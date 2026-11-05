Payward และ Kraken เข้าซื้อโทเคน AAVE ตลาดรองเพื่อขยายฐาน DeFi
Payward บริษัทแม่ของ Kraken เข้าซื้อโทเคน AAVE ผ่านตลาดรองเพื่อลงทุนในภาค DeFi หลังจากเคยเจรจาซื้อหุ้น Aave Group ล้มเหลว สะท้อนสัญญาณบวกต่อความสนใจจากสถาบัน
Payward บริษัทแม่ของ Kraken และลูกค้าของบริษัทได้ทำการซื้อโทเคน AAVE เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนในภาค DeFi (Decentralized Finance) การกระทำนี้เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความสนใจจากสถาบันทางการเงินที่ต้องการเข้าร่วมในสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีศักยภาพ
รายละเอียดการซื้อโทเคน AAVE ตลาดรอง
การเข้าซื้อโทเคน AAVE ครั้งนี้เกิดขึ้นผ่านตลาดรอง ไม่ใช่เป็นการซื้อโดยตรงจากคลังของ Aave Labs หรือ Aave DAO ซึ่งหมายความว่าโทเคนที่ถูกซื้อเปลี่ยนมือจากนักลงทุนรายอื่น rather than การออกใหม่จากโครงการAlso readOracle พลาด! Aave โดนล้างพอร์ตกว่า $27 ล้าน ส่งสัญญาณเตือนความเสี่ยง DeFi
แหล่งข่าวระบุว่า Payward ซื้อผ่านกลไกที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารสินทรัพย์ของบริษัท และอาจซื้อ AAVE เพิ่มขึ้นในอนาคต พร้อมกับการค้นหาโอกาสร่วมงานกับ Aave อย่างใกล้ชิด การซื้อครั้งนี้ตามหลังข่าวการเจรจาก่อนหน้านี้ที่ CoinDesk เคยรายงานในเดือนมิถุนายน ซึ่งมีข้อเสนอให้ถือส่วนหนึ่งหุ้นใน Aave Group
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการเปิดเผยจำนวนโทเคนที่ซื้อ และเรื่องนี้อยู่ในขั้นตอนต่อเนื่องจากข่าวที่ตลาดรับรู้มาก่อนแล้ว ผลกระทบต่อราคาจึงน่าจะเป็นบวกเพียงเล็กน้อยเนื่องจากตลาดคาดการณ์ไว้แล้ว
ปฏิกิริยาของ Stani Kulechov และข้อโต้แย้งเรื่องมูลค่า
Stani Kulechov ผู้ก่อตั้ง Aave Labs ได้ออกมาปฏิเสธเงื่อนไขที่ถูกรายงานก่อนหน้านี้ โดยยืนยันว่าไม่มีทางที่ Aave จะถูกขายในราคาส่วนลดสูงราว 70% ตามตัวเลขที่กล่าวถึงในdeal ครั้งก่อนหน้า
ในรายงานเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567 CoinDesk รายงานว่า Kraken อยู่ระหว่างเจรจาซื้อหุ้นราว 15% ของ Aave Group โดยใช้ ETH 35,000 ตัว แลกกับ AAVE 250,000 โทเคน ที่มูลค่ากิจการราว 385 ล้านดอลลาร์ คิดเป็นมูลค่าดีลราว 71 ล้านดอลลาร์
Kulechov ชี้ว่าการร่วมมือกับ Payward เป็นก้าวเชิงกลยุทธ์ในการนำ Aave ไปสู่ฐานลูกค้ารายย่อยและสถาบันที่กว้างขึ้น ซึ่งแตกต่างจากการขายหุ้นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่อาจทำให้สูญเสียความเป็น Decentralized
ผลกระทบทางกฎหมายและธรรมาภิบาล
การถือครองโทเคน AAVE ให้สิทธิโหวตด้านธรรมาภิบาลใน Aave DAO แต่ไม่ได้ให้อำนาจควบคุมบริษัท Aave Labs ซึ่งเป็นหน่วยงานแยกต่างหาก การซื้อโทเคนจึงเป็นการลงทุนทางเศรษฐกิจมากกว่าการควบรวมกิจการ
สิ่งสำคัญคือต้องแยกให้ออกว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นการซื้อโทเคน AAVE ไม่ใช่การเข้าถือครองหุ้นใน Aave Group ตามที่เคยมีการเจรจาด้วยกันมาก่อน การซื้อในตลาดรองช่วยให้ Payward ได้รับการเปิดรับความเสี่ยงต่อ Aave โดยไม่ต้องทำดีลซื้อหุ้นของบริษัทที่เป็นข้อถกเถียง
ความเชื่อมโยงทางเทคนิคและมุมมองต่อตลาด
ก่อนหน้านี้ Kraken มีความเชื่อมโยงทางเทคนิคกับ Aave อยู่แล้ว เมื่อเครือข่าย Layer 2 ของ Kraken ชื่อ Ink รองรับโครงสร้างพื้นฐานการให้ยืมที่ขับเคลื่อนด้วย Aave ซึ่งแสดงถึงความร่วมมือในระดับโครงสร้างพื้นฐาน
จุดที่น่าสนใจกว่าคือกระดานเทรดรายใหญ่เลือกถือครองโทเคนผ่านตลาดรอง แทนที่จะรอดีลซื้อหุ้นที่ติดเรื่องเงื่อนไขการประเมินมูลค่า ซึ่งสะท้อนความระมัดระวังและกลยุทธ์การลงทุนที่แม่นยำมากขึ้น
สิ่งที่จะจับตาดูต่อคือ Payward จะเปิดเผยขนาดการถือครองหรือซื้อเพิ่มหรือไม่ และความร่วมมือกับ Aave จะออกมาเป็นรูปธรรมแบบไหนในอนาคตอันใกล้
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