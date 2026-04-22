Ripple ทุ่มงบ 2.7 พันล้านดอลลาร์ สร้าง Financial Stack ครบวงจร เปลี่ยนเกมวงการการเงิน

📆4/22/2026 5:06 PM
📰siamblockchain
Ripple เดินหน้าสร้างระบบการเงินแบบครบวงจรด้วยการเข้าซื้อกิจการต่อเนื่อง ล่าสุด Hidden Road มูลค่า 1.25 พันล้านดอลลาร์ เสริมแกร่งโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน หวังครองตลาดการชำระเงินสถาบัน

Ripple เดินหน้าสร้างระบบ การเงิน ครบวงจรด้วยการเข้าซื้อกิจการต่อเนื่อง มูลค่ารวมกว่า 2.7 พันล้านดอลลาร์ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ล่าสุดเป็นการเข้าซื้อ Hidden Road ผู้ให้บริการโซลูชันการชำระเงินสำหรับสถาบัน การเงิน มูลค่า 1.

25 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของ Ripple ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ระยะยาวของ Ripple ในการสร้าง “Financial Stack” แบบครบวงจร ที่สามารถควบคุมการเคลื่อนย้ายมูลค่าตั้งแต่ต้นจนจบ โดยครอบคลุมทุกมิติของระบบการเงินสถาบัน ไม่ว่าจะเป็นการดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Custody), บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Prime Brokerage), การบริหารคลัง (Treasury Management) และโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ Stablecoin Hidden Road และ GTreasury ซึ่ง Ripple ได้เข้าซื้อกิจการก่อนหน้านี้ มีความสามารถในการจัดการธุรกรรมทางการเงินจำนวนมหาศาล Hidden Road ดำเนินธุรกรรมกว่า 3 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปี ในขณะที่ GTreasury จัดการการชำระเงินกว่า 13 ล้านล้านดอลลาร์ และให้บริการแก่บริษัทในกลุ่ม Fortune 500 การรวมกิจการเหล่านี้เข้าด้วยกัน ทำให้ Ripple สามารถเข้าถึงปริมาณการชำระเงินที่สถาบันการเงินชั้นนำทั่วโลกใช้งานอยู่จริง ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทคริปโตส่วนใหญ่ยังไม่สามารถทำได้ Ripple ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่การสร้าง “เหรียญ” หรือ “แอปพลิเคชัน” เท่านั้น แต่กำลังพยายามเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานที่ธนาคารและองค์กรการเงินระดับโลกต้องพึ่งพาในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่แตกต่างและน่าสนใจอย่างยิ่ง การสร้าง Financial Stack ของ Ripple ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การเข้าซื้อกิจการเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีและโซลูชันใหม่ๆ ที่จะช่วยให้การชำระเงินและการโอนเงินเป็นไปอย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น XRP ซึ่งเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลของ Ripple มีราคาซื้อขายอยู่ที่ 1.46 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในวันนี้ เพิ่มขึ้น 1.74% ในรอบ 24 ชั่วโมง แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อ Ripple และศักยภาพในการเติบโตในอนาคต อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าจับตาคือ Ripple จะสามารถบูรณาการระบบทั้งหมดที่ได้เข้าซื้อมาเข้าด้วยกันได้อย่างไร และ XRP จะมีบทบาทอย่างไรใน Financial Stack ที่ว่านี้ หาก Ripple สามารถทำได้สำเร็จ จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวงการการเงิน และอาจทำให้ Ripple กลายเป็นผู้เล่นหลักในระบบการเงินโลกได้ในที่สุด แม้ว่าดีลเหล่านี้ส่วนใหญ่จะถูกประกาศไปก่อนหน้านี้ และอาจถูกตลาดประเมินมูลค่าไปบ้างแล้ว แต่ความสำเร็จในการบูรณาการและสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์แบบยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะกำหนดอนาคตของ Rippl

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

บสย. ไตรมาส1 ยอดค้ำพุ่ง 2.87 เท่า ดัน SMEs 2.7 หมื่นรายเข้าถึงทุนบสย. ไตรมาส1 ยอดค้ำพุ่ง 2.87 เท่า ดัน SMEs 2.7 หมื่นรายเข้าถึงทุนบสย. เผย โชว์ผลงาน ไตรมาส 1/69 ค้ำสินเชื่อ 2.34 หมื่นล้าน โต 2.87 เท่า หนุน SMEs กว่า 2.7 หมื่นรายเข้าถึงทุน รักษาจ้างงานเกือบ 2 แสนตำแหน่ง
Read more »

CEO ของ Ripple แจกแจงรายละเอียดว่าผู้ใช้ XRP Ledger DeFi ได้รับการปกป้องจากการโจมตีเช่น KelpDAO อย่างไรForex Gold Cryptocurrency
Read more »

Ripple ทดลองใช้ RLUSD ชำระเงินการค้าระหว่างประเทศด้วยระบบอัตโนมัติRipple ทดลองใช้ RLUSD ชำระเงินการค้าระหว่างประเทศด้วยระบบอัตโนมัติRipple ร่วมกับ Unloq ทดลองใช้สกุลเงินดิจิทัล RLUSD ที่อิงกับดอลลาร์สหรัฐฯ ในการชำระเงินการค้าระหว่างประเทศแบบมีเงื่อนไขอัตโนมัติผ่านแพลตฟอร์ม SC+ บน XRP Ledger การทดสอบนี้เกิดขึ้นในกรอบ Sandbox ของ MAS และเป็นสัญญาณบวกต่อการขยายการใช้งาน RLUSD ในระดับสถาบัน ราคา XRP ปัจจุบันอยู่ที่ 1.44 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1%
Read more »

ครม.อนุมัติวงเงินงบประมาณปี 70 จำนวน 3.788 ล้านล้านบาทครม.อนุมัติวงเงินงบประมาณปี 70 จำนวน 3.788 ล้านล้านบาทที่ประชุมร่วม 4 หน่วยงาน เห็นชอบกำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2570 ตามกรอบเดิม 3.788 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.2% จากปีก่อน พร้อมประมาณการรายได้รัฐบาลสุทธิเพิ่มขึ้น 2.7% และเงินกู้ลดลง 8%
Read more »



