People's Concerns about AI Rise as Companies Rely on AI for Workforce

The rise of AI has led to concerns among younger generations, with some expressing fear and skepticism about its impact on the workforce. The article highlights the growing opposition to AI among people aged 18-24, particularly those in the Gen Z generation.
กระแสต่อต้าน AI รุนแรงขึ้นในหมู่คนรุ่นใหม่ หลังบริษัทใหญ่ทั่วโลกเริ่มลดพนักงาน ใช้ปัญญาประดิษฐ์แทนแรงงานมนุษย์ การปฏิวัติด้านปัญญาประดิษฐ์กำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก แต่แทนที่จะได้รับเสียงชื่นชมจากคนรุ่นใหม่ กลับเริ่มเผชิญกระแสวิตกกังวลและการต่อต้านที่ชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่น Gen Z ซึ่งกำลังก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานในช่วงเวลาที่ AI กำลังเข้ามาแทนที่มนุษย์ในหลายอาชีพระหว่างพิธีสำเร็จการศึกษาที่มหาวิทยาลัยแอริโซนาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ‘เอริก ชมิดต์’ อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Google กล่าวเตือนนักศึกษาว่า ผลกระทบของ AI จะ ‘ใหญ่กว่า เร็วกว่า และสำคัญกว่าการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในอดีต’ พร้อมระบุว่า AI จะเข้ามามีบทบาทในทุกวิชาชีพ ทุกห้องเรียน โรงพยาบาล ห้องปฏิบัติการ และแม้แต่ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนอย่างไรก็ตา.
AI Concerns Gen Z Workforce Companies Impact
AI เทคโนโลยีใช้ประหยัดงบประมาณจังหวัดลำพูน ลดลงเหลือร้อยละ 26.7หัวข้อข่าวเกี่ยวกับเทคโนโลยี AI ชัยวัฒน์ ชนะที่ต้องอาศัยเจตจำนงในฝ่ายบริหาร และประสบความสำเร็จในการประหยัดงบประมาณในจังหวัดลำพูน ช่วงชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการบริหารและการทำงานร่วมกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) โดยระบุว่า การมีความบกพร่องในการบริหารจัดการสามารถเกิดขึ้นได้ แต่สิ่งที่สำคัญคือการมีกลไกตรวจสอบเชิงระบบ หากมี AI เข้ามาช่วยคัดกรองตั้งแต่ต้นทาง จะช่วยลดความอึดอัดใจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการอนุมัติงบประมาณ
Cloudflare เผย Claude Mythos มีความสามารถระดับซีเนียร์เอ็นจิเนียร์ ค้นและเชื่อมช่องโหว่ไซเบอร์ได้จนหลายบริษัทแพตช์ไม่ทันCloudflare บริษัทให้บริการเครือข่ายเปิดเผยข้อมูลหลังทดลองใช้ Claude Mythos โมเดล AI ประสิทธิภาพสูงของ Anthropic ในโครงการ Project Glasswing ผลที่ออกมาคือ AI ตัวนี้มีประสิทธิภาพเทียบเท่าซอฟต์แวร์เอ็นจิเนียร์ระดับซีเนียร์ และอาจทำให้หลายบริษัทไม่สามารถอัปเดตแพชท์ป้องกันทันโดยพื้นฐาน
Amazon อัปเกรด Alexa+ ให้สร้างพอดแคสต์ด้วย AI ได้ในไม่กี่นาทีAmazon เปิดฟีเจอร์ Alexa Podcasts บน Alexa+ ที่ช่วยสร้างคอนเทนต์พอดแคสต์จากหัวข้อที่ผู้ใช้สนใจได้ในไม่กี่นาทีโดยใช้ AI ในการค้นคว้าเรียบเรียงเนื้อหาและพากย์เสียงอัตโนมัติ โดยไม่ต้องเตรียมสคิรปต์ ระบบยังอนุญาตให้ปรับแต่งรายละเอียดเนื้อหาได้่และใช้เสียง AI มาบรรยาย พร้อมแจ้งเตือนผ่านอุปกรณ์ Echo Show และแอป Dü None
Bitcoin Miners Becoming Key AI Infrastructure Providers - BernsteinBernstein แนะนำว่าเหมืองขุด Bitcoin มีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI หลังจากที่มีการเปิดเผยเกี่ยวกับการทำสัญญาล้างเช้าต่างๆที่รวมถึงราคา $90,000 ล้าน แยกออกจากกำลังไฟฟ้าที่ 3.7 กิกะวัตต์สำหรับต้องการของเรซั้มและการแลกเปลี่ยนข้อมูลของสถาบันเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่ต้องการพื้นที่ในการตั้งเซิร์ฟเวอร์ AI นอกจากนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนค่าเฉลี่ยของความสำเร็จของหุ้นเหมืองขุดหลายแห่ง
Bankr ถูกเจาะ 14 กระเป๋า สูญกว่า $440,000 จากช่องโหว่ AI AgentBankr แพลตฟอร์ม AI trading บน Base chain ถูกเจาะ 14 กระเป๋า สูญเงินกว่า $440,000 จากการโจมตี Prompt Injection ระหว่าง AI Agent ทีมงานระงับธุรกรรมทั้งหมดและแนะนำให้ผู้ใช้สร้างกระเป๋าใหม่ทันที
แนวโน้มการใช้เทคโนโลยี AI พนักงานไทย ที่เต็มไปด้วยโอกาสการใช้ AI ในชีวิตประจำวัน กำลังกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้พนักงานไทยเปิดรับการใช้เทคโนโลยี AI ในการทำงานมากขึ้น
