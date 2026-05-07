Power100 ปี 2026 ทลายกำแพงการเงินโลก ผลักดันความเท่าเทียมสู่ผู้นำผิวสีและสตรี

เจาะลึกงาน Power100 Honoree 2026 ที่มุ่งเน้นการลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำในการบริหารสินทรัพย์ระดับล้านล้านดอลลาร์ โดยการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงและคนผิวสีเข้าถึงเครือข่ายการเงินระดับโลกเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในเมืองเบเวอร์ลีฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2026 ณ โรงแรม Beverly Wilshire ซึ่งเป็นโรงแรมในเครือ Four Seasons ได้กลายเป็นจุดสนใจของโลกการเงิน เมื่อมีการจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำ Power100 Honoree ประจำปี 2026 โดยมีบุคคลสำคัญระดับโลกเข้าร่วมอย่างคับคั่ง รวมถึง เจคอบ วอลธอร์ ซีอีโอผู้ทรงอิทธิพล และ กอร์ทนีย์ กิ๊บสัน พร้อมด้วย รองประธานาธิบดีคนที่ 49 ของสหรัฐอเมริกา กมลา แฮร์ริส ซึ่งร่วมปรากฏตัวบนเวทีเพื่อส่งสัญญาณสำคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจทางการเงิน บรรยากาศของงานในปีนี้มีความเข้มข้นและแตกต่างจากปีที่ผ่านๆ มา เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ผู้นำด้านการเงินที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและเพศสภาพพยายามที่จะทวงคืนพื้นที่และสร้างเรื่องราวความสำเร็จของคนผิวสีและผู้หญิงให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาชาวโลก เจคอบ วอลธอร์ ในฐานะผู้ร่วมก่อตั้ง Power100 และผู้ก่อตั้งรวมถึงซีอีโอของ Blueprint Capital ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการนิยามคำว่าความสำเร็จเสียใหม่ โดยเขากล่าวว่าเป้าหมายหลักของงานนี้คือการแสดงให้โลกเห็นว่าความสำเร็จที่แท้จริงนั้นมีหน้าตาเป็นอย่างไร เพราะในช่วงปีที่ผ่านมา คำนิยามของความสำเร็จมักถูกบิดเบือนหรือไม่ได้รับความเคารพ โดยเฉพาะเมื่อเป็นความสำเร็จที่เกิดจากความสามารถของสตรีและคนผิวสี การประชุม Power100 ซึ่งดำเนินมาเป็นปีที่สามนี้ จัดขึ้นโดย Blueprint Capital Advisors โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมผู้นำในด้านการจัดการทุนทางเลือก ซึ่งเป็นภาคส่วนที่ในอดีตถูกครอบงำโดยกลุ่มคนผิวขาวเป็นส่วนใหญ่ หากพิจารณาจากข้อมูลที่น่าตกใจจากรายงานของ Government Accountability Office ประจำปี 2025 พบว่าบริษัทที่มีเจ้าของเป็นชนกลุ่มน้อยและบริษัทที่ผู้หญิงเป็นเจ้าของ มีสัดส่วนการถือครองสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการเพียงร้อยละ 1.4 เท่านั้น จากมูลค่าสินทรัพย์รวมทั้งหมดประมาณ 82 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ตัวเลขนี้สะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างขนาดมหึมาและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงทรัพยากรทางการเงินที่ฝังรากลึกในระบบเศรษฐกิจ ด้วยเหตุนี้ งาน Power100 จึงถูกออกแบบมาเพื่อเป็นสะพานเชื่อมโยงโอกาส โดยเริ่มก่อตั้งในปี 2024 จากความร่วมมือของบุคคลระดับแนวหน้าอย่าง วอลธอร์, โรเบิร์ต เอฟ.
สมิธ จาก Vista Equity Partners, เคน เคนเซล จาก Churchill Asset Management และเหล่าผู้นำด้านการเงินอีกมากมาย กลยุทธ์ที่น่าสนใจของ Power100 คือการจัดงานให้สอดคล้องกับการประชุม Milken Institute Global Conference เพื่อสร้างเครือข่ายและการเข้าถึงกลุ่มบริษัทและผู้นำทางการเงินระดับสูง ซึ่งโดยปกติแล้วการจะเข้าถึงการประชุมระดับนี้ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนที่สูงถึง 25,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นอุปสรรคสำหรับผู้มีความสามารถจำนวนมากที่ไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอ การจัดงานในลักษณะนี้จึงเป็นการทลายกำแพงทางการเงินและเปิดประตูสู่โอกาสที่เท่าเทียมกันมากขึ้น โดยมีความเชื่อพื้นฐานว่ามนุษย์ทุกคนมีความสามารถในการแข่งขันที่เท่ากัน แต่ในความเป็นจริง ระบบทุนนิยมในปัจจุบันกลับมีข้อจำกัดที่ทำให้ความเท่าเทียมนั้นไม่เกิดขึ้นจริง ดังนั้น ภารกิจสำคัญคือการจัดการกับความแตกต่างที่เพิ่มขึ้นนี้เพื่อสร้างระบบที่ยุติธรรมกว่าเดิม ในด้านของความเติบโต วอลธอร์ระบุว่าการประชุมในปีนี้มีตัวแทนจากบริษัทที่มีความสามารถในการจัดสรรเงินทุนรวมกันถึง 24 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจาก 15 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2025 สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าโลกเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการกระจายเงินทุนไปยังผู้บริหารจัดการที่เก่งที่สุดโดยไม่เกี่ยงเรื่องรูปลักษณ์ เพศ หรือเชื้อชาติ เพราะในความเป็นจริง นักลงทุนจำนวนมากมักอ้างว่าต้องการลงทุนกับผู้หญิงหรือคนผิวสี แต่กลับให้เหตุผลว่าไม่รู้จะไปหาผู้บริหารที่มีความสามารถเหล่านี้ได้จากที่ไหน ซึ่งงาน Power100 ได้เข้ามาแก้ปัญหานี้ด้วยการสร้างการมองเห็นและพิสูจน์ศักยภาพให้เป็นที่ประจักษ์ ทางด้าน โรเจอร์ เฟอร์กูสัน อดีตรองประธานธนาคารกลางสหรัฐและผู้ได้รับรางวัล Power100 ประจำปี 2026 ได้ให้ทัศนะว่าการไหลเวียนของเงินทุนที่เพิ่มขึ้นสู่กลุ่มคนที่หลากหลายไม่ใช่เพียงเรื่องของความเท่าเทียมทางสังคม แต่เป็นเรื่องเร่งด่วนทางเศรษฐกิจ หากเงินทุนไม่สามารถไหลไปสู่ผู้ที่มีแนวคิดนวัตกรรมที่ดีที่สุดเพียงเพราะอคติทางเพศหรือเชื้อชาติ แนวคิดที่ยอดเยี่ยมเหล่านั้นจะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง และจะส่งผลให้เศรษฐกิจในวงกว้างไม่สามารถเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ เช่นเดียวกับ จัสมิน ริชาร์ดส์ หัวหน้าผู้จัดการฝ่ายการลงทุนที่หลากหลายของ Cambridge Associates ที่ยืนยันว่าการได้เข้ามาอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ช่วยสร้างการเข้าถึงที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนธุรกิจในยุคใหม่ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมและการเติบโตที่ยั่งยืนสำหรับทุกคนในสังค
Power100 ความหลากหลายทางการเงิน Blueprint Capital ความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจ การบริหารสินทรัพย์
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
จีนเร่งผลิตเวเฟอร์ชิปในประเทศ ตั้งเป้าพึ่งพาตนเองกว่า 70%จีนตั้งเป้าผลิตเวเฟอร์ชิปขนาด 12 นิ้วภายในประเทศให้ได้กว่า 70% ภายในปีนี้ เพื่อลดการพึ่งพาต่างชาติและเสริมสร้างความมั่นคงของซัพพลายเชนชิป โดยมีเป้าหมายกำลังผลิตรวม 1.2 ล้านแผ่นต่อเดือนในปี 2026
Read more »
จับสายแบดมินตันไทยแลนด์ โอเพ่น 2026 'วิว-กุลวุฒิ' ดวลญี่ปุ่น 'เม-พิ้งค์' หวดกันเองเปิดสายการแข่งขันแบดมินตัน โตโยต้า ไทยแลนด์ โอเพ่น 2026 'วิว-กุลวุฒิ' งานเบารอบแรกฟัดหนุ่มยี่ปุ่น ขณะที่หญิงเดี่ยวเดือด 'เม-ศุภนิดา' จับสลากดวล 'น้องพิ้งค์ พิชฌามลณ์'
Read more »
ธนาคารกลางทั่วโลกซื้อทองคำ 244 ตันใน Q1/2026 สูงสุดในรอบกว่า 1 ปีธนาคารกลางทั่วโลกซื้อทองคำสุทธิ 244 ตันใน Q1/2026 สูงสุดนับตั้งแต่ Q4/2024 เกินค่าเฉลี่ย 5 ปี โปแลนด์นำโด่งซื้อ 31 ตัน สะท้อนแนวโน้มลดพึ่งพาดอลลาร์
Read more »
Morgan Stanley เตรียมเปิดซื้อขายคริปโต Spot และขยายบริการสินทรัพย์ดิจิทัลในปี 2026Morgan Stanley ประกาศแผนการเปิดตัวบริการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีแบบ Spot บนแพลตฟอร์มบริหารความมั่งคั่งในปี 2026 พร้อมขยายบริการด้านสินทรัพย์ที่แปลงเป็นโทเค็นและ ETF
Read more »
ไทย U17 แพ้ทาจิกิสถาน 0-2 นัดเปิดสนามชิงแชมป์เอเชียทีมชาติไทย U17 พ่ายแพ้ให้กับทาจิกิสถาน 0-2 ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี 2026 โดยมีเหตุการณ์ใบแดงและประตูจากความผิดพลาดของนักเตะไทย
Read more »
‘วิรไท’ แนะโรดแมป 4 กลยุทธ์ดัน ‘ท่องเที่ยวยั่งยืน’ ฝ่ามรสุมภูมิรัฐศาสตร์ เศรษฐกิจโลกซึมเรื่องราวความสำเร็จด้าน “ความยั่งยืน” ที่ยิ่งใหญ่ล้วนเริ่มต้นจากสภาวะที่ยากลำบาก บนเวทีงานประชุมใหญ่ “Global Sustainable Tourism Conference 2026” (GSTC 2026) ใน จ.ภูเก็ต เมื่อปลายเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา ดร.
Read more »