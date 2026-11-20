Rihanna ถ่ายแบบ Dior คู่ลูกสาว Rocki แคมเปญ Lady Dior 2027
Rihanna และลูกสาว Rocki White-Maple White-Maple แสดงบทบาทในแคมเปญ Lady Dior 2027 โดยช่างภาพ Sam Rock ในวิสัยทัศน์ของ Jonathan Anderson สะท้อนตัวตนหลากหลายของผู้หญิงผ่านปรัชญาปริซึม
นักร้องและนักธุรกิจชื่อดัง Rihanna ได้ขึ้นปกและถ่ายแบบในแคมเปญ Lady Dior 2027 เป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการโดยร่วมมือกับลูกสาวตัวน้อย Rocki White-Maple White-Maple ซึ่งขณะนี้มีอายุเพียง 1 ขวบ การปรากฏตัวร่วมกันของสองแม่ลูกครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่าง Rihanna กับแบรนด์แฟชั่นชั้นนำ Dior ที่มีมาหลายทศวรรษ โดยแคมเปญนี้เป็นการเปิดหน้าใหม่ในการสื่อสารแบรนด์ผ่านการเล่าเรื่องครอบครัวและสไตล์ร่วมสมัย
วิสัยทัศน์และการถ่ายภาพโดยทีมงานระดับตำนาน
แคมเปญ Lady Dior 2027 นี้ได้รับมอบหมายให้ Sam Rock เป็นช่างภาพหลักในการสร้างสรรค์ผลงาน ภายใต้การดูแลวิสัยทัศน์และการออกแบบโดย Jonathan Anderson ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของ Dior การถ่ายทำครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่การนำเสนอผลิตภัณฑ์ แต่ยังเป็นการบันทึกความสัมพันธ์ที่อบอุ่นระหว่างแม่และลูก โดยภาพส่วนใหญ่แสดงให้เห็น Rihanna ในสไตล์ที่โฉบเฉี่ยวแต่มีความอ่อนโยนAlso readRAYE คว้า 11เข้าชิงแกรมมี่รางวัลสูงสุด ปี 2027
ในชุดภาพถ่ายหลัก Rihanna ได้สวมแจ็กเก็ตหนังสีดำทับบนสลิปเดรสสีดำ ดูทันสมัยและมีเสน่ห์ ซึ่งเข้าคู่กับสไตล์ของ Rocki ที่นั่งอยู่บนตักแม่โดยสวมแฟชั่นลุคเดียวกันในโทนสีและสไตล์ที่สอดคล้องกัน สิ่งที่น่าสนใจคือกระเป๋า Lady Dior สีชมพูที่ถูกวางวางไว้บริเวณข้างๆ ทั้งสองคน กลายเป็นจุดโฟกัสที่สำคัญของภาพ สะท้อนถึงความหรูหราที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังตามแนวทางของแบรนด์
โมเมนต์ความอบอุ่นและปรัชญาเบื้องหลังแคมเปญ
นอกจากภาพสไตล์สตรีทแฟชั่นแล้ว แคมเปญนี้ยังเปิดเผยโมเมนต์ที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยความรัก ระหว่าง Rihanna และ Rocki ในภาพหนึ่ง ช่างภาพได้จับภาพวินาทีที่ Rihanna อุ้มลูกสาวไว้และหลับตาพริ้มจุ๊บที่หน้าผากของเด็กหญิงน้อย เป็นการแสดงความผูกพันที่ลึกซึ้งและจริงใจ ซึ่งทำให้ผู้ชมรู้สึกถึงความใกล้ชิดและความห่วงใยของแม่ที่มีต่อลูก
สำหรับส่วนวิดีโอของแคมเปญซึ่งกำกับโดย Melina Matsoukas ได้เผยให้เห็น Rihanna ในบทบาทของผู้หญิงที่ทรงพลังและมั่นใจ โดยเธออุ้ม Rocki ไว้ในอ้อมแขนขณะมองกล้องอย่างโฉบเฉี่ยว พร้อมถือกระเป๋า Lady Dior สีดำสุดหรูไว้ที่แขนหนึ่งข้าง ฉากหลังเป็นสตูดิโอที่ออกแบบอย่างมินิมัลเพื่อไม่ให้เสียสมาธิจากตัวแบบหลัก โดยมีเสียงเพลง Lady ของ Fela Kuti เล่นอยู่ในฉากหลังเพื่อเพิ่มบรรยากาศและอารมณ์ของวิดีโอให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
Rihanna ได้ให้สัมภาษณ์และนิยามปรัชญาหลักของแคมเปญนี้ว่า ผู้หญิงเปรียบเสมือนปริซึม ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบที่สื่อถึงความซับซ้อน สีสัน และแง่มุมอันหลากหลายของผู้หญิงที่ลึกซึ้งเกินกว่าจะใช้อิทธิพลหรือคำจำกัดความเดียวใด ๆ มาบรรยายตัวตนของพวกเธอได้อย่างครบถ้วน การเลือกสื่อกลางที่เป็นปริซึมช่วยสะท้อนความหลากหลายของบทบาทและอารมณ์ที่ผู้หญิงสามารถแสดงออกได้อย่างอิสระและไม่ถูกจำกัดด้วยกรอบสังคม
อิทธิพลต่อตลาดแฟชั่นและทิศทางแบรนด์ในอนาคต
การเลือก Rihanna เป็นตัวแทนแคมเปญร่วมกับลูกสาวถือเป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่ทรงพลังของ Dior ในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ที่กำลังเติบโต และเป็นการยืนยันสถานะของ Rihanna ในฐานะไอคอนแฟชั่นที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมป็อปทั่วโลก การนำเสนอแคมเปญ Lady Dior 2027 ในครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการขายกระเป๋า แต่ยังเป็นการสร้างเรื่องราวที่เชื่อมโยงกับอารมณ์ความรู้สึกของผู้บริโภค ซึ่งคาดว่าจะส่งผลดีต่อความนิยมของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มวัยรุ่นและผู้หญิงทำงาน
นอกจากนี้ การร่วมงานกันของศิลปินระดับตำนานอย่าง Fela Kuti ในส่วนเสียงประกอบวิดีโอ ยังเป็นการดึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและดนตรีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญแฟชั่น ซึ่งช่วยสร้างความแตกต่างและทำให้แบรนด์ดูมีมิติทางวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งมากขึ้น แนวทางการตลาดแบบนี้สะท้อนถึงความเข้าใจในบริบททางสังคมและการเปลี่ยนแปลงค่านิยมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่ต้องการความหมายและความเชื่อมโยงมากกว่าสินค้าเพียงอย่างเดียว
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