Plaud เปิดตัวไทยอย่างเป็นทางการ ชู AI บันทึกบทสนทนา เพิ่มประสิทธิภาพงาน
Plaud เปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทย นำเสนอ AI Companion บันทึกและถอดความบทสนทนา เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ชูสถิติผู้ใช้งานโตแตะ 25 ล้านนาที
Plaud ประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทย ณ งาน DigiTech ASEAN Thailand & AI Connect 2026 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2569 โดยนำเสนอโซลูชัน AI Companion แบบสวมใส่ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยต่อยอดบทสนทนาให้กลายเป็นข้อมูลการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
สถิติผู้ใช้งานไทยเติบโตโดดเด่นในภูมิภาค
ข้อมูลจากการสำรวจ PwC Thailand's Hopes and Fears Survey 2025 ของ PwC พบว่าคนไทยมีการนำ AI มาใช้ในการทำงานสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก โดย 72% ของผู้ตอบแบบสำรวจเคยใช้ AI ในงาน เทียบกับ 54% ของทั่วโลก และ 90% ของผู้ใช้งานประจำระบุว่า AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานAlso readบ้านปูส่ง 'FLAMO' ลุยโซเชียลแคมเปญสร้างโดย AI ชวนเล่นควิซ 'Find Your Energy' เช็กนิสัยคนทำงานรุ่นใหม่ยุคดิจิทัล
ตลาดไทยเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตของ Plaud ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนลูกค้าใหม่กว่า 5% ของลูกค้าทั่วโลก โดยในปี 2568 ประเทศไทยถือเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของ Plaud ในภูมิภาคนี้ และตัวเลขผู้ใช้งานเติบโตอย่างต่อเนื่องจนใช้เวลารวมกันถึงกว่า 25 ล้านนาทีตลอดปี 2569
เทคโนโลยีถอดเสียงรองรับบริบทการทำงานจริง
Plaud เข้ามาช่วยแก้ปัญหาคอขวดในการจดจำรายละเอียดบทสนทนา โดยสามารถบันทึก ถอดความเป็นข้อความ สรุปประเด็นสำคัญ และต่อยอดเป็นผลงานได้ทันที แม้ว่าการตั้งใจฟังและจดบันทึกไปพร้อมกันจะเป็นเรื่องยากสำหรับนักธุรกิจ
ข้อมูลสถิติในเดือนตุลาคมชี้ให้เห็นว่าเกือบ 1 ใน 3 ของบทสนทนาที่ผ่านระบบมีความยาวมากกว่าหนึ่งชั่วโมง และผู้ใช้งานในไทยจำนวนมากยังใช้ความสามารถในการสลับภาษา โดย 2 ใน 3 ของบทสนทนาเป็นภาษาไทย 1 ใน 4 เป็นภาษาอังกฤษ และผู้ใช้กว่า 2 ใน 5 คนใช้หลายภาษาในการถอดเสียงเพื่อรองรับการทำงานที่หลากหลาย
ทิศทางกลยุทธ์การขยายตลาดในประเทศไทย
Megumi Yoshinaga หัวหน้าฝ่ายการเติบโตทางธุรกิจประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และแอฟริกาของ Plaud ระบุว่าเป้าหมายของบริษัทคือการเพิ่มยอดขายในประเทศไทยให้เติบโตเป็นสองเท่าภายในปี 2570 โดยเน้นพัฒนาเทคโนโลยีให้ตอบโจทย์พฤติกรรมสลับภาษาและการประชุมที่ยาวนาน
Plaud จะเดินหน้าพัฒนา Plaud Intelligence ซึ่งเป็นเทคโนโลยี AI หลักที่อยู่เบื้องหลังอุปกรณ์ทุกชิ้น โดยมี Plaud Agent เป็นหัวใจสำคัญในการทำความเข้าใจเจตนาของผู้ใช้ เพื่อสร้างเอกสาร จัดระเบียบงาน และร่างข้อความอัตโนมัติ ลดภาระงานติดตามผลหลังการประชุม
อุปกรณ์บันทึกเสียงอัจฉริยะสำหรับคนทำงาน
Plaud Note Pro เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อผู้ทำงานที่ต้องประชุมและพูดคุยกับลูกค้าตลอดวัน ด้วยดีไซน์บางเฉียบขนาดเท่าบัตรเครดิต ที่ช่วยให้ไม่ต้องกังวลกับการจดบันทึกจนพลาดรายละเอียดสำคัญ
อุปกรณ์ Plaud NotePin S และ Plaud Note Pro รองรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมการทำงานจริง โดย Plaud รองรับการถอดเสียงได้มากกว่า 112 ภาษา เพื่อให้ผู้ใช้สามารถกลับมาทบทวนบทสนทนาและนำข้อมูลไปใช้งานต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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