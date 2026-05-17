Real Betis vs Barcelona: Final Spin to Victory

Hansi Flick's team could face challenges in the upcoming fixture as several key players like Marco Bradley, Ancle Ortiz, and Itay Rujmani are unavailable due to injuries. However, with an impressive home record and the potential for rotation, the team's chances of securing a win remain high.
ฮันซี่ ฟลิค จะยังไม่มี ลามีน ยามาล ที่ปิดเทอมยาวจากอาการบาดเจ็บแฮมสตริง แต่คาดว่าจะฟิตทันช่วยทีมชาติสเปนในฟุตบอลโลก 2026 ส่วนสภาพทีมโดยรวมถือว่าสมบูรณ์มากขึ้น หลัง อันเดรียส คริสเตนเซ่น กลับมามีชื่ออีกครั้งภายหลังพักยาวจากอาการเจ็บเข่า และไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเพิ่มเติมจากเกมแพ้ อลาเบส การจัดทัพคาดว่าจะโรเตชั่นหลายตำแหน่ง โดยมีทั้ง โจน การ์เซีย, เอริก การ์เซีย, โรนัลด์ อาเราโฮ, ชูเอา กานเซโล่, เปดรี้, เฟรงกี้ เดอ ยอง, กาบี, เฟร์มีน โลเปซ และ เฟร์ราน ตอร์เรส ที่มีลุ้นออกสตาร์ต ด้าน ราฟินญ่า พ้นโทษแบนกลับมามีชื่อในทีมอีกครั้ง และอาจถูกใช้งานในฐานะตัวสำรอง ส่วน โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้ ที่เพิ่งยืนยันแยกทางหลังจบฤดูกาลน่าจะได้ลงสนามช่วงใดช่วงหนึ่งเพื่ออำลาต่อหน้าแฟนบอลมานูเอล เปเยกรินี่ จะไม่มี มาร์ก บาร์ตร้า, อังเคล ออร์ติซ และ ไอตอร์ รุยบาล ที่บาดเจ็บ ขณะที่ กูโช่ เอร์นานเดซ กับ ดีเอโก้ ยอเรนเต้ ติดโทษแบนจากการสะสมใบเหลืองเกมนี้มีโอกาสออกได้หลายหน้า และ เรอัล เบติส เองก็เป็นทีมที่แพ้ยากในช่วงหลัง จนมีลุ้นแบ่งแต้มได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ด้วยผลงานในบ้านอันแข็งแกร่งของ บาร์เซโลน่า ตลอดฤดูกาล ทำให้ยังมองว่าทีมของ ฮันซี่ ฟลิค น่าจะมีดีพอเบียดคว้า 3 คะแนนได้สำเร็จในสุดสัปดาห์นี.
ฮันซี่ ฟลิค จะยังไม่มี ลามีน ยามาล ที่ปิดเทอมยาวจากอาการบาดเจ็บแฮมสตริง แต่คาดว่าจะฟิตทันช่วยทีมชาติสเปนในฟุตบอลโลก 2026 ส่วนสภาพทีมโดยรวมถือว่าสมบูรณ์มากขึ้น หลัง อันเดรียส คริสเตนเซ่น กลับมามีชื่ออีกครั้งภายหลังพักยาวจากอาการเจ็บเข่า และไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเพิ่มเติมจากเกมแพ้ อลาเบส การจัดทัพคาดว่าจะโรเตชั่นหลายตำแหน่ง โดยมีทั้ง โจน การ์เซีย, เอริก การ์เซีย, โรนัลด์ อาเราโฮ, ชูเอา กานเซโล่, เปดรี้, เฟรงกี้ เดอ ยอง, กาบี, เฟร์มีน โลเปซ และ เฟร์ราน ตอร์เรส ที่มีลุ้นออกสตาร์ต ด้าน ราฟินญ่า พ้นโทษแบนกลับมามีชื่อในทีมอีกครั้ง และอาจถูกใช้งานในฐานะตัวสำรอง ส่วน โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้ ที่เพิ่งยืนยันแยกทางหลังจบฤดูกาลน่าจะได้ลงสนามช่วงใดช่วงหนึ่งเพื่ออำลาต่อหน้าแฟนบอลมานูเอล เปเยกรินี่ จะไม่มี มาร์ก บาร์ตร้า, อังเคล ออร์ติซ และ ไอตอร์ รุยบาล ที่บาดเจ็บ ขณะที่ กูโช่ เอร์นานเดซ กับ ดีเอโก้ ยอเรนเต้ ติดโทษแบนจากการสะสมใบเหลืองเกมนี้มีโอกาสออกได้หลายหน้า และ เรอัล เบติส เองก็เป็นทีมที่แพ้ยากในช่วงหลัง จนมีลุ้นแบ่งแต้มได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ด้วยผลงานในบ้านอันแข็งแกร่งของ บาร์เซโลน่า ตลอดฤดูกาล ทำให้ยังมองว่าทีมของ ฮันซี่ ฟลิค น่าจะมีดีพอเบียดคว้า 3 คะแนนได้สำเร็จในสุดสัปดาห์นี
Real Betis Vs Barcelona Football Real Betis Football Barcelona Football Football World Cup 2026 Hansi Flick Marco Bradley Ancle Ortiz Itay Rujmani Rafa Calia Vinicius Junior Jorginho Gerard Piqué
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ดาเนียล ซานโตส นักสู้จอมพริ้วชาวบราซิลประกาศขอใช้อาวุธมวยไทยที่ตัวเองโปรดปราน เล่นงาน ชอย ดู โฮ คู่ต่อกรจากเกาหลีใต้ดาเนียล ซานโตส นักสู้จอมพริ้วชาวบราซิลแห่งศึก UFC ได้ประกาศขอใช้อาวุธมวยไทยที่ตัวเองโปรดปราน เล่นงาน ชอย ดู โฮ คู่ต่อกรจากเกาหลีใต้ ในการต่อสู้รองคู่เอกของศึก UFC FIGHT NIGHT : ALLEN VS COSTA ณ สังเวียน Meta APEX, ลาส เวกัส สหรัฐอเมริกา ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคมนี้
Read more »
วิเคราะห์บอล เชลซี vs แมนซิตี้ 16 พ.ค. 69 : ชิงเอฟเอคัพเดือดที่เวมบลีย์วิเคราะห์ฟุตบอล เอฟเอ คัพ รอบชิงชนะเลิศ เชลซี ดวล แมนเชสเตอร์ ซิตี้ คืนวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2569 ที่สนามเวมบลีย์ โดย “สิงห์บลูส์” ลุ้นแชมป์สมัย 9 ส่วน “เรือใบสีฟ้า” หวังคว้าถ้วยรายการนี้เป็นครั้งที่ 8
Read more »
'คอสตา' สุดคึก มั่นใจสยบ 'อัลเลน' ยก 2 คู่เอก UFC FIGHT NIGHT'เมลกีซาเอล คอสตา' สุดคึก มั่นใจสยบ 'อาร์โนลด์ อัลเลน' ยก 2 คู่เอก UFC FIGHT NIGHT : ALLEN VS COSTA อาทิตย์นี้
Read more »
วิเคราะห์บอล แมนยู vs ฟอเรสต์ 17 พ.ค. 69 : ผีหวังเฮเกมส่งท้ายรังแมนยูไนเต็ด เตรียมลงเล่นเกมเหย้านัดสุดท้ายของฤดูกาล เปิดรังรับมือ ฟอเรสต์ ที่กำลังฟอร์มดี โดย “ปีศาจแดง” หวังปิดฉากค่ำคืนที่ โอลด์ แทร็ฟฟอร์ด ด้วยชัยชนะต่อหน้าแฟนบอลตัวเอง
Read more »
วิเคราะห์บอล นิวคาสเซิ่ล vs เวสต์แฮม 17 พ.ค. 69 : ขุนค้อนพิงฝายื้อหนีตกชั้นเวสต์แฮม ยูไนเต็ด บุกเยือน นิวคาสเซิ่ล พร้อมเดิมพันอนาคตบนเวทีพรีเมียร์ลีก หลังสถานการณ์หนีตกชั้นยังแขวนอยู่บนเส้นด้าย และอาจชี้ชะตาก่อนถึงนัดปิดฤดูกาลทันที
Read more »
News Article on FootballThis news article provides an update on the Barcelona football team, discussing injuries and the potential return of key players.
Read more »