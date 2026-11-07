PP KRIT ประกาศวันขายบัตรคอนเสิร์ต BETWEEN MY LIPS 7 พ.ย.
PP KRIT พร้อมจัดคอนเสิร์ต BETWEEN MY LIPS 19-20 ธ.ค. 2569 เปิดขายบัตร 7 พ.ย. ที่ 7-Eleven และ ALL TICKET ราคาเริ่มต้น 1,200 - 7,000 บาท
พีพี- กฤษฏ์ อำนวยเดชกร ( PP KRIT) เตรียมเปิดโอกาสให้แฟนเพลงเข้าร่วมงานคอนเสิร์ตเดี่ยวซีซั่นใหม่ในชื่อ PP KRIT BETWEEN MY LIPS CONCERT PRESENTED BY CP ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 19 และ 20 ธันวาคม 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยเปิดให้จองบัตรล่วงหน้าตั้งแต่ช่วงเย็นของวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2569 นี้
รายละเอียดการจัดงานและสถานที่
คอนเสิร์ตดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้คอนเซปต์ Something Better Seen Than Said โดยนำเสนอประสบการณ์พิเศษที่ผสมผสานระหว่างเสียงเพลงและแฟชั่นบนรันเวย์สเตจ งานนี้แบ่งการแสดงออกเป็น 2 รอบ ได้แก่ วันที่ 19 ธันวาคม 2569 และวันที่ 20 ธันวาคม 2569 สำหรับผู้สนใจสามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้แล้วตั้งแต่วันนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสัมผัสบรรยากาศสุดพิเศษในวันงานAlso readRead between the Lines ความหมายที่ซ่อนอยู่ในบทเพลงและตัวตนของ PP KRIT
ช่องทางและช่วงเวลาขายบัตร
การจำหน่ายบัตรแบ่งออกเป็น 2 ระยะตามช่วงเวลา โดยระยะแรกจะเปิดจำหน่ายเฉพาะที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven ทุกสาขา เริ่มตั้งแต่เวลา 14:00 น. (GMT+7) ของวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2569 เท่านั้น โดยรับชำระเงินทั้งเงินสดและบัตรเครดิต VISA หรือ Mastercard เท่านั้น ส่วนระยะที่สองจะเริ่มจำหน่ายผ่านทุกช่องทาง ได้แก่ เคาน์เตอร์เซอร์วิสใน 7-Eleven ทุกสาขา และเว็บไซต์ ALL TICKET (www.allticket.com) ตั้งแต่เวลา 12:00 น. (GMT+7) ของวันเดียวกัน
ราคาบัตรและตัวเลือกเข้าชม
รายการราคาบัตรเข้าชมงานแบ่งออกเป็น 8 ระดับ ได้แก่ 7,000 บาท, 6,500 บาท, 6,000 บาท, 5,500 บาท, 5,000 บาท, 4,500 บาท, 3,500 บาท และ 2,500 บาท สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาชมงานด้วยตนเองยังมีตัวเลือกบัตรสตรีมมิงสด (Live Streaming) ในราคา 1,200 บาท เพื่อให้แฟนคลับสามารถติดตามผลงานจากที่บ้านได้
การติดตามข่าวสารและข้อมูลเพิ่มเติม
แฟน ๆ ของพีพี-กฤษฏ์ สามารถติดตามรายละเอียดข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ทางโซเชียลมีเดียของ PP Krit Entertainment เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคอนเสิร์ตครั้งนี้ รวมถึงการอัปเดตตารางเวลาและกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นก่อนวันงานอย่างเป็นทางการ
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