด้วยกัน ทำให้ Ripple สามารถเข้าถึงปริมาณการชำระเงินที่สถาบันการเงินชั้นนำทั่วโลกใช้งานอยู่จริง ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทคริปโตส่วนใหญ่ยังไม่สามารถทำได้ Ripple ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่การสร้าง “เหรียญ” หรือ “แอปพลิเคชัน” เท่านั้น แต่กำลังพยายามเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานที่ธนาคารและองค์กรการเงินระดับโลกต้องพึ่งพาในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่แตกต่างและน่าสนใจอย่างยิ่ง การสร้าง Financial Stack ของ Ripple ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การเข้าซื้อกิจการเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีและโซลูชันใหม่ๆ ที่จะช่วยให้การชำระเงินและการโอนเงินเป็นไปอย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น XRP ซึ่งเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลของ Ripple มีราคาซื้อขายอยู่ที่ 1.46 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในวันนี้ เพิ่มขึ้น 1.74% ในรอบ 24 ชั่วโมง แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อ Ripple และศักยภาพในการเติบโตในอนาคต อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าจับตาคือ Ripple จะสามารถบูรณาการระบบทั้งหมดที่ได้เข้าซื้อมาเข้าด้วยกันได้อย่างไร และ XRP จะมีบทบาทอย่างไรใน Financial Stack ที่ว่านี้ หาก Ripple สามารถทำได้สำเร็จ จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวงการการเงิน และอาจทำให้ Ripple กลายเป็นผู้เล่นหลักในระบบการเงินโลกได้ในที่สุด แม้ว่าดีลเหล่านี้ส่วนใหญ่จะถูกประกาศไปก่อนหน้านี้ และอาจถูกตลาดประเมินมูลค่าไปบ้างแล้ว แต่ความสำเร็จในการบูรณาการและสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์แบบยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะกำหนดอนาคตของ Rippl
Ripple XRP Hidden Road Gtreasury Financial Stack Cryptocurrency Blockchain การเงิน เทคโนโลยี
