Qualcomm เปิดตัวชิป Snapdragon 6 Gen 5 และ Snapdragon 4 Gen 5 สำหรับสมาร์ตโฟนระดับ Mid-range และ Entry-level

Qualcomm ประกาศเปิดตัวชิป Snapdragon 6 Gen 5 และ Snapdragon 4 Gen 5 ซึ่งเป็นชิปที่ออกแบบมาเพื่อใช้ใน สมาร์ตโฟน ระดับ Mid-range และ Entry-level โดยมีการอัปเกรดความแรงและประสิทธิภาพให้ไหลลื่นกว่าเดิม พร้อมอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานขึ้น ด้วย เทคโนโลยี Adaptive Performance Engine 4.
0 และ Qualcomm Adaptive Performance FPS 3.0 ที่รับประกันในเรื่องเฟรมเรตระหว่างเล่นเกม ชิปทั้งสองรุ่นนี้ยังรองรับ Snapdragon Game Super Resolution ซึ่งช่วยอัปสเกลภาพและลดการใช้พลังงานแบตเตอรี่ให้เหมาะสม สำหรับ Snapdragon 6 Gen 5 นั้น มีซีพียู 1 คอร์ ที่ความเร็ว 2.3GHz และจีพียู Adreno รุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 21% และประสิทธิภาพการจัดการพลังงานดีขึ้น 8% ชิปนี้ผลิตบนเทคโนโลยีขนาด 4 นาโนเมตร รองรับหน่วยความจำ LPDDR5 และพื้นที่จัดเก็บข้อมูล UFS 3.1 สามารถรองรับหน้าจอความละเอียด FULL HD+ ที่ 144Hz และลดการกระตุกของหน้าจอได้ 18% เมื่อเทียบกับ Snapdragon 6 Gen 4 นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยี ISP (12-bit) ที่รองรับกล้องความละเอียดสูงสุด 200MP และวิดีโอความละเอียด 4K ที่ 30fps อย่างไรก็ตาม พอร์ตเชื่อมต่อถูกลดเหลือ USB 2.0 จากเดิมที่เป็น USB 3.2 Gen 1 ส่วน Snapdragon 4 Gen 5 นั้นเน้นไปที่การปรับปรุงประสิทธิภาพของจีพียู Adreno ซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม 77% และเป็นชิปตัวแรกในซีรีส์เลข 4 ที่เล่นเกมได้สูงสุด 90fps พร้อมเทคโนโลยี Smooth Motion UI ที่ช่วยให้การเปิดแอปพลิเคชันเร็วและลื่นไหลกว่าเดิม 43% ซีพียูมีความเร็ว 2.4GHz ประหยัดพลังงานขึ้น 10% รองรับการใส่ซิม Dual SIM Dual Active ที่สามารถใช้งาน/เชื่อมต่อสัญญาณได้พร้อมกัน 2 ซิมในเวลาเดียว ความละเอียดกล้องรองรับสูงสุด 108MP และเข้ารหัสวิดีโอ 4K ได้แล้ว อย่างไรก็ดี Snapdragon 4 Gen 5 รองรับเพียงหน่วยความจำ LPDDR4X และการเชื่อมต่อ Wi-Fi 5 และ Bluetooth 5.1 มือถือหรือสมาร์ตโฟนที่จะได้ใช้ชิป Snapdragon 6 Gen 5 กับ Snapdragon 4 Gen 5 เป็นเซ็ตแรก ๆ Qualcomm ยืนยันว่าจะเปิดตัวหรือวางจำหน่ายในช่วงครึ่งหลังของปี 2026 ซึ่งเป็นการยกระดับประสิทธิภาพและประสบการณ์การใช้งานให้กับผู้ใช้สมาร์ตโฟนในระดับ Mid-range และ Entry-level ให้มีความลื่นไหลและประสิทธิภาพที่ดีขึ้
