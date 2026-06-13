Pop-up Store: ช่องทางที่ลงทุนไม่สูงนัก แต่ต้นทุนสำคัญที่สุดอยู่ที่ "ค่าเช่าพื้นที่"

Pop-up Store เป็นช่องทางที่ลงทุนไม่สูงนัก แต่ต้นทุนสำคัญที่สุดอยู่ที่ "ค่าเช่าพื้นที่" หากเลือกเปิดในทำเลใจกลางเมืองหรือศูนย์การค้าชั้นนำ ต้นทุนค่าเช่าย่อมสูงกว่าพื้นที่ชานเมืองหรือพื้นที่รองลงมาอย่างมีนัยสำคัญ
แม้หลายคนจะมองว่า Pop-up Store เป็นช่องทางที่ลงทุนไม่สูงนัก แต่ในความเป็นจริงต้นทุนสำคัญที่สุดกลับอยู่ที่ " ค่าเช่าพื้นที่ " หากเลือกเปิดในทำเลใจกลางเมืองหรือศูนย์การค้าชั้นนำ ต้นทุนค่าเช่าย่อมสูงกว่าพื้นที่ชานเมืองหรือพื้นที่รองลงมาอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ การออกแบบ Pop-up Store ยังต้องยึดตาม Brand Guideline หรือคู่มืออัตลักษณ์ของแบรนด์ เพื่อให้ภาพลักษณ์และประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับสอดคล้องกับตัวตนของแบรนด์อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม Pop-up Store ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะ ธุรกิจ ค้าปลีกเท่านั้น แต่ยังพบได้ใน ธุรกิจ แฟชั่น สินค้าลักชัวรี เครื่องสำอาง อาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงงานอีเวนต์และนิทรรศการที่เปิดเพียงไม่กี่วัน ผศ.
ดร.
บุปผา มองว่า Pop-up Store สามารถนำไปใช้ได้กับแทบทุกอุตสาหกรรม เพราะผู้บริโภคยุคใหม่ต้องการประสบการณ์ที่แตกต่างจากร้านค้าแบบเดิม "ทุกวันนี้คนเริ่มเบื่อร้านที่มีรูปแบบเหมือนเดิม Pop-up Store จึงเข้ามาเติมสีสันและสร้างความรู้สึกใกล้ชิดกับแบรนด์มากขึ้น" อย่างไรก็ตามแบรนด์จำเป็นต้องเข้าใจกลุ่มเป้าหมายหลักของตนเองก่อนตัดสินใจใช้กลยุทธ์นี้ เนื่องจากลูกค้าแต่ละกลุ่มมีความต้องการแตกต่างกัน ตัวอย่าง กลุ่ม Gen Z หรือคนรุ่นใหม่มักชื่นชอบ Pop-up Store เพราะมองว่าเป็นพื้นที่สร้างประสบการณ์ใหม่ มีความสนุก และสามารถนำไปสร้างคอนเทนต์บนโซเชียลมีเดียได้ ในทางกลับกัน กลุ่มลูกค้าระดับบนหรือกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว อาจไม่ได้ชื่นชอบรูปแบบดังกล่าวมากนัก เพราะรู้สึกว่าการจับจ่ายสินค้าในพื้นที่เปิดอาจลดทอนความเอ็กซ์คลูซีฟของแบรนด์ ดังนั้นแบรนด์จึงต้องประเมินให้ชัดเจนว่ากลุ่มลูกค้าหลักของตนคือใคร และควรใช้ Pop-up Store เป็นเครื่องมือเสริมหรือเป็นกลยุทธ์หลักในการเข้าถึงผู้บริโภคแม้อีคอมเมิร์ซจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ ผศ.
ดร.
บุปผา เชื่อว่า "ประสบการณ์" ยังคงเป็นสิ่งที่โลกออนไลน์ไม่สามารถทดแทนได้อย่างสมบูรณ์ ผู้บริโภคสามารถเห็นสินค้าได้จากหน้าจอ แต่ไม่สามารถสัมผัส ทดลอง หรือรับรู้รายละเอียดต่าง ๆ ได้เหมือนการพบเห็นสินค้าจริง สำหรับสินค้าบางประเภท เช่น น้ำหอม เครื่องสำอาง หรือแฟชั่น การสัมผัสประสบการณ์จริงมีผลอย่างมากต่อการตัดสินใจซื้อจึงทำหน้าที่เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้ใช้ประสาทสัมผัสอย่างครบถ้วน ทั้งการมองเห็น การสัมผัส การได้กลิ่น หรือการพูดคุยกับพนักงานขาย ซึ่งเป็นแนวคิดที่เรียกว่า "Sensory Marketing" หรือการตลาดผ่านประสาทสัมผัส "สุดท้ายแล้วต่อให้ลูกค้าจะซื้อออนไลน์ แต่เขาก็ยังต้องการโอกาสในการสัมผัสสินค้าจริงอยู่ดี" แม้จะมีงบประมาณมหาศาลหรือเลือกทำเลที่ดีเพียงใด แต่หากแบรนด์ไม่มีตัวตนที่ชัดเจน Pop-up Store ก็อาจไม่ประสบความสำเร็จ ผศ.
ดร.
บุปผา มองว่า ความโดดเด่นของ Pop-up Store ต้องเริ่มจากการเข้าใจ Brand Identity หรือ DNA ของแบรนด์อย่างแท้จริง เมื่อแบรนด์รู้ว่าตนเองเป็นใคร มีจุดแข็งอะไร และแตกต่างจากคู่แข่งอย่างไร ก็จะสามารถถ่ายทอดสิ่งเหล่านั้นออกมาผ่านการออกแบบร้าน การเลือกสินค้า การจัดวางพื้นที่ การให้บริการ หรือแม้แต่เครื่องแบบพนักงานได้อย่างสอดคล้องกัน "Pop-up Store คือสื่อกลางในการสื่อสารตัวตนของแบรนด์ หากแบรนด์ชัดเจน ทุกองค์ประกอบภายในร้านก็จะทำหน้าที่สื่อสารแบรนด์ได้อย่างสมบูรณ์
Pop-Up Store ค่าเช่าพื้นที่ Brand Guideline Sensory Marketing Omnichannel Experience
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