PMI ภาคบริการสหรัฐฯ ต่ำกว่าคาด: สัญญาณดีต่อ Bitcoin และ Ethereum?

ตัวเลข PMI ภาคบริการที่อ่อนตัวลง อาจเป็นสัญญาณว่า Fed ใกล้ลดดอกเบี้ย ส่งผลดีต่อ Bitcoin และ Ethereum: วิเคราะห์ผลกระทบและปัจจัยที่ต้องติดตาม
ตัวเลข PMI ภาคบริการ ที่ต่ำกว่าคาดการณ์สะท้อนให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อในภาคบริการ ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่แข็งแกร่งที่สุดในมุมมองของธนาคารกลางสหรัฐฯ ( Fed ) กำลังชะลอตัวลง การเปลี่ยนแปลงนี้เปิดโอกาสให้ Fed มีเหตุผลมากขึ้นในการพิจารณาลดอัตรา ดอกเบี้ย ซึ่งส่งผลกระทบให้ค่าเงินดอลลาร์มีแนวโน้มอ่อนค่าลง และเป็นปัจจัยบวกต่อสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง เช่น Bitcoin และ Ethereum ในระยะสั้น ข้อมูล ณ วันที่ 6 เมษายน 2569 เวลา 22:00 น.
ตามเวลาประเทศไทย (10:00 AM EST) สถาบันจัดการอุปทาน (ISM) ได้เปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการ (ISM Non-Manufacturing PMI) ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีค่าอยู่ที่ระดับ 54 ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 54.8 และลดลงจากตัวเลขในเดือนก่อนหน้าที่ 56.1 แม้ว่าตัวเลขดังกล่าวยังคงสูงกว่าระดับ 50 ซึ่งบ่งชี้ว่าภาคบริการยังคงอยู่ในช่วงขยายตัว แต่การชะลอตัวที่เกิดขึ้นนั้นมีความชัดเจนมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ดัชนี ISM PMI ภาคบริการเป็นตัวชี้วัดสุขภาพของภาคบริการในสหรัฐอเมริกา ซึ่งครอบคลุมมากกว่า 70% ของ GDP ทั้งหมดของประเทศ ครอบคลุมธุรกิจต่างๆ ตั้งแต่ร้านอาหาร โรงแรม บริการด้านสุขภาพ ไปจนถึงบริการทางการเงิน ดัชนีนี้รวบรวมข้อมูลจากดัชนีย่อยที่สำคัญ ได้แก่ ยอดคำสั่งซื้อใหม่ กิจกรรมทางธุรกิจ การจ้างงาน และราคาสินค้าที่จ่ายออกไป ค่าที่เกินกว่า 50 หมายถึงการขยายตัว ส่วนค่าที่ต่ำกว่า 50 หมายถึงการหดตัว ทำไม PMI ภาคบริการจึงมีความสำคัญต่อ Fed มากกว่าภาคการผลิต ในมุมมองของ Fed อัตราเงินเฟ้อในภาคบริการ ไม่ว่าจะเป็นค่าเช่า ค่าประกันสุขภาพ หรือค่าบริการต่างๆ ถือเป็นส่วนประกอบที่แข็งแกร่งและลดลงได้ยากกว่าราคาสินค้าทั่วไปเป็นอย่างมาก ดังนั้นเมื่อ PMI ภาคบริการมีการชะลอตัวลงต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ สัญญาณนี้บ่งบอกว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในส่วนที่ Fed กังวลมากที่สุดกำลังลดลง ซึ่งเปิดโอกาสให้คณะกรรมการนโยบายการเงินสามารถพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นการกระตุ้นให้เงินเฟ้อกลับมาพุ่งสูงขึ้นอีกครั้ง ตัวเลขที่ออกมาในวันนี้ยิ่งมีความชัดเจนมากขึ้นเมื่อเทียบกับแนวโน้ม เพราะค่า PMI ภาคบริการลดลงจาก 56.1 ในเดือนก่อนหน้ามาอยู่ที่ 54 นั่นคือลดลงถึง 2.1 จุดภายในระยะเวลาเพียงหนึ่งเดือน ซึ่งถือเป็นการชะลอตัวที่ค่อนข้างรวดเร็ว ตลาดพันธบัตรเริ่มมีการปรับราคาเพื่อตอบสนองต่อข่าวนี้ทันที โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ มีแนวโน้มลดลง ซึ่งเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนคงที่ เช่น คริปโตเคอร์เรนซี ผลกระทบต่อ Bitcoin และ Ethereum หลังจากการเปิดเผยตัวเลข ณ ขณะที่รายงานข่าวนี้ Bitcoin มีการซื้อขายอยู่ที่ $69,381 เพิ่มขึ้น 3.74% ในรอบ 24 ชั่วโมง ในขณะที่ Ethereum มีราคาอยู่ที่ $2,144.86 เพิ่มขึ้น 5.36% ตัวเลข PMI ที่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ได้เพิ่มแรงหนุนให้กับการฟื้นตัวที่กำลังเกิดขึ้น เนื่องจากตลาดมองว่าความเป็นไปได้ที่ Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไปมีมากขึ้น ตรรกะความเชื่อมโยงระหว่าง PMI ภาคบริการกับคริปโตเคอร์เรนซีอาจดูเหมือนซับซ้อน แต่สามารถอธิบายได้ไม่ยาก เมื่อภาคบริการมีการชะลอตัวลง โอกาสที่ Fed จะลดอัตราดอกเบี้ยก็เพิ่มขึ้น ค่าเงินดอลลาร์มีแนวโน้มอ่อนค่าลง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรลดลง ต้นทุนในการเสียโอกาสในการถือครองสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง เช่น Bitcoin และ Ethereum จึงลดลงตามไปด้วย เงินทุนจึงไหลเข้าสู่สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น แม้ว่าตัวเลขในวันนี้จะเป็นปัจจัยบวกต่อคริปโตเคอร์เรนซี นักลงทุนควรติดตามตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และดัชนี PCE ในช่วงสัปดาห์ต่อๆ ไป เนื่องจาก Fed ยังคงให้ความสำคัญกับข้อมูลเงินเฟ้อโดยตรงมากกว่า PMI เพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ ถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่ Fed หลังจากนี้จะเป็นสิ่งสำคัญ ว่าพวกเขาจะตีความตัวเลขภาคบริการที่ชะลอตัวลงในครั้งนี้อย่างไร ส่วนตัวผมมองว่าตัวเลข PMI ภาคบริการในครั้งนี้น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะไม่เพียงแต่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อยเท่านั้น แต่ยังมีการลดลงจากเดือนก่อนหน้าอย่างชัดเจนอีกด้วย ถ้าตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคและ PCE ในช่วงถัดไปออกมาในทิศทางเดียวกัน ก็น่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนที่แข็งแกร่งพอที่จะทำให้ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีสามารถรักษาโมเมนตัมขาขึ้นเอาไว้ได้ อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่ถือครอง Bitcoin หรือ Ethereum อยู่ในขณะนี้ ผมแนะนำว่าอย่าเพิ่งพึ่งพาตัวเลขเพียงตัวเดียวมากเกินไป เพราะ Fed ชอบพิจารณาภาพรวมจากตัวชี้วัดหลายๆ ตัวประกอบกัน ตัวเลขที่ดีเพียงตัวเดียวยังไม่เพียงพอที่จะทำให้พวกเขาเปลี่ยนนโยบายได้ในทันที ควรจับตาดู PMI รอบถัดไปและตัวเลขการจ้างงานควบคู่กันไปด้วยจะปลอดภัยกว่
