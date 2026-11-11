Reignwood Park และ Robinswood Golf Club คว้ารางวัล World Golf Awards 2026
Reignwood Park จังหวัดปทุมธานี และ Robinswood Golf Club ประกาศความสำเร็จคว้า 3 รางวัลจาก World Golf Awards 2026 ยืนยันศักยภาพสนามกอล์ฟและที่อยู่อาศัยระดับเวิลด์คลาส
โครงการอสังหาริมทรัพย์และไลฟ์สไตล์ระดับเวิลด์คลาสอย่าง Reignwood Park ใน จังหวัดปทุมธานี ได้ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญบนเวทีสากลด้วยการคว้ารางวัล prestigious จากงาน World Golf Awards 2026 ครั้งที่ 13 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 ถึง 7 พฤศจิกายน 2569 ณ Madinaty Golf Club ประเทศอียิปต์ โดยผลงานที่โดดเด่นนี้ทำให้ Reignwood Park ได้รับเลือกให้ครองตำแหน่ง World's Best Golf Real Estate Venue 2026 และ Asia's Best Golf Real Estate Venue 2026 พร้อมทั้งส่งมอบรางวัล Thailand's Best Golf Course 2026 ให้กับ Robinswood Golf Club ภายในเครือ
กลไกการได้รับรางวัลระดับโลกของ Reignwood Park
ความสำเร็จของ Reignwood Park ในการครองตำแหน่ง World's Best Golf Real Estate Venue 2026 และ Asia's Best Golf Real Estate Venue 2026 สะท้อนถึงวิสัยทัศน์การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ผสานกีฬากอล์ฟเข้ากับการอยู่อาศัยระดับลักชัวรีได้อย่างลงตัว รางวัลทั้งสองสาขาถือเป็นเกียรติประวัติที่ยิ่งใหญ่สำหรับโครงการซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี บนพื้นที่ประมาณ 2,000 ไร่ ที่มุ่งเน้นการสร้างชุมชนระดับโลกภายใต้แนวคิด World-Class Community for Multi-Generational Living เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนทุกเจเนอเรชันAlso read– ส้ม” แจ้งข่าวลูกในครรภ์ เตรียมพร้อมดูแลและรักษาด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์
กระบวนการคัดเลือกของ World Golf Awards เป็นเวทีระดับนานาชาติที่จัดขึ้นเพื่อยกย่องความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมกอล์ฟโดยครอบคลุมทั้งสนามกอล์ฟ รีสอร์ต และจุดหมายปลายทางด้านกอล์ฟจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก การที่ Reignwood Park คว้ารางวัลในระดับโลกและเอเชียได้ แสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับกีฬา ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้อสังหาริมทรัพย์แห่งนี้แตกต่างจากโครงการอื่น ๆ ในตลาดไทย
มุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อมาตรฐานบริการกอล์ฟ
Robinswood Golf Club ซึ่งเป็นสนามกอล์ฟภายในโครงการได้รับรางวัล Thailand's Best Golf Course 2026 จากการทุ่มเทของทีมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในการดูแลคุณภาพสนามและยกระดับการบริการอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของสมาชิกในทุกรายละเอียด ตั้งแต่สภาพสนาม สิ่งอำนวยความสะดวก ไปจนถึงเทคโนโลยีสำหรับการฝึกซ้อม เพื่อให้ Robinswood เป็นกอล์ฟคลับที่สมาชิกสามารถใช้เวลาพักผ่อน เล่นกีฬา และทำกิจกรรมร่วมกันได้อย่างมีความสุข
ทีมงานของ Robinswood Golf Club มองว่าการได้รับรางวัลนี้เป็นกำลังใจสำคัญและเป็นแรงผลักดันให้พัฒนาสโมสรต่อไป ทั้งในด้านคุณภาพสนาม การบริการ และกิจกรรมสำหรับสมาชิก โดยตั้งใจสร้าง Robinswood ให้เป็นกอล์ฟคลับที่สมาชิกภาคภูมิใจ และเป็นหนึ่งในสนามกอล์ฟชั้นนำที่นักกอล์ฟจากทั่วโลกอยากมาเยือน นอกจากนี้ยังสนับสนุนการพัฒนาทักษะของนักกอล์ฟและจัดกิจกรรมการแข่งขันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกและครอบครัว
ผลกระทบเชิงบวกและทิศทางในอนาคตของโครงการ
ความสำเร็จครั้งนี้มีผลกระทบเชิงบวกต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการอยู่อาศัยและไลฟ์สไตล์ระดับนานาชาติ โดย Reinwood Park มุ่งมั่นที่จะร่วมยกระดับศักยภาพของประเทศผ่านมาตรฐานการให้บริการที่ใส่ใจในรายละเอียดเพื่อรองรับทั้งการเล่นกอล์ฟ การฝึกซ้อม และการพักผ่อนของสมาชิก ท่ามกลางบรรยากาศที่ใกล้ชิดธรรมชาติซึ่งตั้งอยู่ภายในโครงการ
สำหรับขั้นตอนถัดไป โครงการจะเดินหน้าพัฒนาคุณภาพสนาม สิ่งอำนวยความสะดวก และประสบการณ์การใช้ชีวิตภายในชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยเสริมความแข็งแกร่งให้โครงการในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการอยู่อาศัยและกีฬากอล์ฟระดับนานาชาติ ผ่านโครงสร้างพื้นฐานที่มีเช่น KIS International School Reignwood Park, Reignwood Sports and Performance Center (RSPC) รวมถึง PARK11 พื้นที่สำหรับการพักผ่อนและทำกิจกรรมร่วมกันของครอบครัว
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