OR คาดราคาน้ำมันหลังเลือกตั้งสหรัฐฯ ปรับลดแต่ยังสูง 70-100 ดอลลาร์
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) เปิดมุมมองแนวโน้มราคาน้ำมันหลังการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ โดยประเมินว่าราคาอาจปรับลดลงแต่ยังคงอยู่ในระดับสูงที่ 70-100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่งผลให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีสถานะติดลบกว่า 1 แสนล้านบาท
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดมุมมองแนวโน้มสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐอเมริกา โดยระบุว่ามีความเป็นไปได้ที่ราคาจะปรับตัวลดลงจากสถานการณ์ปัจจุบัน แต่ยังไม่สามารถกลับลงมาอยู่ในระดับต่ำเท่าช่วงก่อนเกิดวิกฤตความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านได้ โดยประเมินว่าราคาจะทรงตัวอยู่ในกรอบ 70-100 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล
นายนิสิต พงศ์วุฒิพิพัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์องค์กรของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ได้เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกในหัวข้อ Oil Price Outlook and Scenarios ซึ่งเป็นการประเมินภาพรวมแนวโน้มราคาพลังงานว่าผู้ประกอบการในธุรกิจน้ำมันหลายประเทศมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า ราคามันดิบมีโอกาสรองรับแรงกดดันให้ลดลงได้ อย่างไรก็ตาม ราคาอาจจะไม่กลับไปต่ำเท่าจุดต่ำสุดในอดีตอีกต่อไปAlso readสีหศักดิ์ หวัง อี้ หวังนายกฯจีนเยือนไทย ซื้อข้าว ดึงเงินลงทุน อีวี
สถานการณ์ราคาและความเสี่ยงกองทุนน้ำมัน
การประเมินแนวโน้มราคาแบ่งออกเป็น 3 กรณีหลักสำคัญ คือ กรณีแรก ราคาน้ำมันอาจปรับลดลงสู่ระดับ 70-80 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2570 กรณีที่สอง ราคาจะทรงตัวอยู่ที่บริเวณ 90 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล และกรณีที่สาม ราคาน้ำมันยังคงอยู่ในระดับสูงประมาณ 90-100 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ซึ่งสถานการณ์ความผันผวนนี้ยังคงถือเป็นความเสี่ยงสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับประเทศไทยซึ่งมีกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีสถานะติดลบสูงกว่า 100,000 ล้านบาท ทำให้เป็นโจทย์สำคัญที่ภาคภาครัฐต้องบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลระหว่างการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนด้วยการอุดหนุนราคา ไปพร้อมกับการรักษาสภาพคล่องของกองทุนฯ ไม่ให้เพิ่มภาระหนี้สินสูงยิ่งขึ้น
ความต้องการใช้น้ำมันไตรมาส 4 และแนวโน้มปีหน้า
ในส่วนของการประเมินแนวโน้มความต้องการใช้น้ำมันในไตรมาส 4 ปี 2569 บริษัท OR คาดการณ์ว่ามีความมีโอกาสขยายตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3 อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากปัจจัยด้านฤดูกาลท่องเที่ยว โดยช่วงไตรมาส 4 ไปสู่ไตรมาส 1 ของทุกปีถือเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวแบบไฮซีซัน (High Season) ที่มีการเดินทางของนักท่องเที่ยวจำนวนมากในช่วงเทศกาลสิ้นปีและต้นปีใหม่
กิจกรรมการเดินทางที่หนาแน่นดังกล่าวส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นเพื่อรองรับการขนส่งและการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม ทิศทางความต้องการใช้น้ำมันในปี 2570 ยังคงมีความไม่แน่นอนสูง และขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกหลายด้าน ได้แก่ แนวโน้มราคาตลาดโลกและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยรวม
นายนิสิต ยังระบุเพิ่มเติมว่า หากสถานการณ์ราคาสามารถกลับเข้าสู่ระดับปกติประมาณ 60-70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ประกอบกับเศรษฐกิจมีการฟื้นตัวอย่างชัดเจน ก็จะกลายเป็นปัจจัยสนับสนุนให้การบริโภคน้ำมันขยายตัวได้ในวงกว้าง ซึ่งจะเป็นผลดีต่อเสถียรภาพราคาพลังงานในระยะยาว หากทุกปัจจัยดำเนินไปตามเกณฑ์ดังกล่าว
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