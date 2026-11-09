PNC เปิดรับชำระ USDC โดยแปลงเป็นดอลลาร์อัตโนมัติผ่าน Coinbase
ธนาคาร PNC ประกาศบริการรับชำระหนี้สกุลเงินดิจิทัล USDC โดยแปลงเป็นดอลลาร์สหรัฐอัตโนมัติผ่านเครือข่าย Coinbase Ethereum ไม่ถือครองคริปโตในงบดุล
ธนาคาร PNC อย่างเป็นทางการประกาศให้บริการใหม่สำหรับผู้ประกอบการลูกค้าองค์กรที่ยอมรับการชำระเงินผ่าน stablecoin USDC โดยระบบจะทำการแปลงมูลค่าจากโทเค็นดิจิทัลดังกล่าวเป็นสกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐ อเมริกาด้วยอัตราแลกเปลี่ยนคงที่หนึ่งต่อหนึ่งทันทีที่เงินเข้ามา และนำเงินดอลลาร์ที่แปลงแล้วไปฝากเข้าบัญชีพาณิชย์ของ PNC โดยอัตโนมัติ
กลไกการแปลง USDC เป็นดอลลาร์อัตโนมัติ
กลไกการทำงานหลักของบริการนี้คือการรับเงินเข้าบัญชีแทนการเก็บรักษาเงินฝากถาวร ลูกค้าองค์กรจึงไม่ต้องถือครองเหรียญคริปโตหรือ stablecoin ไว้อยู่ในบัญชีกับธนาคาร PNC ซึ่งเป็นการชี้แจงประเด็นที่มักทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อนจากข่าวลือสั้นๆ ว่าธนาคารกำลังให้บริการเก็บรักษา USDC แทนลูกค้าลูกค้าจึงสามารถทำธุรกรรมด้วยความสบายใจโดยไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยของการเก็บรักษาโทเค็นดิจิทัลโดยตรงภายในระบบธนาคารAlso readกรุงศรี ออโต้ $mart Creators ปี 3 สื่อสารการเงินดิจิทัล
ข้อจำกัดเครือข่ายและบทบาทของ Coinbase
บริการเริ่มต้นนี้รองรับเฉพาะการทำธุรกรรมบนเครือข่ายบล็อกเชน Ethereum เท่านั้นในขณะนี้ ซึ่งถือเป็นข้อจำกัดที่สำคัญเนื่องจาก stablecoin USDC สามารถใช้งานได้บนเครือข่ายบล็อกเชนอื่นๆ อีกมากเช่น Base Solana และ Arbitrum Tom Lang หัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์และการดำเนินงานด้านบริหารเงินสดของ PNC ระบุชัดเจนว่าโครงการนำร่องนี้มีเป้าหมายเพื่อทดสอบและเรียนรู้ว่าฟีเจอร์ Stablecoin จะช่วยการบริหารเงินสดและธุรกิจข้ามพรมแดนของลูกค้าได้อย่างไร
มุมมองกลยุทธ์และโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน
Alec Lovett หัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานของ Coinbase มองว่าเหตุการณ์นี้เป็นภาพสะท้อนของการเข้าหากันระหว่างสถาบันการเงินดั้งเดิมกับโครงสร้างพื้นฐานคริปโตและการนำ stablecoin มาใช้ในระบบการชำระเงิน การให้ Coinbase ดูแลส่วนการแปลงจากบล็อกเชนเป็นเงินดอลลาร์ช่วยให้ PNC ไม่ต้องถือครองสินทรัพย์คริปโตไว้ในงบดุลของธนาคารเองซึ่งช่วยลดภาระด้านเงินกองทุนและการกำกับดูแลที่มักตามมาจากการดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล
ผลกระทบต่องบดุลธนาคารและกฎระเบียบ
การไม่ถือครองสินทรัพย์คริปโตในงบดุลเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคงทางการเงินของ PNC ในระยะยาว เนื่องจากธนาคารพาณิชย์ดั้งเดิมต้องเผชิญกับข้อจำกัดด้านกฎระเบียบที่เข้มงวดเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง การเปลี่ยนบทบาทจากผู้ถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลมาเป็นเพียงผู้ให้บริการแปลงค่าและรับชำระเงินช่วยให้ธนาคารสามารถก้าวเข้าสู่โลก Web3 ได้อย่างปลอดภัยและสอดคล้องกับมาตรฐานการกำกับดูแลปัจจุบัน
ทิศทางอนาคตของการชำระเงินข้ามพรมแดน
การขยายตัวของการรับชำระเงินด้วย stablecoin ในระบบธนาคารพาณิชย์สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรมบริการทางการเงินที่มุ่งลดขั้นตอนและความซับซ้อนในการโอนเงินระหว่างประเทศ ลูกค้าองค์กรจะสามารถเข้าถึงความเร็วและความโปร่งใสของเทคโนโลยีบล็อกเชนได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนโครงสร้างบัญชีธนาคารเดิมแต่อย่างใด
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