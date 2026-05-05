PMI ภาคบริการสหรัฐฯ ชะลอตัว, JOLTS ยังแข็งแกร่ง กดดัน BTC และ ETH

ตัวเลข PMI ภาคบริการสหรัฐฯ เดือนเมษายนออกมาต่ำกว่าคาด แต่ยังคงบ่งชี้ถึงการขยายตัวของภาคบริการ ในขณะที่ตัวเลข JOLTS ตำแหน่งงานว่างยังคงสูง ทำให้โอกาสที่ Fed จะลดดอกเบี้ยในระยะใกล้ยังคงริบหรี่ ส่งผลกดดันต่อ Bitcoin และ Ethereum
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 เวลา 22:00 น.
ตามเวลาไทย สถาบัน ISM ได้เปิดเผยตัวเลข PMI ภาคบริการสหรัฐฯ ประจำเดือนเมษายน ซึ่งออกมาที่ 53.6 ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 53.7 และลดลงจากเดือนมีนาคมที่ 54.0 พร้อมกันนี้ยังมีการรายงานตัวเลข JOLTS ตำแหน่งงานว่างสหรัฐฯ ที่ 6.866 ล้านตำแหน่ง สูงกว่าคาดเล็กน้อยที่ 6.86 ล้าน แต่ลดลงจากเดือนก่อนที่ 6.882 ล้านตำแหน่ง ตัวเลขเหล่านี้บ่งชี้ว่าภาคบริการสหรัฐฯ ยังคงขยายตัว แม้จะชะลอตัวลงเล็กน้อย และตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง แม้ PMI จะต่ำกว่าคาด แต่ยังอยู่ในโซนขยายตัวสูงเกิน 53 และตลาดแรงงานที่แน่น ทำให้โอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะลดอัตราดอกเบี้ยในระยะใกล้ยังคงริบหรี่ ซึ่งส่งผลกดดันต่อ Bitcoin (BTC) และ Ethereum (ETH) ภาคบริการที่ยังคงร้อนแรงเกิน 53 สะท้อนให้เห็นถึงเงินเฟ้อในหมวดบริการที่ยังคงเหนียวแน่น โดยเฉพาะค่าเช่า ค่าประกันสุขภาพ และบริการต่างๆ ยิ่งตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง Fed ก็ยิ่งไม่มีเหตุผลที่จะเร่งลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันให้ BTC และ ETH เผชิญกับแรงขายในสภาวะ risk-off หลายคนอาจสงสัยว่าตัวเลข PMI ภาคบริการที่ออกมาต่ำกว่าคาดเพียง 0.1 จะมีผลกระทบต่อตลาดคริปโตอย่างไร แต่ประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่การ beat หรือ miss เพียงเล็กน้อย หากแต่อยู่ที่ระดับตัวเลขจริงที่ยังสูงกว่า 53 อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งบ่งบอกว่าภาคบริการของสหรัฐฯ ยังคงร้อนแรง ภาคบริการเป็นแหล่งกำเนิดของเงินเฟ้อที่เหนียวแน่นที่สุด ไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าที่อยู่อาศัย ค่าประกันสุขภาพ หรือค่าบริการต่างๆ ที่ลดลงได้ยากกว่าราคาสินค้า เมื่อรวมกับตัวเลข JOLTS ที่ยืนยันว่าตลาดแรงงานยังมีตำแหน่งงานว่างสูงกว่า 6.8 ล้านตำแหน่ง ก็ยิ่งทำให้ Fed ไม่มีแรงจูงใจที่จะเร่งลดอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้ เมื่อ Fed ยังคงท่าทีแข็งกร้าว (hawkish) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ก็มีแนวโน้มทรงตัวในระดับสูง ซึ่งเพิ่มต้นทุนโอกาสในการถือครองสินทรัพย์เสี่ยงอย่าง BTC และ ETH นักลงทุนสถาบันอาจเลือกที่จะลงทุนในพันธบัตรที่ให้ผลตอบแทนแน่นอน แทนที่จะรับความเสี่ยงกับคริปโต แม้ราคา BTC ณ ตอนนี้จะยังบวกอยู่ในกรอบ 24 ชั่วโมง แต่ข้อมูล PMI ภาคบริการที่ยังแข็งแกร่งนี้อาจสร้างแรงกดดันเพิ่มเติมในช่วงถัดไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากตัวเลขเศรษฐกิจชุดอื่นๆ ที่จะตามมาในสัปดาห์นี้ยังออกมาในทิศทางเดียวกัน นักเทรดควรจับตาดูว่าตลาดจะตีความข้อมูลชุดนี้อย่างไร เพราะบางครั้งตลาดอาจดูดซับข้อมูลไปก่อนแล้วก็ได้ หากมองแนวโน้มย้อนหลัง ตัวเลข PMI ภาคบริการเดือนมีนาคมอยู่ที่ 54.0 และเดือนเมษายนลดลงมาที่ 53.6 แสดงให้เห็นถึงการชะลอตัวเล็กน้อย แต่ยังห่างไกลจากระดับ 50 ที่จะบ่งชี้ว่าภาคบริการหดตัว ในทางเดียวกัน ตำแหน่งงานว่างจาก JOLTS ก็ลดลงจาก 6.882 ล้านมาเป็น 6.866 ล้าน ซึ่งลดลงเพียงเล็กน้อย ไม่ได้เปลี่ยนแปลงภาพรวมของตลาดแรงงานที่ยังคงแน่นอยู่มาก ตัวเลขที่ต้องติดตามต่อไปคือตัวเลขนอนฟาร์มรายเดือน รวมถึงตัวเลข Core PCE สหรัฐฯ ซึ่งเป็นเครื่องวัดเงินเฟ้อที่ Fed ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก หากตัวเลขเหล่านี้ยังคงออกมาสูง ก็ยิ่งตอกย้ำว่า Fed จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงต่อไปอีกนาน ส่วนตัวมองว่าตัวเลขชุดนี้ไม่ได้น่าตกใจมากนัก แต่ก็ไม่ได้เป็นสัญญาณที่ดีสำหรับคริปโตในระยะสั้น ตัวเลข PMI ภาคบริการที่ 53.6 ยังสูงเกินกว่าที่ Fed จะรู้สึกสบายใจพอที่จะพูดถึงการลดอัตราดอกเบี้ย และเมื่อรวมกับตำแหน่งงานว่างที่ยังเกิน 6.8 ล้านตำแหน่ง ภาพรวมคือเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่งเกินไปสำหรับนโยบายผ่อนคลาย สำหรับผู้ที่ถือ BTC และ ETH อยู่ แนะนำให้จับตาดูว่าแรงขายจากข้อมูลชุดนี้จะรุนแรงแค่ไหน เพราะบางครั้งตลาดก็ดูดซับข้อมูล macro ไปก่อนแล้วผ่านราคาที่วิ่งขึ้นมาก่อนหน้า การที่ BTC ยังบวกกว่า 3% ในวันนี้ก็อาจบ่งบอกได้ว่าตลาดยังไม่ได้ตื่นตระหนกกับข้อมูลชุดนี้มากนัก แต่หากตัวเลขเศรษฐกิจชุดถัดไปออกมาในทิศทางเดิม ก็ต้องระวังแรงกดดันที่อาจสะสมมากขึ้นเรื่อย
