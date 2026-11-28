PMCU เปิดตัวโครงการ Park@siam ปรับสยามสแควร์เป็นพื้นที่สาธารณะแห่งใหม่
สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) เปิดแนวทางพัฒนาสยามสแควร์เป็นพื้นที่สาธารณะผ่านโครงการ Park@siam และจัดกิจกรรมเด็กสยาม FESTIVAL ครบรอบ 62 ปี เพื่อสร้างเอกลักษณ์ใหม่ให้กับพื้นที่
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ PMCU ได้ประกาศแนวทางใหม่ในการพัฒนาพื้นที่ สยามสแควร์ ให้กลายเป็นพื้นที่สาธารณะรูปแบบทันสมัย ผ่านโครงการ Park@siam ซึ่งประกอบด้วยสองโครงการหลัก ได้แก่ ลานกิจกรรมและสวนสาธารณะ ในโอกาสที่ สยามสแควร์ ก้าวสู่การครบรอบ 62 ปี พร้อมกับการจัดงาน เด็กสยาม FESTIVAL ที่มีการจัดแสดงแลนด์มาร์กและกิจกรรมภายใต้แนวคิด YOUTHOPIA - The Street of Forever Young เพื่อยกระดับพื้นที่ให้ตอบสนองกับผู้คนในยุคปัจจุบัน
จุดเปลี่ยนสยามสแควร์จากสิ่งก่อสร้างสู่พื้นที่สื่อความหมาย
ที่ผ่านมา สยามสแควร์มักถูกเล่าเรื่องราวผ่านมุมมองภายนอก เช่น บทเพลง ภาพถ่าย และนิตยสาร แต่พื้นที่แห่งนี้แทบไม่เคยสื่อสารอัตลักษณ์ของตัวเองอย่างชัดเจน งานในครั้งนี้จึงมุ่งเน้นการตีความลักษณะของเด็กสยามในแต่ละเจเนอเรชันใหม่ในบริบทปัจจุบัน จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงนี้ปรากฏที่บริเวณทางเข้า Siam Square Walking Street ซึ่งมีการติดตั้งเสาไฟและป้ายจราจรสีชมพูใหม่ โดยนำข้อความและสัญลักษณ์ร่วมสมัยมาแทนที่ป้ายกฎระเบียบเดิม เพื่อให้พื้นที่นี้มีบุคลิกที่เป็นของตัวเองและสื่อถึงการเป็นตัวของตัวเองของวัยรุ่นAlso readเซ็นทรัลชิดลมจัดใหญ่ส่งท้ายปี! ดึง SANDARA PARK-ปาล์มมี่ เสิร์ฟความฟินในงาน “CENTRAL CHIDLOM: ALWAYS GREAT TO BE HERE”
ในส่วนของการสื่อสารทางศิลปะ สยามสแควร์ได้ร่วมมือกับศิลปินสตรีทอาร์ตเพื่อสร้างผลงาน Street Painting บนพื้นถนนและในซอยต่างๆ พร้อมเปิดโอกาสให้ศิลปินส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ และนำผลงานจำนวน 62 ชิ้นไปแสดงผลบนจอภาพดิจิทัลกลางสยาม นอกจากนี้ พื้นที่น้ำพุเซ็นเตอร์พอยต์ที่เคยเป็นจุดนัดพบสำคัญในอดีตยังได้รับการฟื้นฟูใหม่ โดยไม่ได้ทำการจำลองโครงสร้างเดิม แต่ปรับเปลี่ยนให้มีองค์ประกอบดิจิทัลที่โต้ตอบกับผู้ใช้งานได้ และปรับรูปแบบการนำเสนอให้สอดคล้องกับเทศกาลหรือกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งปี
การออกแบบพื้นที่นั่งเล่นและเทคโนโลยี 3D Printing
การปรับปรุงพื้นที่นั่งเล่นรอบน้ำพุยังคงรักษาเอกลักษณ์ของพื้นที่เดิมด้วยการออกแบบที่นั่งเป็นวงกลม แต่ครั้งนี้มีการเพิ่มเส้นโค้ง ระดับความสูง และความลาดเอียงที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกนั่งหรือเอนตัวได้ตามความสบายใจ โดยการผลิตวัสดุที่นั่งใช้เทคโนโลยี 3D Printing เพื่อความแม่นยำและทนทาน การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของ PMCU ในการผสมผสานงานภูมิสถาปัตยกรรมเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้มาเยือนสยามสแควร์
สำหรับกลุ่มเยาวชนและศิลปิน PMCU ได้เปิดพื้นที่ Siam Street Art Village ร่วมกับผู้กลุ่มเยาวชนท้ายสยาม คอมมูนิตี้ เพื่อให้วัยรุ่นโดยเฉพาะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้นำผลงานมาออกร้าน ทดลองบทบาทผู้ประกอบการ และแสดงความสามารถต่างๆ เช่น การเปิดหมวก มายากล และจักกลิง ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ถือเป็นแนวทางสำคัญในการสนับสนุนให้เยาวชนมีพื้นที่แสดงออกและเรียนรู้ทักษะการบริหารจัดการเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรม
นิทรรศการประวัติศาสตร์แฟชั่นและตลาดสตรีทแฟชั่น
นิทรรศการกลางแจ้ง a day in Siam Square ที่จัดร่วมกับนิตยสาร a day ได้รวบรวมปกนิตยสารจากหลายช่วงเวลาในประวัติศาสตร์มาขยายขนาดเป็นหนังสือขนาดใหญ่และจัดวางในจุดต่างๆ ของสยามสแควร์ เพื่อให้ผู้เข้าชมสามารถย้อนดูการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นและสังคมไทยในแต่ละยุคสมัยได้อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ที่สยามสแควร์ ซอย 2 ซึ่งมีแบรนด์แฟชั่นไทยและช่างสร้างสรรค์จำนวนมาก ยังมีการจัด CHEEZE Market ซึ่งเป็นตลาดแฟชั่นสตรีทที่เชื่อมต่อกับร้านค้า แบรนด์ นักออกแบบ และคอมมูนิตี้คนรักแฟชั่น เพื่อสะท้อนแนวทางพัฒนาพื้นที่ในอนาคตที่ต้องการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะให้กับแต่ละซอยจากจุดแข็งของผู้ประกอบการเดิม
กิจกรรม Siam Square Random Dance ได้ถูกกำหนดเป้าหมายให้เป็นจุดรวมตัวของคนรักการเต้นรำที่ใหญ่ที่สุดของสยามสแควร์ โดย PMCU ระบุว่าจะผลักดันกิจกรรมนี้ให้เป็นกิจกรรมต่อเนื่อง เพื่อสร้างพื้นที่ประจำให้กับคอมมูนิตี้ผู้ชื่นชอบศิลปะการเต้นรำ ซึ่งสยามสแควร์ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญของวัฒนธรรมนี้ในประเทศไทย ตลอดงานยังมีกิจกรรมเสริมจากพันธมิตรอย่าง AIS ที่เปิดให้ผู้ร่วมงานถ่ายภาพและแสดงภาพบนหน้าจอ GIANT LED Screen แบบเรียลไทม์ รวมถึงกิจกรรมร้องคาราโอเกะจาก be you be True และบูธ Pop-up จากแบรนด์ชั้นนำ เช่น Canon โก๋แก่ iKON และ Yuedpao
โครงการ Park@siam กับแผนพัฒนาพื้นที่สาธารณะในอนาคต
นอกเหนือจากกิจกรรมภายในงาน PMCU ได้เปิดเผยรายละเอียดของโครงการ Park@siam ซึ่งเป็นแนวทางหลักในการพัฒนาสยามสแควร์ให้กลายเป็นพื้นที่สาธารณะรูปแบบใหม่ โดยโครงการแรกคือ Block K - New Festival Landmark ซึ่งเป็นการปรับพื้นที่ลานจอดรถด้านข้างอาคารสยามกิตติ์ ให้กลายเป็นลานกิจกรรมสาธารณะที่สามารถรองรับเทศกาลขนาดใหญ่ได้ตลอดทั้งปี พร้อมกับการติดตั้งระบบออกแบบแสงและ Lighting Show ในช่วงเวลากลางคืนเพื่อดึงดูดผู้มาเยือน
โครงการที่สองคือ Urban Landmark Park ซึ่งเป็นการพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะด้านข้างอาคารวิทยกิตติ์ให้เป็นพื้นที่สีเขียวที่ผสานงานภูมิสถาปัตยกรรมกับงานศิลปะอย่างลงตัว การพัฒนาทั้งสองโครงการนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนโฉมหน้าสยามสแควร์จากศูนย์การค้าสู่พื้นที่สาธารณะที่เอื้อต่อการพบปะ สังสรรค์ และสร้างสรรค์กิจกรรมทางวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและนักท่องเที่ยวในยุคปัจจุบันที่ต้องการพื้นที่แห่งการมีปฏิสัมพันธ์ที่แท้จริง
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