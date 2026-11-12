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Economy

PEIT ชี้ CEPA ไทย-UAE ต้องแลกสมดุล เศรษฐกิจปิโตรเคมีมูลค่าสูง

thestandardth#16 in ประเทศไทย
PEIT ชี้ CEPA ไทย-UAE ต้องแลกสมดุล เศรษฐกิจปิโตรเคมีมูลค่าสูง
สถาบันปิโตรเลียมและพลังงาน · สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ · ดร.คุรุจิต นาครทรรพ
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ดร.คุรุจิต นาครทรรพ จาก PEIT แถลงแนวทางการเจรจา FTA ไทย-สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเน้นการลดภาษีนำเข้าแบบสมน้ำสมเนื้อ เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลาสติกที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงถึง 11% ของ GDP

ดร.คุรุจิต นาครทรรพ ผู้อำนวยการ สถาบันปิโตรเลียมและพลังงาน แห่งประเทศไทย (PEIT) เปิดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการเจรจาความตกลงการค้าเสรีแบบทวิภาคีระหว่างไทยและ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (CEPA) โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อลดหรือยกเลิกกำแพงภาษีนำเข้าระหว่างกัน ท่ามกลางสถานการณ์การแข่งขันและมาตรการกีดกันทางการค้าจากประเทศมหาอำนาจที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้น

แม้ว่าภาคเอกชนไทยจะมีแรงจูงใจที่จะขยายตลาดใหม่เพื่อระบายสินค้าเกษตรออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งครอบคลุมสินค้าสำคัญอย่าง ข้าวโพด ถั่วเหลือง มันสำปะหลัง ไก่ และกุ้ง แต่ในการเจรจาครั้งนี้อาณาจักรการค้าจำเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยนที่ "สมน้ำสมเนื้อ" เนื่องจากห่วงโซ่การผลิตสินค้าเกษตรของไทยเป็นประเภทระยะสั้น ซึ่งมีความแตกต่างจากโครงสร้างอุตสาหกรรมเป้าหมายของคู่เจรจาอย่างชัดเจน

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ความท้าทายของการแลกเปลี่ยนสินค้า

หนึ่งในเงื่อนไขสำคัญของการเจรจาที่ PEIT ย้ำคือ สินค้าเกษตรไทยต้องเผชิญกับข้อจำกัดด้านระยะเวลาการผลิตที่สั้นกว่า ในขณะที่สินค้าที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ต้องการเปิดตลาดเพื่อแลกเปลี่ยนกลับมา ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้นอย่าง Polyethylene (PE) และ Polypropylene (PP) ซึ่งเป็นวัตถุดิบตั้งต้นที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมต่อเนื่องจำนวนมากมายกว่าที่หลายคนคาดคิด

การยอมรับการเปิดตลาดสินค้าปิโตรเคมีขั้นต้นจึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย เพราะส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจไทยในวงกว้าง กระทบต่อฐานการผลิต ระดับการจ้างงาน และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานของประเทศ ซึ่งมีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ มากกว่าการส่งออกสินค้าเกษตรทั่วไปเสียอีก

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มูลค่าเศรษฐกิจปิโตรเคมีและพลาสติกสูงถึง 11% GDP

ข้อมูลทางเศรษฐกิจระบุว่า อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้นมีมูลค่าสูงถึง 836,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 5.2% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) โดยอ้างอิงจากฐาน GDP ปี 2564 ที่มีมูลค่ารวม 16.17 ล้านล้านบาท และมีมูลค่าส่งออกสูงถึง 486,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 5.7% ของมูลค่าการส่งออกรวมของประเทศ

นอกจากนั้น อุตสาหกรรมพลาสติกขั้นปลายซึ่งผลิตสินค้าต่อเนื่อง เช่น ถุงพลาสติก ถัง ขวด บรรจุภัณฑ์ ตลอดจนชิ้นส่วนยานยนต์ ยังมีมูลค่ารวมสูงถึง 884,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 5.5% ของ GDP เมื่อรวมมูลค่าของทั้งสองห่วงโซ่อุปทานเข้าด้วยกัน จะทำให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงถึง 11% ของ GDP ทั้งหมดของประเทศ

สร้างงานกว่า 414,000 ตำแหน่งทั่วประเทศ

การขยายตัวของอุตสาหกรรมนี้ยังสร้างการจ้างงานรวมมากกว่า 414,000 ตำแหน่งทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็นอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 54,000 คน และอุตสาหกรรมพลาสติก 360,000 คน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของการเชื่อมโยงนี้ต่อรายได้และความเป็นอยู่ของประชาชนไทยในหลากหลายพื้นที่

ดร.คุรุจิตยังชี้ให้เห็นว่าอุตสาหกรรมดังกล่าวยังสร้างรายได้ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%) ในทุกขั้นตอนของการแปรรูปสินค้า ซึ่งเป็นรายได้สำคัญของรัฐ ดังนั้น การเปิดตลาดปิโตรเคมีจึงไม่ใช่เรื่องของผู้ผลิตเม็ดพลาสติกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่เป็นเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจโดยรวมที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ

thestandardth#16 in ประเทศไทย

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สถาบันปิโตรเลียมและพลังงาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ดร.คุรุจิต นาครทรรพ ข้อตกลง CEPA อุตสาหกรรมปิโตรเคมี มูลค่า GDP

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