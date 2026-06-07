PVH รายงานผลประกอบการ Q1 ปี 2026 โต 2% จากยอดขาย D2C และตลาด APAC

PVH บริษัทแม่ของ Calvin Klein และ Tommy Hilfiger เปิดเผยรายได้ไตรมาสแรกปี 2026 เพิ่มขึ้น 2% แตะ 2.025 พันล้านดอลลาร์ โดยได้รับแรงหนุนจากกลยุทธ์ D2C ที่เติบโต 6% และการฟื้นตัวของตลาด APAC ขณะที่คาดการณ์ทั้งปีทรงตัว
บริษัท PVH คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของแบรนด์แฟชั่นชื่อดังระดับโลกอย่าง Calvin Klein และ Tommy Hilfiger เปิดเผย ผลประกอบการ ประจำไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2026 (สิ้นสุดวันที่ 3 พฤษภาคม) ว่ามีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 2% แตะที่ 2.
025 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สะท้อนถึงการเติบโตอย่างมั่นคงท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางและความผันผวนทางการเมืองระหว่างประเทศ กลยุทธ์การขายแบบ Direct-to-Consumer (D2C) หรือการขายตรงถึงผู้บริโภคโดยไม่ผ่านคนกลาง ยังคงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ ส่งผลให้รายได้จากช่องทางนี้ในไตรมาสแรกเพิ่มขึ้นถึง 6% โดยมียอดขายจากหน้าร้านเพิ่มขึ้น 5% และยอดขายออนไลน์พุ่งสูงถึง 11% แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการปรับตัวสู่ยุคดิจิทัลและการสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่แข็งแกร่ง เมื่อพิจารณาแยกตามภูมิภาค ตลาด EMEA (ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา) มีรายได้เพิ่มขึ้น 2% แม้จะได้รับผลกระทบจากความต้องการที่ลดลงอันเนื่องมาจากความไม่สงบในตะวันออกกลาง ในขณะที่ภูมิภาค APAC (เอเชีย-แปซิฟิก) โดดเด่นด้วยการเติบโตก้าวกระโดดถึง 10% ซึ่งเป็นผลมาจากการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของกำลังซื้อในจีนและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนตลาดอเมริกาซึ่งเป็นบ้านเกิดของทั้ง Calvin Klein และ Tommy Hilfiger กลับมีรายได้ลดลงเล็กน้อย 1% เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดค้าปลีก สำหรับผลการดำเนินงานของแบรนด์หลัก Calvin Klein ทำรายได้ทั่วโลกเพิ่มขึ้น 1% ขณะที่ Tommy Hilfiger เติบโตโดดเด่นกว่า 3% โดย PVH สามารถพลิกกลับมาจากการขาดทุนสุทธิ 44.8 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปีก่อน มามีกำไรสุทธิ 88 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้ พร้อมกับกำไรต่อหุ้นที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ Stefan Larsson ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ PVH กล่าวในแถลงการณ์ว่า ผลประกอบการที่ออกมาสะท้อนถึงวินัยและความมุ่งมั่นในการดำเนินกลยุทธ์ PVH+ Plan ซึ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในห่วงโซ่อุปทาน การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของแบรนด์ และการมุ่งเน้นช่องทาง D2C อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดการณ์ว่ารายได้รวมทั้งปี 2026 จะทรงตัว เนื่องจากยังคงเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และอัตราเงินเฟ้อในหลายประเทศ โดยเฉพาะผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางที่อาจยืดเยื้อ รวมถึงความไม่แน่นอนทางการเมืองในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ทั้งนี้ PVH ยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโตในระยะยาวผ่านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ การขยายฐานลูกค้าในตลาดเกิดใหม่ และการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมแฟชั่นระดับโล
PVH Calvin Klein Tommy Hilfiger D2C ผลประกอบการ
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