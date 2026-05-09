Porsche AG: Steps Toward Consolidation After EV Investments and Slow Sales in China

Porsche AG, a German luxury and sports car manufacturer, has announced plans to streamline its business by closing down three non-core businesses and shedding more than 500 employees as it deals with slow sales in China and rising costs from its expansion into electric vehicles (EVs). The reorganization will be part of a larger cost-cutting effort to cope with the challenges and maintain profitability. The company's chairman, Michael Lighters, has also expressed intentions to reduce the company's workforce further, aiming to cut 3,900 jobs within this decade. Currently, Porsche employs around 40,000 workers and implements a plan to increase spending and investments, which aim to top out during the current fiscal year, while gradually reducing research and development expenses in line with declining costs.
บริษัทปอร์เช่ เอจี (Porsche AG) บริษัทผู้ผลิตรถยนต์สปอร์ตและรถยนต์หรูสัญชาติเยอรมนี เดินหน้าปรับโครงสร้างธุรกิจครั้งใหญ่ โดยเตรียมปิดหน่วยธุรกิจที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการผลิตรถยนต์จำนวน 3 แห่ง พร้อมลดจำนวนพนักงาน เพื่อรับมือกับยอดขายที่ชะลอตัวในจีน รวมถึงต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการปรับกลยุทธ์ด้านรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ปอร์เช่ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของโฟล์คสวาเกน เอจี (Volkswagen AG) เปิดเผยเมื่อวันศุกร์ (8 พ.
ค. ) ว่า บริษัทจะยุติธุรกิจผลิตแบตเตอรี่เซลล์ฟอร์ซ (Cellforce), ธุรกิจจักรยานไฟฟ้า และบริษัทซอฟต์แวร์เซทิเทค (Cetitec) โดยการปรับโครงสร้างดังกล่าวจะกระทบพนักงานมากกว่า 500 คนในเยอรมนีและโครเอเชีย..
Porsche AG Car Manufacturer Luxury Vehicles Sports Cars Germany China Slow Sales Costs Investments Management Adjustments Job Cuts
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Grayscale ปรับพอร์ตไตรมาส 1 ปี 2026 ถอด AERO เพิ่ม ENA และปรับสัดส่วนเหรียญ DeFiGrayscale Investments ปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนประจำไตรมาส 1 ปี 2026 โดยถอด Aerodrome Finance ออกจากกองทุน DeFi และเพิ่ม Ethena เข้ามาแทนที่ พร้อมปรับเพิ่มสัดส่วน Ondo และลดสัดส่วน Uniswap และ AAVE ขณะที่ Ethereum กลับมามีสัดส่วนสูงกว่า Solana ในกองทุน Smart Contract
Read more »
การเคหะแห่งชาติ เปิดโมเดล 'Sales Assistant รุ่นที่ 2' ชวนคนทั่วไปร่วมขายบ้าน รับค่าตอบแทนสูงสุดร้อยละ 3การเคหะแห่งชาติ เดินหน้าขยายช่องทางการขาย เปิดตัวโครงการ “ผู้แนะนำลูกค้าซื้อที่อยู่อาศัย (Sales Assistant) รุ่นที่ 2” เปิดโอกาสให้พนักงาน ลูกจ้าง และบุคคลทั่วไปที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป สมัครเป็นผู้แนะนำลูกค้าซื้อที่อยู่อาศัย พร้อมรับค่าตอบแทนสูงสุดร้อยละ 3...
Read more »
รัฐบาลเตรียมกู้ 4 แสนล้านบาท เร่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดและยกระดับยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระยะยาวรายละเอียดแผนการกู้เงิน 4 แสนล้านบาทของรัฐบาลเพื่อใช้ในการเปลี่ยนผ่านพลังงาน ส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้า (EV) และโซลาร์รูฟท็อป พร้อมวิเคราะห์ผลกระทบและข้อกังวลจากภาคเอกชนเกี่ยวกับความทั่วถึงในการช่วยเหลือประชาชนทุกระดับ
Read more »
CMAN เผยกำไรไตรมาส 1/69 พุ่ง 32% ลดต้นทุนระยะยาวCMAN มีกำไรสุทธิไตรมาส 1/69 ที่ 172 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32% แม้รายได้จะลดลง โดยเป็นผลจากการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพมีแผนสั่งซื้อรถบรรทุกไฟฟ้า (EV) เพิ่มเติม สำหรับขนส่งวัตถุดิบและสินค้า เพื่อลดผลกระทบจากราคาเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น
Read more »
รบ.ดัน DLT-TMS ยกระดับโลจิสติกส์ดิจิทัล ลดต้นทุน-เพิ่มศักยภาพแข่งขันรัฐบาลดัน DLT-TMS ยกระดับโลจิสติกส์ดิจิทัล ลดต้นทุน-เพิ่มศักยภาพแข่งขัน เตรียมแผน “รถเก่าแลกใหม่” หนุนผู้ประกอบการใช้ EV ส่งเสริมขนส่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Read more »
รัฐบาลรุกโลจิสติกส์ดิจิทัลผ่านระบบ DLT-TMS เชื่อมฐานข้อมูลกลางมุ่งลดต้นทุน พร้อมเตรียมเสนอ ครม. เคาะโครงการรถเก่าแลกใหม่หนุนใช้ EV หนุนขนส่งสีเขียวอย่างยั่งยืนรัฐบาลนำระบบ DLT-TMS มาใช้เป็นฐานข้อมูลกลางด้านการขนส่งทางถนน เพื่อช่วยผู้ประกอบการวางแผน ลดต้นทุน และแก้ปัญหารถวิ่งเที่ยวเปล่า เตรียมเสนอโครงการ "รถเก่าแลกใหม่" เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรถบรรทุกและรถโดยสารเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) เป้าหมายหลักคือการยกระดับระบบโลจิสติกส์ของไทยให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Read more »