Rhea Finance เผชิญหน้าการโจมตีครั้งใหญ่ สูญเสีย 7.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากช่องโหว่ Oracle

โปรโตคอล DeFi Rhea Finance บนเครือข่าย NEAR ถูกโจมตีอย่างหนัก สูญเสียเงินไปอย่างน้อย 7.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยผู้โจมตีใช้เทคนิค flash loan ปลอมแปลงราคาผ่านระบบ Oracle สร้างความกังวลแก่นักลงทุนเกี่ยวกับความปลอดภัยของ DeFi
โปรโตคอลการเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) ชื่อ Rhea Finance ซึ่งให้บริการเป็น Decentralized Exchange (DEX) บนเครือข่าย NEAR ประสบเหตุการณ์การเจาะระบบครั้งใหญ่ ส่งผลให้สูญเสียเงินทุนไปเป็นจำนวนอย่างน้อย 7.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 263 ล้านบาท เหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2569 ได้สร้างความกังวลและความไม่แน่นอนในหมู่นักลงทุนที่ให้ความสนใจในโลกของ DeFi โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีกำลังอยู่ในช่วงฟื้นตัว การสูญเสียเงินจำนวนมากจากช่องโหว่ที่เกี่ยวข้องกับระบบ Oracle ถือเป็นสัญญาณเตือนที่สำคัญ ซึ่งอาจทำให้นักลงทุนจำนวนมากต้องทบทวนและเพิ่มความระมัดระวังในการตัดสินใจลงทุนในโปรโตคอล DeFi ต่างๆ ในอนาคต
จากการวิเคราะห์เหตุการณ์พบว่า ผู้โจมตีได้ใช้เทคนิคที่รู้จักกันดีในวงการความปลอดภัยของระบบ DeFi คือการบิดเบือนราคาผ่านระบบ Oracle ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่โปรโตคอล DeFi ใช้ในการอ้างอิงราคาของสินทรัพย์ต่างๆ จากแหล่งข้อมูลภายนอก กระบวนการเริ่มต้นจากการที่ผู้โจมตีได้ทำการกู้ยืมเงินจำนวนมหาศาลในรูปแบบของ flash loan ซึ่งเป็นการกู้ยืมที่สามารถทำธุรกรรมได้ทันทีภายในบล็อกเดียวโดยไม่ต้องวางหลักประกันใดๆ จากนั้น เงินทุนที่ได้มาจะถูกนำไปใช้ในการสร้างสัญญาโทเคนปลอมและจัดตั้งกลุ่มสภาพคล่อง (liquidity pool) ใหม่ขึ้นมาโดยเฉพาะ เมื่อระบบ Oracle ของ Rhea Finance ดึงข้อมูลราคาจากกลุ่มสภาพคล่องที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่และปลอมแปลงนี้ ก็จะเกิดการคำนวณมูลค่าของสินทรัพย์ที่ผิดพลาด นำไปสู่การที่ผู้โจมตีสามารถถอนเงินทุนออกมาได้ในปริมาณที่สูงกว่ามูลค่าที่แท้จริงอย่างมหาศาล เทคนิค flash loan ที่ผสานกับการบิดเบือนข้อมูล Oracle นี้ แสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนและอันตรายของการโจมตีในโลก DeFi ที่สามารถสร้างความเสียหายได้อย่างรวดเร็วและเป็นวงกว้าง
ช่องโหว่ที่เกี่ยวข้องกับระบบ Oracle ไม่ใช่เรื่องใหม่ในวงการ DeFi แต่ยังคงเป็นหนึ่งในภัยคุกคามที่ร้ายแรงที่สุด เนื่องจากโปรโตคอล DeFi ส่วนใหญ่มักต้องอาศัยข้อมูลราคาจากภายนอกในการดำเนินงาน การพึ่งพากลุ่มสภาพคล่องที่มีขนาดเล็กหรือเพิ่งถูกสร้างขึ้นใหม่ เป็นจุดอ่อนสำคัญที่ง่ายต่อการถูกควบคุมด้วยเงินทุนก้อนใหญ่ในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้โจมตีใช้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้ Rhea Finance ซึ่งประกาศตนว่าเป็น DEX แห่งแรกบนเครือข่าย NEAR และมุ่งมั่นที่จะให้บริการสภาพคล่องแบบไร้พรมแดน (Chain-Abstracted) รวมถึงบริการ staking สำหรับเหรียญ $NEAR และ $RHEA แต่เหตุการณ์นี้ได้สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของโปรโตคอลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ผู้เขียนมีความเห็นว่าเหตุการณ์นี้ตอกย้ำให้เห็นถึงปัญหาที่ยังคงมีอยู่และเรื้อรังในวงการ DeFi นั่นคือความเปราะบางของระบบ Oracle โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโปรโตคอลที่เลือกใช้กลุ่มสภาพคล่องใหม่หรือมีขนาดเล็กเป็นแหล่งข้อมูลราคา ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ความเงียบของทีม Rhea Finance หลังเกิดเหตุการณ์เป็นสัญญาณที่ไม่ดีนักสำหรับผู้ที่ถือเงินลงทุนไว้ในโปรโตคอลนี้ ผู้ที่สนใจจะใช้งานโปรโตคอล DeFi ใหม่ๆ บนเครือข่ายใดก็ตาม ควรศึกษาและตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบ Oracle ที่โปรโตคอลนั้นๆ ใช้งานมีความแข็งแกร่งเพียงพอหรือไม่ และได้ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัย (audit) จากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือแล้วหรือยัง ผลตอบแทนที่สูงลิ่วหรือ APY ที่ดูน่าดึงดูดนั้น ไม่คุ้มค่ากับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการโจมตีในลักษณะนี้เลยแม้แต่น้อย
Defi Rhea Finance Oracle Flash Loan การโจมตีทางไซเบอร์
