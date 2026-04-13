Polymarket ชี้ Trump มีโอกาส 59% เซ็น CLARITY Act ภายในปี 2026

ตลาดทำนาย Polymarket ประเมินโอกาส 59% ที่อดีตประธานาธิบดี Donald Trump จะลงนามใน CLARITY Act หรือกฎหมายโครงสร้างตลาดคริปโตภายในปี 2026
Polymarket ตลาดทำนาย บนบล็อกเชนชื่อดัง เผยตัวเลขล่าสุดที่บ่งชี้ถึงโอกาสค่อนข้างสูงที่อดีตประธานาธิบดี Donald Trump จะลงนามในกฎหมาย CLARITY Act หรือกฎหมายโครงสร้างตลาด คริปโตเคอร์เรนซี ที่คล้ายคลึงกันภายในปี 2026 โดยอ้างอิงจากข้อมูลล่าสุดจากแพลตฟอร์ม Polymarket พบว่าโอกาสในการที่ Trump จะลงนามในกฎหมายดังกล่าวมีมากถึง 59% ซึ่งตัวเลขนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนและผู้เข้าร่วมตลาดในการคาดการณ์อนาคตของตลาดคริปโตในสหรัฐอเมริกา โดยราคาซื้อฝั่ง Yes (การลงนาม) อยู่ที่ 60 เซนต์ ในขณะที่ฝั่ง
No (ไม่ลงนาม) อยู่ที่ 42 เซนต์ ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวมาจากตลาดทำนาย ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ผู้ใช้งานสามารถเดิมพันผลลัพธ์ของเหตุการณ์ต่างๆ ในอนาคตได้ โดยใช้สกุลเงินดิจิทัลเป็นสื่อกลาง Polymarket เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มชั้นนำที่ได้รับความนิยมในวงการคริปโตเคอร์เรนซี และข้อมูลจากแพลตฟอร์มนี้มักถูกนำมาใช้อ้างอิงและวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดอย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตาม ควรทำความเข้าใจว่า ข้อมูลจากตลาดทำนายเป็นเพียงการสะท้อนมุมมองของผู้เข้าร่วมตลาดเท่านั้น ไม่ใช่การวิเคราะห์จากหน่วยงานรัฐหรือสถาบันการเงินใดๆ และควรใช้ข้อมูลเหล่านี้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ ไม่ใช่ข้อมูลหลักในการตัดสินใจเพียงอย่างเดียว การคาดการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ตลาดคริปโตกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนทางการเมืองในสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล CLARITY Act หรือ Digital Asset Market Clarity Act เป็นร่างกฎหมายที่ได้รับความสนใจอย่างมาก เนื่องจากมีเป้าหมายในการสร้างความชัดเจนให้กับกรอบการกำกับดูแลตลาดคริปโต ซึ่งจะช่วยลดความไม่แน่นอนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้ ร่างกฎหมายนี้ได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่ายในรัฐบาลสหรัฐฯ รวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลชุดก่อนหน้านี้ อย่างเช่น Paul Atkins อดีตประธานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นว่ากฎหมายนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการปกป้องตลาดจาก “ผู้กำกับดูแลที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ” นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่า David Sacks ที่ปรึกษาด้าน AI และคริปโตของทำเนียบขาว ก็ออกมาสนับสนุนร่างกฎหมายนี้เช่นกัน โดยแสดงความเชื่อมั่นว่า Trump พร้อมที่จะลงนามในร่างกฎหมายนี้ทันทีที่ผ่านรัฐสภา อย่างไรก็ตาม แม้จะได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่าย แต่กระบวนการนิติบัญญัติยังคงเผชิญกับความท้าทายหลายประการ หนึ่งในประเด็นสำคัญที่ยังคงเป็นข้อถกเถียงคือข้อพิพาทเรื่องการให้ผลตอบแทนของ Stablecoin ซึ่งเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทหนึ่งที่ตรึงมูลค่าไว้กับสินทรัพย์อื่นๆ เช่น ดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่ละเอียดอ่อนกว่านั้นคือความขัดแย้งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยพรรคเดโมแครตต้องการบรรจุข้อกำหนดที่ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐระดับสูง รวมถึง Trump และครอบครัว เป็นเจ้าของหรือดำเนินธุรกิจคริปโต ซึ่งประเด็นนี้ถือเป็น “เส้นที่ข้ามไม่ได้” สำหรับฝ่าย Trump เนื่องจากครอบครัว Trump มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจคริปโตหลายอย่าง การที่ตลาดทำนายอย่าง Polymarket แสดงตัวเลขที่บ่งชี้ถึงโอกาสค่อนข้างสูงที่ Trump จะลงนามในกฎหมาย CLARITY Act หรือกฎหมายที่คล้ายคลึงกันภายในปี 2026 นั้น ถือเป็นสัญญาณที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนและผู้ที่อยู่ในแวดวงคริปโตเคอร์เรนซี อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือการติดตามพัฒนาการของสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และทำความเข้าใจถึงปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อตลาด ไม่ว่าจะเป็นความคืบหน้าของกระบวนการนิติบัญญัติ ความคิดเห็นของฝ่ายต่างๆ และสถานการณ์ทางการเมืองโดยรวม นอกจากนี้ ควรตระหนักว่าข้อมูลจากตลาดทำนายเป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้น และไม่มีอะไรรับประกันผลลัพธ์ที่แน่นอนในอนาคต นักลงทุนจึงควรใช้ข้อมูลเหล่านี้อย่างระมัดระวัง และทำการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลใดๆ ก็ตาม อีกทั้ง Kalshi อีกหนึ่งตลาดทำนายที่ได้รับการควบคุมจากทางการ ก็แสดงตัวเลขสูงกว่าเล็กน้อยที่ 63% ซึ่งอาจบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในหมู่ผู้เข้าร่วมตลาด โดยรวมแล้ว สถานการณ์ในตลาดคริปโตยังคงมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และการติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆ อย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่สนใจในตลาดนี
Polymarket Trump CLARITY Act คริปโตเคอร์เรนซี ตลาดทำนาย
บริษัท AI ระดมทุนในไตรมาสแรกของปี 2026 ได้ $242,000 ล้าน มากกว่าทั้งปี 2025 รวมกันทั้งปีสรุปข่าว บริษัทด้าน AI ระดมทุนรวม 242,000 ล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาสแรกของ 2026 คิดเป็น 80% ของเงินลงทุน VC ทั่วโลกทั้งหมดในไตรมาสเดียว
ตลาดทำนาย Polymarket ชี้: โอกาสสหรัฐฯ ตั้งคลังสำรอง Bitcoin ลดลงเหลือ 24%ตลาด Polymarket รายงานว่า ความน่าจะเป็นที่สหรัฐฯ จะจัดตั้งคลังสำรอง Bitcoin ก่อนสิ้นปี 2026 ลดลงอย่างมากจาก 60% เหลือเพียง 24% สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่ลดลงในตลาด Bitcoin พร้อมทั้งราคา Bitcoin ที่ปรับตัวลง
