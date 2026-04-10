Phuket Water Festival 2026: สนุกสนาน สงกรานต์บ้านฉัน ฉลองเทศกาลปีใหม่ไทยทั่วประเทศ

ไทยเบฟจัดงาน Phuket Water Festival 2026 ฉลองสงกรานต์ทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด สนุกสนาน สงกรานต์บ้านฉัน พร้อมกิจกรรมหลากหลาย ณ ภูเก็ต กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ลำพูน อุดรธานี ขอนแก่น และกิจกรรมมงคล 10 ประการ
กิจกรรมหลักจัดขึ้นที่หาดป่าตองและวัดไม้ขาว ภายใต้แนวคิด สนุกสนาน สงกรานต์ บ้านฉัน เพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม ซึ่งได้รับ การขึ้นทะเบียนจาก UNESCO ให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ ยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าและศักยภาพของ Soft Power ไทยสู่ระดับโลก ไทยเบฟจึงร่วมฉลอง เทศกาล ปีใหม่ไทย กับงาน Phuket Water Festival 2026 เทศกาล วิถีน้ำ วิถีไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ระหว่างวันที่ 11–13 เมษายน 2569 ปีนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้แนวคิด สนุกสนาน สงกรานต์ บ้านฉัน
เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ไทย ผ่านกิจกรรมมงคล 10 ประการ พร้อมสัมผัสความงดงามของศิลปวัฒนธรรมวิถีชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในหลากหลายพื้นที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ต โดยกิจกรรมไฮไลต์หาดป่าตองเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 – 13 เมษายน 2569 เวลา 15.00 – 21.00 น. พบกับกิจกรรมสร้างสรรค์ริมชายหาด การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย–จีน การแสดงดนตรีร่วมสมัย อาทิ การแสดงดนตรีไทยโรงเรียนบ้านไม้ขาว การแสดงมโนราห์ การแสดงดนตรีสากลโรงเรียนเทพนิมิตร การออกร้านสินค้าชุมชน รวมถึงอาหารและเครื่องดื่มพื้นถิ่น ต่อเนื่องในวันที่ 13 เมษายน 2569 ณ วัดไม้ขาว เวลา 06.30 – 08.30 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระพุทธรูป และพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ \นอกเหนือจากภูเก็ต งาน Phuket Water Festival ยังขยายไปยังพื้นที่สำคัญทั่วประเทศ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์อย่างพร้อมเพรียงกัน โดยมีการจัดงานในกรุงเทพมหานคร บนแลนด์มาร์คที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เช่น วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น ท่ามหาราช ท่ายอดพิมาน ริเวอร์วอร์ค สุขสยาม ณไอคอนสยาม และท่าศาลเจ้ากวนอู (คลองสาน) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2569 ภาคเหนือ ที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 และ 15 เมษายน 2569 และจังหวัดลำพูน ที่ถนนรถแก้ว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 เมษายน 2569 ภาคใต้ ที่วัดไม้ขาว และหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 เมษายน 2569 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 เมษายน 2569 และจังหวัดขอนแก่น ที่วัดไชยศรี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2569 \นอกจากความตื่นตาตื่นใจกับกิจกรรมการแสดง การละเล่น ช้อปปิ้งสินค้า และมุมเช็คอินถ่ายภาพสุดชิล ภายใต้แนวคิด สนุกสนาน สงกรานต์บ้านฉัน ในช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์ บรรดาสายมูไม่ควรพลาดกับกิจกรรมมหามงคล 10 ประการ ที่เชิญชวนให้ทุกคนได้มาร่วมไหว้พระขอพร สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เสริมสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ไทย มาร่วม สนุกสนาน สงกรานต์บ้านฉัน กันถ้วนหน้าทั้งเมืองภูเก็ต สืบสานประเพณี และ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และการเป็น Landmark การท่องเที่ยวระดับโลกในงาน Phuket Water Festival 2025 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 เมษายนนี้ ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook: Water Festival Thailan
