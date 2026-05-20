Rfth. Promptly Investigate 27 Railway Crossings in Bangkok To Reduce Traffic Accidents

Mr. Boonthong Poopisarn, the Chief Executive Officer of the Department of Rail Transport (Rfth), has been tasked with studying the plan to eliminate the movement of freight trains through 27 railway crossings in Bangkok during the day. The plan aims to reduce traffic accidents and alleviate traffic congestion. The investigation will be conducted within three months, and the railway services will be available only during nighttime to ensure public safety. To enhance the efficiency of traffic management, the Rfth has organized a team to survey the 27 railway crossings, cooperating with the Department of Transport and Logistics in Bangkok. The Rfth aims to minimize the impact of railway operations on public safety through advanced technological applications to optimize traffic flow.
ผู้ว่าการ รฟท. เร่งสำรวจ 27 จุดตัดทางรถไฟทั่วกรุงเทพฯ หวังลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ พร้อมกางแผน 3 เดือน เคลียร์ปมรถไฟสายใต้เข้าหัวลำโพงไม่ได้ เล็งปั้นสถานีตลิ่งชัน ดันศูนย์กลางเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารชั่วคราวรฟท.
ได้รับโจทย์ให้ศึกษาแผนยกเลิกการเดินรถไฟสินค้าผ่าน 27 จุดตัดในกรุงเทพฯ ช่วงกลางวันให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน เพื่อลดอุบัติเหตุและปัญหาจราจร ผลักดันให้สถานีตลิ่งชันเป็นศูนย์กลางชั่วคราวสำหรับรถไฟสายใต้ เพื่อเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารก่อนเข้าสู่พื้นที่ชั้นในของกรุงเทพฯ นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท. ) เปิดเผยว่า กรณีที่กระทรวงคมนาคมสั่งให้รฟท.
ศึกษาแผนยกเลิกการเดินรถไฟขบวนขนส่งสินค้าผ่านกับถนนทั้ง 27 จุดทั่วกรุงเทพฯ ในช่วงกลางวัน แบ่งเป็นสายตะวันออกและใต้ 19 จุด และสายเหนือสำหรับรถสินค้า 8 จุด ภายใน 3 เดือน โดยสามารถเดินรถไฟดังกล่าวได้เฉพาะช่วงกลางคืนเท่านั้น หากทำได้จริงจะช่วยลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ประเด็นปัญหาจุดตัดทางรถไฟระดับดินในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาจราจร โดยปัจจุบันยังมีจุดตัดรถไฟจำนวน 27 แห่ง ในเขตเมืองที่ไม่สามารถปิดได้ในทันที ทำให้รфท.
ต้องรอศึกษาก่อนว่าจะดำเนินการได้อย่างไรบ้าง นอกจากนี้ ได้สั่งการให้ทีมงานเจ้าหน้าที่สำรวจจุดตัดรถไฟทั้ง 27 แห่ง โดยประสานงานกับสำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร (กทม. ) ในการนำเทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการการไหลของจราจร (Traffic Flow) ให้สอดคล้องกับจังหวะการเดินรถไฟ เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุ
