PReMA เตือนวิกฤต NCDs สูญเสีย 1.6 ล้านล้านบาท/ปี แนะบูรณาการดูแลไต หัวใจ เบาหวาน
สมาคม PReMA เตือนโรคไม่ติดต่อเรื้อรังสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจ 1.6 ล้านล้านบาทต่อปี แนะแนวทางบูรณาการดูแลโรคไต หัวใจ และเบาหวานอย่างมีประสิทธิภาพ
สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ หรือ PReMA ได้มีการประกาศแนวทางการรับมือกับปัญหาสุขภาพของคนไทยโดยชี้ให้เห็นถึงภาวะสูญเสียทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรค NCDs ซึ่งคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 1.6 ล้านล้านบาทในแต่ละปี โดยข้อมูลล่าสุดในปี 2567 ระบุว่า มีผู้ป่วยรายใหม่ที่ต้องเข้ารับการฟอกไตหรือบำบัดทดแทนไตจำนวน 33,976 ราย ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระดับชาติอย่างมีนัยสำคัญ
วิกฤตโรค NCDs สูญเสียเศรษฐกิจ 1.6 ล้านล้านบาทต่อปี
สถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรังในประเทศไทยถือเป็นประเด็นที่น่ากังวลอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในกลุ่มโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ซึ่งพบว่ามีผู้ป่วยจำนวนมากที่ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยมาก่อน สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดภาวะไตวายเรื้อรังในขณะนี้มาจากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ข้อมูลจากสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ชี้ให้เห็นว่า การมีภาวะความดันโลหิตสูงและเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดโรคไตในระยะสุดท้ายได้อย่างรวดเร็ว การสูญเสียทางเศรษฐกิจจากภาระค่ารักษาพยาบาลและผลผลิตที่ลดลงจากการเจ็บป่วยเรื้อรังสูงถึง 1.6 ล้านล้านบาทต่อปี ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากและกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศโดยตรงAlso readวิธีสะพายกระเป๋าเผยบุคลิกภาพของคุณ
แนวทางบูรณาการดูแลหัวใจ ไต และเบาหวานร่วมกัน
PReMA เสนอให้ปรับแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยนำการรักษาโรคหัวใจ โรคไต และโรคเบาหวานมาบูรณาการเข้าด้วยกัน เนื่องจากทั้งสามโรคมีปัจจัยเสี่ยงร่วมกันและส่งผลกระทบโดยตรงต่อการทำงานของอวัยวะสำคัญในร่างกาย แนวทางการรักษาในปัจจุบันไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเท่านั้น แต่เปลี่ยนไปสู่การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมหรือ Holistic Health โดยให้ความสำคัญกับการลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนและการปกป้องอวัยวะสำคัญอย่างหัวใจและไตอย่างต่อเนื่อง เพื่อตัดวงจรการลุกลามของโรคในระยะยาว
ช่องว่างการวินิจฉัยผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ผลสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 7 หรือปี พ.ศ. 2567-2568 เผยให้เห็นช่องว่างที่สำคัญในระบบสาธารณสุขไทย โดยพบว่าผู้ใหญ่ที่ตรวจพบภาวะเบาหวานมีอัตราการวินิจฉัยก่อนหน้าร้อยละ 27.0 และผู้ที่ตรวจพบภาวะความดันโลหิตสูงมีอัตราการวินิจฉัยก่อนหน้าร้อยละ 47.8 ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากและสะท้อนให้เห็นถึงความล่าช้าในการคัดกรองโรค ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น การที่ผู้ป่วยไม่ทราบว่าตนเองมีความเสี่ยงหรือป่วยเป็นโรคตั้งแต่เนิ่นๆ ทำให้การป้องกันและรักษาในระยะแรกของโรคเป็นไปไม่ได้ ผลลัพธ์ที่ตามมาคือเมื่อผู้ป่วยเริ่มแสดงอาการอย่างชัดเจน โรคมักจะลุกลามไปยังอวัยวะสำคัญแล้ว ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูงขึ้นและคุณภาพชีวิตที่ลดลงอย่างมากสำหรับผู้ป่วยและผู้ดูแล
รายงานทะเบียนบำบัดทดแทนไตปี 2567 และความท้าทายต่อไป
รายงานทะเบียนการบำบัดทดแทนไตของประเทศไทยปี 2567 ยืนยันว่าโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเป็นสาเหตุหลักสองประการที่นำไปสู่โรคไตระยะสุดท้าย ซึ่งจำเป็นต้องพึ่งพาการฟอกไตหรือปลูกถ่ายไตเพื่อรักษาชีวิต ข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานเมื่ออายุ 50 ปี การเริ่มต้นดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมตั้งแต่วันนี้อาจเพิ่มโอกาสในการมีชีวิตที่ยืนยาวและมีสุขภาพดี รวมถึงการใช้เวลาร่วมกับครอบครัวได้อีกหลายปี อุปนายกสมาคม PReMA และผู้จัดการทั่วไป บริษัท โนโว ประเทศไทย ระบุว่า เป้าหมายการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในปัจจุบันขยายขอบเขตออกไปจากการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหรือดัชนีมวลกายเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมองภาพรวมของสุขภาพผู้ป่วยเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่จะส่งผลเสียต่อหัวใจและไตในระยะยาว
ความท้าทายด้านนวัตกรรมและการเข้าถึงการรักษา
ความท้าทายที่สำคัญของประเทศไทยในปัจจุบันไม่ได้หยุดอยู่ที่การค้นหาและวินิจฉัยผู้มีความเสี่ยงให้เร็วขึ้นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการทำ如何让ผู้ป่วยเข้าถึงการดูแลรักษาที่เหมาะสม ทันท่วงที และต่อเนื่อง เพื่อลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนและควบคุมโรคได้อย่างยั่งยืน PReMA จึงผลักดันแนวคิด Frontier of Hope หรือ แนวหน้าแห่งความหวัง โดยมุ่งนำความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางการแพทย์มายกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วย การลงทุนเพื่อป้องกันและดูแลรักษาอย่างทันท่วงทีจะช่วยลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจอันมหาศาลและสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้ในระยะยาว โดยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และบุคลากรทางการแพทย์จะเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหานี้
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