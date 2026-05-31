Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

PSG คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก สัมภ骂道 ；11 săn泰国 2 ）、出现大规模混乱；数百人受伤

ข่าวต่างประเทศ News

PSG คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก สัมภ骂道 ；11 săn泰国 2 ）、出现大规模混乱；数百人受伤
PSGยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกกรุงปารีส
📆5/31/2026 10:30 PM
📰PostToday
59 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 48% · Publisher: 51%

กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส กลายเป็นศูนย์กลางของการเฉลิมฉลองและความวุ่นวายในเวลathed simultaneous หลังสโมสรฟุตบอลปารีส แซงต์-แชร์กแมง (PSG) คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก เป็นสมัยที่ 2 ติดต่อกัน ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 200 ราย และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย ตามข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ความสำเร็จของ PSG เกิดขึ้นหลังเอาชนะอาร์เซนอลในการดวลจุดโทษอย่างเข้มข้นที่กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี ตอกย้ำสถานะของทีมในฐานะมหาอำนocz ลูกหนังยุโรป อย่างไรก็ตาม บรรยากาศแห่งชัยชนะกลับถูกบดบังด้วยเหตุความไม่สงบที่เกิดขึ้นทั่วกรุงปารีสและหลายเมืองของประเทศในวันถัดจากการแข่งขัน

กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส กลายเป็นศูนย์กลางของการเฉลิมฉลองและ ความวุ่นวาย ในเวลาเดียวกัน หลังสโมสรฟุตบอลปารีส แซงต์-แชร์กแมง ( PSG ) คว้าแชมป์ ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก เป็นสมัยที่ 2 ติดต่อกัน ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 200 ราย และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย ตามข้อมูลจากกระทรวง มหาดไทยฝรั่งเศส เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ความสำเร็จของ PSG เกิดขึ้นหลังเอาชนะอาร์เซนอลในการดวลจุดโทษอย่างเข้มข้นที่กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี ตอกย้ำสถานะของทีมในฐานะมหาอำนาจลูกหนังยุโรป อย่างไรก็ตาม บรรยากาศแห่งชัยชนะกลับถูกบดบังด้วยเหตุความไม่สงบที่เกิดขึ้นทั่ว กรุงปารีส และหลายเมืองของประเทศในวันถัดจากการแข่งขัน แฟนบอลจำนวนมากเดินทางไปรวมตัวกันที่ลานชองป์ เดอ มาร์ส ใกล้หอไอเฟล เพื่อร่วมต้อนรับขบวนพาเหรดฉลองแชมป์ของนักเตะ PSG ท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดจากเจ้าหน้าที่รัฐ อย่างไรก็ตาม ตลอดคืนหลังการแข่งขัน เกิดเหตุปะทะและก่อ ความวุ่นวาย ในหลายพื้นที่ โดยเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่ามีตำรวจได้รับบาดเจ็บ 57 นาย และมีผู้ถูกควบคุมตัวมากกว่า 400 คน ทั้งใน กรุงปารีส และพื้นที่อื่นของประเทศ รายงานจากตำรวจระบุว่า กลุ่มผู้ก่อเหตุได้ทำลายร้านค้าในหลายย่านของ กรุงปารีส เผารถยนต์ รวมถึงจุดไฟเผาสถานีจอดจักรยานสาธารณะ ขณะที่ในเมืองต่างจังหวัด เช่น เมืองออร์เลอองส์ ก็เกิดเหตุทำลายทรัพย์สินของทางราชการเช่นกั.

กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส กลายเป็นศูนย์กลางของการเฉลิมฉลองและความวุ่นวายในเวลาเดียวกัน หลังสโมสรฟุตบอลปารีส แซงต์-แชร์กแมง (PSG) คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก เป็นสมัยที่ 2 ติดต่อกัน ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 200 ราย และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย ตามข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ความสำเร็จของ PSG เกิดขึ้นหลังเอาชนะอาร์เซนอลในการดวลจุดโทษอย่างเข้มข้นที่กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี ตอกย้ำสถานะของทีมในฐานะมหาอำนาจลูกหนังยุโรป อย่างไรก็ตาม บรรยากาศแห่งชัยชนะกลับถูกบดบังด้วยเหตุความไม่สงบที่เกิดขึ้นทั่วกรุงปารีสและหลายเมืองของประเทศในวันถัดจากการแข่งขัน แฟนบอลจำนวนมากเดินทางไปรวมตัวกันที่ลานชองป์ เดอ มาร์ส ใกล้หอไอเฟล เพื่อร่วมต้อนรับขบวนพาเหรดฉลองแชมป์ของนักเตะ PSG ท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดจากเจ้าหน้าที่รัฐ อย่างไรก็ตาม ตลอดคืนหลังการแข่งขัน เกิดเหตุปะทะและก่อความวุ่นวายในหลายพื้นที่ โดยเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่ามีตำรวจได้รับบาดเจ็บ 57 นาย และมีผู้ถูกควบคุมตัวมากกว่า 400 คน ทั้งในกรุงปารีสและพื้นที่อื่นของประเทศ รายงานจากตำรวจระบุว่า กลุ่มผู้ก่อเหตุได้ทำลายร้านค้าในหลายย่านของกรุงปารีส เผารถยนต์ รวมถึงจุดไฟเผาสถานีจอดจักรยานสาธารณะ ขณะที่ในเมืองต่างจังหวัด เช่น เมืองออร์เลอองส์ ก็เกิดเหตุทำลายทรัพย์สินของทางราชการเช่นกั

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

PostToday /  🏆 50. in TH

PSG ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก กรุงปารีส ความวุ่นวาย เพลิงไหม้ มหาดไทยฝรั่งเศส

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

2 บิ๊กไทย-เนเธอร์แลนด์ ผนึกกำลังบุกตลาด Health Supplement 8 หมื่นล้าน2 บิ๊กไทย-เนเธอร์แลนด์ ผนึกกำลังบุกตลาด Health Supplement 8 หมื่นล้าน'วาสนา อินทะแสง' ประกาศจับมือ GNT Group ยกระดับนวัตกรรมอาหารเสริมบุกตลาดสากล รุกตลาด Health Supplement 8 หมื่นล้านบาท เติบโต 8-11% ต่อปี
Read more »

ย้อนเส้นทางรัก บอล เชิญยิ้ม-ยูริ สุกานดา ฝ่าทุกดราม่า สุดท้ายยุติสัมพันธ์หลังแต่ง 11 ปีย้อนเส้นทางรัก บอล เชิญยิ้ม-ยูริ สุกานดา ฝ่าทุกดราม่า สุดท้ายยุติสัมพันธ์หลังแต่ง 11 ปีย้อนเส้นทางรัก บอล เชิญยิ้ม และ ยูริ สุกานดา ฝ่าทุกดราม่า สุดท้ายยุติสัมพันธ์หลังแต่ง 11 ปี
Read more »

อลหม่านกลางปารีส! แฟนบอลก่อจลาจล ฉลอง PSG คว้าแชมป์ UCL สมัยที่ 2 ติดต่อกันอลหม่านกลางปารีส! แฟนบอลก่อจลาจล ฉลอง PSG คว้าแชมป์ UCL สมัยที่ 2 ติดต่อกันเกิดเหตุจลาจลกลางกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส หลังแฟนบอลแห่ฉลองชัยชนะของปารีสแซงต์แชร์กแมง (PSG) ที่คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก (UCL)
Read more »



Render Time: 2026-06-01 01:30:14