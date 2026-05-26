OPPO Reno16 Series Launched in China: Key Features and Specifications

OPPO has officially launched the Reno16 Series in China, featuring two models: the Reno16 and the Reno16 Pro. Both models share similar design and specifications, differing only in screen size, chipset, and battery capacity. The Reno16 features a 6.32" OLED display with a resolution of 1.5K and a refresh rate of 120Hz, while the Reno16 Pro boasts a 6.78" display with the same resolution and refresh rate. Both models come with LPDDR5X RAM, UFS 3.1 storage, and a large battery upgrade, with the Reno16 Pro offering a 7000mAh battery compared to the Reno16's 6700mAh. Both models also come with a triple-camera setup on the back and a high-resolution front camera. The ColorOS 16 operating system, dual SIM 5G support, and IP66, IP68, IP69, and IP69K water and dust resistance are also included.
OPPO เปิดตัว Reno16 Series ในประเทศจีนเรียบร้อย รอบนีมาด้วยกัน 2 รุ่นคือ Reno16 และ Reno16 Pro ได้ดีไซน์และสเปคหลัก ๆ คล้ายกัน ต่างกันตรงขนาดหน้าจอ ชิปเซ็ต และแบตเตอรี่นิดหน่อย มีรายละเอียดดังนี้ เริ่มที่ดีไซน์ OPPO Reno16 และ Reno16 Pro ชูสีเงิน Heart-Fluttering Stars เป็นไฮไลท์ มาพร้อมฝาหลังลวดลายดาวเคราะห์แบบ 3D เล่นกับแสงและมุมมองต่าง ๆ ได้ และยังมีอีก 2 สี สีม่วง Galaxy Purple ที่มีลวดลายด้านหลังสำหรับ Reno16 ในขณะที่ Reno16 Pro จะมีสี Dream Blue เป็นสีฟ้าแทน รวมถึงสีดำเรียบ ๆ Moonlit Night Black ก็จะมีให้เลือกเช่นกันครับ OPPO Reno16 ได้หน้าจอ OLED ขนาด 6.
32" ในขณะที่ Reno16 Pro จอขนาด 6.78" ทั้งคู่ได้ความละเอียด 1.5K มี Refresh rate 120Hz รองรับความสว่างสูงสุด 3600nits ด้านชิปเซ็ต Reno16 ได้ชิป Dimensity 8550 SUPER ส่วน Reno16 Pro จะเขยิบมาเป็น Dimensity 9500s ทั้งคู่ได้ RAM LPDDR5X และ ROM UFS 3.1 แบตเตอรี่อัปเกรดขึ้นมาขนาดใหญ่ขึ้น OPPO Reno16 ความจุ 6700mAh ส่วน Reno16 Pro ความจุ 7000mAh รองรับชาร์จไว 80W SUPERVOOC และในรุ่น Pro รองรับชาร์จไร้สายเพิ่มที่ความเร็ว 50W ด้วย OPPO Reno16 และ Reno16 Pro ได้กล้องมาเหมือนกันเลย แบ่งเป็นกล้องหลัง 3 ตัวและกล้องหน้าความละเอียดสูงอีกตัว มีสเปคดังนี้ระบบปกฏิบัติการใช้เป็น ColorOS 16 ใหม่ ฟีเจอร์อื่น ๆ ก็ให้ครบทั้ง ลำโพงสเตอริโอ, สแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอ, NFC, Bluetooth 5.4, IR blaster, รองรับ Dual SIM 5G รวมถึงมาตรฐานการกันน้ำกันฝุ่น IP66, IP68, IP69 และ IP69K ด้วยครับ ราคา OPPO Reno16 ในจีน เริ่มต้น 3499 หยวน (ประมาณ บาท) กับรุ่นเริ่มต้น 12GB+256GB และรุ่นท็อปสุด 1TB 4899 หยวน (ประมาณ บาท
