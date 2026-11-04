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Economy

PMI ภาคบริการสหรัฐแตะ 54.5 กดดัน BTC และ ETH ระยะสั้น

siamblockchain#37 in ประเทศไทย
PMI ภาคบริการสหรัฐแตะ 54.5 กดดัน BTC และ ETH ระยะสั้น
Federal Reserve · Bitcoin · Ethereum
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ดัชนี PMI ภาคบริการสหรัฐอยู่ที่ 54.5 ชะลอตัวเล็กน้อยจากคาดการทำให้แรงกดดันต่อ Bitcoin และ Ethereum มีต่อเนื่อง ตลาดเฝ้ารอดูข้อมูลเงินเฟ้อและท่าทีของ Fed

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของสหรัฐอเมริกาเปิดเผยค่า 54.5 ในการสำรวจเมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2566 เวลา 22:00 น. ตามเวลาประเทศไทย (10:00 น. ตามเวลาเขตตะวันออก) ซึ่งตัวเลขนี้ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ตลาดคาดไว้ที่ 54.8 และลดลงเล็กน้อยจากค่า 54.9 ในรอบก่อนหน้า ส่งผลให้ตลาดต้องตีความสัญญาณเงินเฟ้อที่ซับซ้อนขึ้น

กลไก PMI ภาคบริการกดดันสินทรัพย์เสี่ยง

ตัวเลข 54.5 ที่สูงกว่าระดับ 50 ชัดเจนยืนยันว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจภาคบริการของสหรัฐยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แม้ความเร็วจะชะลอตัวลงเพียงเล็กน้อยจากการสำรวจครั้งก่อน หน้าตลาดคริปโตเคอเรนซีต้องเข้าใจว่าภาคบริการมีความสำคัญมากต่อภาพรวมเงินเฟ้อ โดยภาคนี้ครอบคลุมธุรกิจเช่น ค่าเช่าที่อยู่อาศัย การรักษาพยาบาล ประกันภัย การขนส่ง และร้านอาหาร ซึ่งรวมกันเป็นสัดส่วนมากกว่า 70% ของเศรษฐกิจสหรัฐ

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ความเหนียวแน่นของภาคบริการเกิดจากโครงสร้างต้นทุนที่พึ่งพาแรงงานเป็นหลัก ทำให้ค่าจ้างซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญปรับเปลี่ยนได้ยากและส่งผลต่อเงินเฟ้อยาวนานกว่าภาคการผลิตสินค้า เมื่อภาคบริการยังคงร้อนแรง ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จึงมีเหตุผลทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในการคงนโยบายดอกเบี้ยในระดับสูงเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อแรงกดดันต่อดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล

ท่าที Federal Reserve และมุมมองนักลงทุน

การลดลงของดัชนีจาก 54.9 เป็น 54.5 ถือเป็นการชะลอตัวแบบอ่อนๆ ไม่ใช่สัญญาณการหดตัวหรือหักหลังของเศรษฐกิจ ภาคบริการยังคงขยายตัวในระดับที่สูง สะท้อนถึงอุปสงค์ในประเทศที่ยังไม่อ่อนแรง ซึ่งหมายความว่ายังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าแรงกดดันด้านราคาภาคบริการกำลังคลี่คลายลงอย่างมีนัยสำคัญต่อตาหน่วยงานกำกับดูแล

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สำหรับนักลงทุนที่จับตาแนวโน้มดอกเบี้ย การที่ภาคบริการยังขยายตัวได้ระดับสูงทำให้ความหวังที่ Fed จะเร่งผ่อนคลายนโยบายการเงินลดลง แรงกดดันต่อดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจึงมีแนวโน้มยืนในระดับสูงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่กดราคาสินทรัพย์เสี่ยงในระยะสั้น โดยเฉพาะเมื่อความเชื่อมั่นในภาวะเงินเฟ้อที่เย็นตัวเร็วพอสำหรับการลดดอกเบี้ยยังไม่เกิดขึ้น

ผลกระทบราคา Bitcoin และ Ethereum ระยะสั้น

ข้อมูล PMI รอบนี้สร้างแรงกดดันต่อดัชนี Bitcoin และ Ethereum ในมุมมองระยะสั้น โดยก่อนการประกาศตัวเลข Bitcoin คotateขายอยู่ที่ระดับ 79,213 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 2.50% ในช่วง 24 ชั่วโมงก่อนหน้า ส่วน Ethereum ราคาอยู่ที่ 2,373.91 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 3.90% ในกรอบเวลาเดียวกัน การปรับตัวขึ้นก่อนหน้าการประกาศข่าวอาจนำไปสู่แรงขายทำกำไรหากดอลล่าร์แข็งค่าขึ้นหลังตัวเลขออกมา

เนื่องจากความแตกต่างระหว่างตัวเลขจริงที่ 54.5 และค่าคาดการณ์ที่ 54.8 มีเพียง 0.3 จุด ผลกระทบต่อราคาจึงน่าจะอยู่ในกรอบจำกัดและไม่ใช่ความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในตลาด อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรเฝ้าจับตามองทิศทางของดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอย่างใกล้ชิด เพราะตัวแปรทั้งสองส่งผลกระทบต่อราคาคริปโตมากกว่าตัวเลข PMI เพียงตัวเลขเดียว

ทิศทางตลาดและขั้นตอนต่อไป

ภาพรวมตลาดคาดว่าสินทรัพย์ดิจิทัลอาจมีการพักตัวหรือย่อตัวลงเล็กน้อยตามธรรมชาติหลังจากราคาขยับขึ้นแรงในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นเรื่องปกติทางเทคนิคและไม่จำเป็นต้องตีความว่าเป็นสัญญาณกลับตัวขาลงอย่างมีนัยสำคัญ

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นักลงทุนควรรอข้อมูลเงินเฟ้อชุดต่อไปและท่าทีที่ชัดเจนยิ่งขึ้นจากธนาคารกลางสหรัฐก่อนทำการตัดสินใจปรับพอร์ตลงทุนขนาดใหญ่ ตลาดน่าจะรอดูความชัดเจนของแรงกดดันด้านราคาในภาคบริการก่อนจะปรับทิศทางเทรดดิ่งหลัก ดังนั้นการรักษาเงินสดหรือการกระจายความเสี่ยงจึงเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมในสถานการณ์ความไม่แน่นอนนี้

siamblockchain#37 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

Federal Reserve Bitcoin Ethereum PMI ภาคบริการ USD

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