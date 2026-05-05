Pinterest รายงานยอดขายไตรมาสแรกเพิ่มขึ้น 18% แม้ยังขาดทุนสุทธิ

Pinterest รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกของปี 2025 โดยยอดขายเพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบเป็นรายปี แต่ยังคงขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 73.59 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บริษัทคาดการณ์รายรับในไตรมาสที่สองจะสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้
บิล เรดดี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Pinterest ได้กล่าวในการประชุม Milken Institute Global Conference ประจำปีครั้งที่ 28 ซึ่งจัดขึ้นที่ Beverly Hilton ในเมืองเบเวอร์ลีฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2025 โดยเน้นย้ำถึง ผลประกอบการ ที่น่าสนใจของบริษัทในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ Pinterest รายงานว่า ยอดขาย เพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม บริษัทก็ยังคงประสบภาวะ ขาดทุน สุทธิอยู่ที่ 73.
59 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือขาดทุน 12 เซนต์ต่อหุ้น ซึ่งแตกต่างจากปีที่แล้วที่บริษัทสามารถทำกำไรสุทธิได้ 8.92 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 1 เปอร์เซ็นต์ต่อหุ้น แม้จะมีผลขาดทุนดังกล่าว Pinterest ยังคงมองโลกในแง่ดีและคาดการณ์ว่ารายรับในไตรมาสที่สองจะอยู่ในช่วงระหว่าง 1.13 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ถึง 1.15 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์จาก Wall Street คาดการณ์ไว้ที่ 1.11 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ บริษัทยังคาดการณ์ว่ากำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายที่ปรับปรุงแล้ว หรือ EBIDTA สำหรับไตรมาสที่สองจะอยู่ระหว่าง 256 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ถึง 276 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งใกล้เคียงกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 261 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย EBIDTA ในไตรมาสแรกของ Pinterest อยู่ที่ 207 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสูงกว่าประมาณการของนักวิเคราะห์ที่ 176 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การเติบโตของผู้ใช้งาน Pinterest ยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยจำนวนผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกในไตรมาสแรกเพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แตะที่ 631 ล้านคน ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ นอกจากนี้ รายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้งานทั่วโลกในไตรมาสแรกอยู่ที่ 1.61 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์จาก Wall Street คาดการณ์ไว้ที่ 1.54 ดอลลาร์สหรัฐ การเติบโตเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของแพลตฟอร์ม Pinterest ในการดึงดูดและรักษาผู้ใช้งานไว้ได้ Pinterest ยังได้ลงทุนในการขยายธุรกิจผ่านการเข้าซื้อกิจการ โดยได้จ่ายเงินประมาณ 465.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนใหญ่เป็นเงินสด สำหรับการซื้อกิจการ tvScientific ในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์โฆษณาทางทีวีที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต การเข้าซื้อกิจการนี้จะช่วยให้ Pinterest สามารถนำเสนอโซลูชันโฆษณาที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแก่ผู้ลงโฆษณา ก่อนหน้านี้ Pinterest ประสบปัญหาในการทำกำไรต่อหุ้นมาเป็นเวลาห้าไตรมาสติดต่อกัน และได้กล่าวในเดือนกุมภาพันธ์ว่านโยบายการเก็บภาษีศุลกากรที่เข้มงวดของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ค้าปลีกรายใหญ่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจโฆษณาออนไลน์ของบริษัท อย่างไรก็ตาม บิล เรดดี้ กล่าวว่าบริษัทกำลังติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่พบผลกระทบที่สำคัญต่อธุรกิจโฆษณาโดยรวมของบริษัท
ไทยยังคงอยู่ในบัญชี WatchList ของสหรัฐฯ ด้านทรัพย์สินทางปัญญา แต่มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องสหรัฐอเมริกาได้ประกาศให้ไทยยังคงอยู่ในบัญชีประเทศที่ต้องจับตามอง (WatchList: WL) ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับอีก 18 ประเทศ โดยสหรัฐฯ เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการคุ้มครองและป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง แต่ขอให้ไทยเร่งปรับแก้ไขกฎหมายและขยายผลการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะในช่องทางออนไลน์
