PSG คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก สัมภ骂道 ；11 săn泰国 2 ）、出现大规模混乱；数百人受伤

กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส กลายเป็นศูนย์กลางของการเฉลิมฉลองและ ความวุ่นวาย ในเวลาเดียวกัน หลังสโมสรฟุตบอลปารีส แซงต์-แชร์กแมง ( PSG ) คว้าแชมป์ ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก เป็นสมัยที่ 2 ติดต่อกัน ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 200 ราย และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย ตามข้อมูลจากกระทรวง มหาดไทยฝรั่งเศส เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ความสำเร็จของ PSG เกิดขึ้นหลังเอาชนะอาร์เซนอลในการดวลจุดโทษอย่างเข้มข้นที่กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี ตอกย้ำสถานะของทีมในฐานะมหาอำนาจลูกหนังยุโรป อย่างไรก็ตาม บรรยากาศแห่งชัยชนะกลับถูกบดบังด้วยเหตุความไม่สงบที่เกิดขึ้นทั่ว กรุงปารีส และหลายเมืองของประเทศในวันถัดจากการแข่งขัน แฟนบอลจำนวนมากเดินทางไปรวมตัวกันที่ลานชองป์ เดอ มาร์ส ใกล้หอไอเฟล เพื่อร่วมต้อนรับขบวนพาเหรดฉลองแชมป์ของนักเตะ PSG ท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดจากเจ้าหน้าที่รัฐ อย่างไรก็ตาม ตลอดคืนหลังการแข่งขัน เกิดเหตุปะทะและก่อ ความวุ่นวาย ในหลายพื้นที่ โดยเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่ามีตำรวจได้รับบาดเจ็บ 57 นาย และมีผู้ถูกควบคุมตัวมากกว่า 400 คน ทั้งใน กรุงปารีส และพื้นที่อื่นของประเทศ รายงานจากตำรวจระบุว่า กลุ่มผู้ก่อเหตุได้ทำลายร้านค้าในหลายย่านของ กรุงปารีส เผารถยนต์ รวมถึงจุดไฟเผาสถานีจอดจักรยานสาธารณะ ขณะที่ในเมืองต่างจังหวัด เช่น เมืองออร์เลอองส์ ก็เกิดเหตุทำลายทรัพย์สินของทางราชการเช่นกั.
