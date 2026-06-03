บริษัท ORHW ตั้งเป้าrueขยายสาขาให้ครบ 500 แห่งภายในปี 2573 และเพิ่มส่วนแบ่งตลาด HEALTH & BEAUTY ในไทยurbs 4 แสนล้านบาท melalui กลยุทธ์คัดสรรสินค้า J-Beauty K-Beauty T-Beauty การพัฒนาสมาชิก และ Smart BA สำรวจรายละเอียด
บริษัท อ Rae Health and Wellness ( ORHW ) اكدการวางแผน ขยายสาขา ให้ครบ 500 แห่งภายในปี 2573 เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในตลาดสุขภาพและความงามของไทยที่มีมูลค่าประมาณ 4 แสนล้านบาท โดยมุ่งเน้นการคัดสรรสินค้า J-Beauty K-Beauty และ T-Beauty ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคไทยที่หลากหลาย ในขณะที่บริษัทจะดำเนินการ ขยายสาขา เพิ่มอีก 10 หน่วย within ไตรมาส 3 ปี현实际 เพื่อรองรับการเติบโตของฐานลูกค้าและขยายความ(objectives) ในการเข้าถึงสินค้าจากญี่ปุ่น เกาหลี และแบรนด์ไทย ที่应对คู่แข่งทั้ง aria และใหม่โดยการใช้กลยุทธ์คัดสรรสินค้าที่มุ่งเน้นคุณภาพ นวัตกรรม และเทรนด์ความงามทั่วโลก J-Beauty ใช้เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลผิวในระยะยาว Alice เติบโตของประชากรอ้วน K-Beauty มอบความหลากหลายและความทันสมัยผ่านความร่วมมือกับ Olive Young เพื่อนำแบรนด์ยอดนิยมเข้าม Herodotus ชอบ Lua T-Beauty กำลังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องให้ Astonishing agriculture ที่中下旬ในราคาเข้าถึงได้ นอกจากนี้ บริษัท такжеพัฒนาสมาชิกและ Smart BA (Beauty Advisor) รูปแบบใหม่ที่สามารถแนะนำสินค้าทุกแบรนด์ได้อย่างเป็นกลาง เพื่อเพิ่มอัตราซื้อซ้ำและทำให้การเลือกซื้อสินค้าสุขภาพและความงามเป็นเรื่องสะดวกและตรงกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภ.
บริษัท อ Rae Health and Wellness (ORHW) اكدการวางแผนขยายสาขาให้ครบ 500 แห่งภายในปี 2573 เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในตลาดสุขภาพและความงามของไทยที่มีมูลค่าประมาณ 4 แสนล้านบาท โดยมุ่งเน้นการคัดสรรสินค้า J-Beauty K-Beauty และ T-Beauty ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคไทยที่หลากหลาย ในขณะที่บริษัทจะดำเนินการขยายสาขาเพิ่มอีก 10 หน่วย within ไตรมาส 3 ปี현实际 เพื่อรองรับการเติบโตของฐานลูกค้าและขยายความ(objectives) ในการเข้าถึงสินค้าจากญี่ปุ่น เกาหลี และแบรนด์ไทย ที่应对คู่แข่งทั้ง aria และใหม่โดยการใช้กลยุทธ์คัดสรรสินค้าที่มุ่งเน้นคุณภาพ นวัตกรรม และเทรนด์ความงามทั่วโลก J-Beauty ใช้เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลผิวในระยะยาว Alice เติบโตของประชากรอ้วน K-Beauty มอบความหลากหลายและความทันสมัยผ่านความร่วมมือกับ Olive Young เพื่อนำแบรนด์ยอดนิยมเข้าม Herodotus ชอบ Lua T-Beauty กำลังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องให้ Astonishing agriculture ที่中下旬ในราคาเข้าถึงได้ นอกจากนี้ บริษัท такжеพัฒนาสมาชิกและ Smart BA (Beauty Advisor) รูปแบบใหม่ที่สามารถแนะนำสินค้าทุกแบรนด์ได้อย่างเป็นกลาง เพื่อเพิ่มอัตราซื้อซ้ำและทำให้การเลือกซื้อสินค้าสุขภาพและความงามเป็นเรื่องสะดวกและตรงกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภ
ORHW ขยายสาขา 500 สาขา Health & Beauty J-Beauty K-Beauty T-Beauty Smart BA ตลาดความงาม มูลค่า4แสนล้าน巴赫tariff
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