Plaud เปิดตัวอุปกรณ์บันทึกเสียง AI ในไทยราคาเริ่มต้น 6,490 บาท
Plaud นำเสนอ Plaud Note Pro และ NotePin S พร้อมฟีเจอร์ถอดเสียงด้วย AI ในงาน DigiTech ASEAN ระบุไทยเป็นตลาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน มุ่งขยายยอดขายสองเท่าภายในปี 2570 พร้อมโปรโมชันลดสูงสุด 15%
Plaud เปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทย ณ งาน DigiTech ASEAN Thailand & AI Connect 2026 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 ถึง 27 พฤศจิกายน 2569 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยนำร่องผลิตภัณฑ์ Plaud Note Pro และ Plaud NotePin S ให้ผู้เข้าชมงานได้สัมผัสประสบการณ์การบันทึก ถอดเสียง และสรุปบทสนทนาด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ราคาเริ่มต้นที่ 6,490 บาท ก่อนส่วนลด
นวัตกรรมบันทึกเสียงอัจฉริยะ Plaud Note Pro
Plaud Note Pro ออกแบบมาให้มีความบางและขนาดเท่าบัตรเครดิต เพื่ออำนวยความสะดวกในการบันทึกบทสนทนาแบบพบหน้าหรือทางโทรศัพท์ ตัวเครื่องมีแม่เหล็กสำหรับยึดติดกับด้านหลังสมาร์ตโฟนที่รองรับมาตรฐาน MagSafe อย่างมั่นคง ระหว่างการสนทนา ผู้ใช้สามารถกดฟีเจอร์ Multimedia Input เพื่อระบุช่วงเวลาสำคัญได้ทันทีAlso read5 ทีมสุดท้าย 1 เป้าหมาย เปลี่ยนไอเดียด้วย AI ให้เป็นคำตอบประเทศ
ระบบ AI ของ Plaud จะนำจุดที่ทำเครื่องหมายไว้ไปประกอบการสรุปเนื้อหาโดยอัตโนมัติ ทำให้ผู้ใช้สามารถกลับมาตรวจสอบประเด็นที่ต้องการได้ง่ายและรวดเร็ว tanpa ต้องย้อนฟังไฟล์เสียงทั้งหมด สร้างประสิทธิภาพในการทำงานที่ต้องการความแม่นยำสูง
เครื่องบันทึกแบบสวมใส่ Plaud NotePin S
Plaud NotePin S เป็นอุปกรณ์บันทึกเสียงแบบสวมใส่น้ำหนักเบาที่ออกแบบมาเพื่อรองรับไลฟ์การทำงานที่หลากหลาย มีทางเลือกการสวมใส่ทั้งสร้อยคล้องคอ คลิปหนีบเสื้อ สายรัดข้อมือ และเข็มกลัด อุปกรณ์รุ่นนี้เหมาะสำหรับการเก็บรายละเอียดระหว่างการประชุม การสัมภาษณ์ ให้คำปรึกษา หรือการทำงานภาคสนามโดยไม่จำเป็นต้องถือเครื่องบันทึกเสียง
ทั้ง Plaud Note Pro และ Plaud NotePin S ทำงานร่วมกับแอปพลิเคชัน Plaud ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถอ่านข้อความถอดเสียง ดูบทสรุป และค้นพบประเด็นสำคัญโดยไม่ต้องย้อนฟังไฟล์เสียงทั้งไฟล์ อุปกรณ์นี้ตอบโจทย์กลุ่มอาชีพที่มีบทสนทนาเป็นส่วนสำคัญ เช่น นักบริหาร ทนายความ ที่ปรึกษาฝ่ายขาย สื่อสารมวลชน ครูอาจารย์ และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
วิสัยทัศน์เมกุมิ โยชินางะต่อตลาดไทย
เมกุมิ โยชินางะ หัวหน้าฝ่ายการเติบโตทางธุรกิจประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และแอฟริกาของ Plaud กล่าวว่า เครื่องมือดังกล่าวช่วยให้ผู้ทำงานสามารถจดจ่ออยู่กับบทสนทนาได้อย่างเต็มที่ และสามารถนำรายละเอียดหรือเหตุผลเบื้องหลังข้อสรุปกลับมาใช้ติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบ Plaud Intelligence ที่อยู่เบื้องหลังอุปกรณ์จะพัฒนาให้ Plaud Agent เข้าใจบริบทและเจตนาของผู้ใช้
ข้อมูลการใช้งานและการเติบโตในไทย
ข้อมูลการใช้งานในประเทศไทย ณ ช่วงเวลาการเปิดตัวระบุว่า ผู้ใช้บันทึกและถอดเสียงบทสนทนารวมกันกว่า 25 ล้านนาทีในปี 2569 จำนวนผู้ใช้งานในไทยเติบโตเกือบ 3 เท่าในรอบหนึ่งปี และเพิ่มขึ้นมากกว่า 30 เท่าเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2567 สถิติในเดือนตุลาคมพบว่าเกือบหนึ่งในสามของบทสนทนาที่ยาวเกินหนึ่งชั่วโมง และสองในสามของบทสนทนาเป็นภาษาไทย
ประมาณหนึ่งในสี่ของบทสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ และผู้ใช้ราวสองในห้าถอดเสียงมากกว่าหนึ่งภาษา ระบบรองรับการถอดเสียงกว่า 112 ภาษา โดยไทยเป็นตลาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำปี 2568 ซึ่งมีส่วนแบ่งมากกว่าห้าเปอร์เซ็นต์ของลูกค้าใหม่ทั่วโลก
แผนขยายตลาดและความร่วมมือ PwC
เมกุมิตั้งเป้าเพิ่มยอดขายในประเทศไทยเป็นสองเท่าภายในปี 2570 โดยเน้นความสำคัญด้านการสลับภาษาและการประชุมกับลูกค้าที่ยาวนาน ผลสำรวจ Thailand's Hopes and Fears Survey 2025 ของ PwC พบว่า 72% ของผู้ตอบแบบสำรวจในไทยเคยใช้ AI ในการทำงานในรอบปีก่อนหน้า เทียบกับ 54% ของผู้ตอบทั่วโลก และ 90% ของคนทำงานที่ใช้ AI ทุกวันระบุว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
Plaud มีผู้ใช้ทั่วโลกกว่า 3 ล้านคนนับตั้งแต่ปี 2566 บริษัทจดทะเบียนในรัฐเดลาเวลและมีสำนักงานใหญ่ที่ซานฟรานซิสโก โดยปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยข้อมูล ได้แก่ ISO 27001 ISO 27701 GDPR SOC 2 Type II HIPAA และ EN 18031
กิจกรรมและโปรโมชั่นพิเศษ
ในงาน DigiTech ASEAN Thailand & AI Connect 2026 ผู้เข้าชมสามารถทดลองอุปกรณ์ได้ที่บูธ E04 ฮอลล์ 7-8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในวันที่ 27 พฤศจิกายน เมกุมิ โยชินางะจะขึ้นบรรยายที่ The Future of AI Stage เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญที่อาจตกหล่นจากการประชุม
Plaud จัดโปรโมชัน 12.12 Year-End Sale ลดสูงสุด 15% สำหรับ Plaud Note Pro และ Plaud NotePin S รุ่นที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน ถึง 21 ธันวาคม 2569 ผลิตภัณฑ์มีจำหน่ายผ่านร้านค้ากว่า 30 แห่งทั่วประเทศ เช่น .Life LOFT BeTrend Jaymart IT City Power Mall และ JIB รวมถึงเว็บไซต์ Plaud และร้านค้าทางการบน Shopee Lazada และ TikTok Shop
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