OPPO Reno16 Pro: หน้าจอ 6.32 นิ้ว 144Hz, กล้องหลัก 200MP และแบตเตอรี่ 6700mAh

OPPO Reno16 Pro มีหน้าจอขนาดเล็ก 6.32 นิ้ว 144Hz ที่ขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ตรุ่นใหม่ Dimensity 8550 Super
ความละเอียด 1.5K รีเฟรชเรต 144Hz กล้องหลัก 200MP (HP5) + อัลตราไวด์ 50MP + เทเลโฟโต้ 50MP (JN5) แบตเตอรี่ 6700mAh ชาร์จเร็ว 80W SUPERVOOC จุดเด่นของ OPPO Reno16 Pro ก็คือหน้าจอขนาดเล็ก 6.32 นิ้ว 144Hz ที่ขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ตรุ่นใหม่ Dimensity 8550 Super โดยที่ตัวเครื่องมีน้ำหนักเพียง 188 กรัม เลือกใช้เป็นเซนเซอร์ ISOCELL HP5 กล้องอัลตราไวด์ความละเอียด 50MP และกล้องเทเลโฟโต้ 50MP เซนเซอร์ ISOCELL JN5 ออปติคัลซูมระยะ 3.
5 เท่า รายละเอียดสเปค OPPO Reno16 (อย่างไม่เป็นทางการ) ชิปเซ็ต Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 ออปติคัลซูม 3.5 เท่า และดิจิทัลซูมสูงสุด 120 เท่า รุ่นมาตรฐาน OPPO Reno16 หน้าจอขนาดเท่ากับรุ่นโปร 6.32 นิ้ว 120Hz ชิปประมวลผลเป็น Snapdragon 7 Gen 4 เหมือนกับรุ่นที่แล้วอย่าง Reno15 เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานี้เอง แบตเตอรี่ความจุ 6000mAh และชาร์จไว 80W SUPERVOOC กล้องหลักความละเอียด 50MP ต่างจากรุ่นโปรที่ได้ความละเอียด 200MP ส่วนกล้องอัลตราไวด์และกล้องเทเลโฟโต้ความละเอียด 50MP เท่ากัน อ้างอิงจากข้อมูลของ 91mobiles ดูเหมือนว่าน้องเล็กของซีรีส์จะได้รับการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด OPPO Reno16 F มาพร้อมชุดกล้องหลัง 3 ตัว ประกอบไปด้ว
OPPO Reno16 Pro หน้าจอ 6.32 นิ้ว 144Hz กล้องหลัก 200MP แบตเตอรี่ 6700Mah ชาร์จเร็ว 80W SUPERVOOC
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