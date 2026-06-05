Pump.fun เปิดให้บริการแพลตฟอร์ม GO ตั้งภารกิจลัด tied เงินรางวัลคริปโต 但仍สน 인 در ลูกค้าเข้มงวด้

แพลตฟอร์ม GO บน Pump.fun เปิดให้ผู้ใช้ตั้งภารกิจตามคอนเซปต์ท้าทายของ MrBeast เพื่อดึงดูดคนใหม่เข้าสู่โลกคริปโต พร้อมระบบ escrow คอลลateral เงินรางวัล up ถึง 50,000 ดอลลาร์ แต่มีข้อโต้แย้งเรื่องความปลอดภัยและช่องโหว่อันตราย
แพลตฟอร์ม GO เป็นบริการที่อนุญาตให้ผู้ใช้งานเชื่อมต่อบัญชี X และกระเป๋าเงิน คริปโต เพื่อโพสต์ตั้งภารกิจพร้อมล็อกเงินรางวัลในระบบ escrow ปัจจุบันมีภารกิจที่ยังเปิดอยู่ 234 รายการ มีผู้ส่งผลงานมา 494 ครั้ง และมีมูลค่าเงินรางวัลรวมที่ยังไม่มีผู้พิชิตสูงถึง 118,000 ดอลลาร์ ภารกิจที่มีเงินรางวัลสูงสุดตอนแรกคือการกระโดดร่มลงกลางสนามแข่งขัน World Cup ใส่ชุดมาสคอตเหรียญมีม ด้วยเงินรางวัล 50,000 ดอลลาร์ โดยต้องมีหลักฐานวิดีโอจริงไม่ใช่ AI แต่รายการดังกล่าวถูกลบออกจากระบบ ภารกิจที่มีมูลค่าสูงที่ยังคงอยู่รวมถึงการจ้างไปสัมภาษณ์บุคคลในคดีดัง เงินรางวัลประมาณ 23,525 ดอลลาร์ การทำลายสถิติโลกในการวิ่ง การจัดขบวนพาเหรดกลุ่มคนแยกตัวจากสังคมใน New York การเผารถยนต์ติดป้ายแบรนด์เหรียญมีม การวิ่งเปลือยลงสนามแข่งขันบาสเกตบอล NBA การตดใส่เมกะโฟนในห้องเรียน และการจ้างสักชื่อย่อเหรียญบนหน้าผาก เงินรางวัลราว 2,650 ดอลลาร์ มีรายงานว่าผู้ใช้หนึ่งชื่อทำภารกิจลาออกจากงานผ่านกล้องวิดีโอเพื่อแลกเงินรางวัลประมาณ 2,876 ดอลลาร์ โดย 그는สตรีมผ่านแพลตฟอร์ม Kick และเปิดเผยว่าตนเองถูกไล่ออกจากงานอีกแห่งหนึ่งในระหว่างนั้น อย่างไรก็ตาม เงินรางวัลที่จ่ายออกไปจริงยังค่อนข้างน้อย ผู้ที่มีรายได้สูงสุดเพิ่งได้รับ 487.
11 ดอลลาร์ เท่านั้น ในขณะที่ผู้ตั้งรางวัลที่จ่ายเงินมากที่สุดมียอดรวมอยู่ที่ 1,707 ดอลลาร์จาก 11 ภารกิจ Musheer Ahmed ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้Manageของ Finstep Asia ระบุว่า ระบบคัดกรองเนื้อหาและ escrow ของ Pump.fun อาจไม่เพียงพอที่จะสกัดกั้นภารListItemที่เป็นอันตราย อ便将กระบวนการตรวจสอบกล่าวว่าเป็นแบบอัตโนมัติซึ่งเคยพิสูจน์แล้วว่าไม่มีประสิทธิภาพเต็ม 100% บนแพลตฟอร์มใหญ่อย่าง Instagram หรือ X และผู้ใช้งานยังสามารถแอบไปตกลงจ่ายเงินกันนอกแพลตฟอร์มได้ เขามองว่าฟีเจอร์นี้เป็นกลยุทธ์ดึงดูดกลุ่มผู้ใช้ทั่วไปที่ไม่คุ้นเคยคริปโตให้เข้ามาในระบบ โดยเลียน模仿คอนเซปต์การสร้างคอนเทนต์แนวท้าทายของครีเอเตอร์ MrBeast ซึ่งแท้จริงไม่เกี่ยวกับเครือข่ายคริปโตหรือโทเคน เหตุการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับ Pump.fun เพราะในอดีต sistema สร้างแรงจูงใจให้คนทำภารastiแผลงแลกเงิน曾สร้างความปั่นจนต้องปิดฟีเจอร์ livestreaming ในปี 2024 หลังเกิดกรณีทารุณกรรมสัตว์และการทำร้ายตัวเอง ก่อนนำฟีเจอร์ livestreaming กลับมาในช่วงต้นปี 2025 พร้อมระบบคัดกรองที่เข้มงวดขึ้น และพยายามเชื่อมโยงกระแสไวรัลเข้ากับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ในปัจจุบั
Pump.Fun แพลตฟอร์ม GO ภารกิจท้าทาย คริปโต Mrbeast Escrow คัดกรองเนื้อหา Livestreaming Finstep Asia Musheer Ahmed
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