Ripple Treasury ประมวลผลการชำระเงินกว่า 13 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2025 แต่ยังไม่มี XRP

Brad Garlinghouse ซีอีโอของ Ripple เปิดเผยว่า Ripple Treasury ประมวลผลการชำระเงินรวมกว่า 13 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2025 แต่ธุรกรรมส่วนใหญ่ยังคงเป็นแบบดั้งเดิม ไม่ได้ใช้ XRP หรือ Stablecoin
Brad Garlinghouse ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Ripple ได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Ripple Treasury ซึ่งเดิมรู้จักกันในชื่อ GTreasury โดยระบุว่าในปี 2025 ที่ผ่านมา Ripple Treasury ได้ประมวลผลการชำระเงินรวมกันแล้วกว่า 13 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตัวเลขนี้แสดงให้เห็นถึงขนาดและความสำคัญของแพลตฟอร์มบริหารการเงินองค์กรที่ Ripple ได้เข้าซื้อกิจการมาเมื่อเดือนตุลาคม 2025 การเข้าซื้อกิจการนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ระยะยาวของ Ripple ในการขยายขอบเขตการให้บริการและตอบสนองความต้องการของลูกค้าองค์กรที่เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม Garlinghouse ยังได้ย้ำว่า Ripple ยังไม่มีแผนที่จะนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (IPO) ในอนาคตอันใกล้นี้ โดยให้เหตุผลว่าบริษัทกำลังมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาและขยายธุรกิจในปัจจุบันมากกว่า สิ่งที่สำคัญที่ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเลข 13 ล้านล้านดอลลาร์นี้คือ ปริมาณธุรกรรมดังกล่าวเป็นการชำระเงินที่ดำเนินการผ่านระบบการชำระเงินแบบดั้งเดิม ซึ่งยังไม่ได้รวมถึงการใช้ XRP หรือ Stablecoin ของ Ripple แต่อย่างใด Garlinghouse ได้เน้นย้ำว่าศูนย์เปอร์เซ็นต์ของปริมาณธุรกรรมนี้ใช้คริปโตเคอร์เรนซีหรือ Stablecoin ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้เขามองว่าตัวเลขนี้เป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่สำหรับ Ripple ในอนาคต เนื่องจาก Ripple Treasury มีศักยภาพในการนำเสนอโซลูชันการชำระเงินที่ครอบคลุมทั้งสินทรัพย์ดิจิทัลและสินทรัพย์แบบดั้งเดิม การผนวก XRP และ RLUSD (Stablecoin ของ Ripple) เข้าไปในระบบการชำระเงินของ Ripple Treasury จะช่วยเพิ่มความหลากหลายและประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้าองค์กร Ripple ได้เข้าซื้อกิจการ GTreasury ซึ่งเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 40 ปีในด้านระบบบริหารการเงินองค์กร ด้วยมูลค่าประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ในเดือนตุลาคม 2025 การเข้าซื้อกิจการนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างแพลตฟอร์มที่องค์กรขนาดใหญ่สามารถบริหารจัดการเงินสดทั้งในรูปแบบดั้งเดิมและสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพในระบบเดียว หาก Ripple สามารถบรรลุเป้าหมายนี้ได้สำเร็จ ตลาดที่ Ripple สามารถเข้าถึงจะมีมูลค่ารวมสูงถึง 120 ล้านล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ Ripple ยังได้ทดสอบการใช้ RLUSD ในการชำระเงินการค้าจริงใน Sandbox ของธนาคารกลางสิงคโปร์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Ripple ในการพัฒนาและนำเสนอโซลูชันการชำระเงินที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ข่าวนี้ถือเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับ Ripple ในระยะยาว แต่สำหรับนักลงทุนที่ถือครอง XRP อาจต้องรอคอยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริง เนื่องจากปริมาณธุรกรรม 13 ล้านล้านดอลลาร์ยังไม่ได้ส่งผลกระทบต่อราคาของ XRP ในทันที ทุกอย่างยังคงเป็นโอกาสในอนาคตที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด สิ่งที่น่าจับตาคือการอัปเดตจาก Ripple เกี่ยวกับการทดลองใช้ XRP หรือ RLUSD ในระบบจริงของลูกค้าองค์กร หากมีการนำสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านี้มาใช้ในการชำระเงินจริง ก็จะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงความสำเร็จของ Ripple ในการบูรณาการสินทรัพย์ดิจิทัลเข้ากับระบบการเงินแบบดั้งเดิ
