OPPO Reno16 เปิดตัวในจีน ตะหนักด้านชิปเซ็ต กล้อง 200MP แบต 6700mAh และความสว่างหน้าจอ 3600nits

OPPO Reno16 มาพร้อมกับ MediaTek Dimensity 8500 Super, กล้องหลัก 200 MP, แบต 6700 mAh รองรับชาร์จ 80W SUPERVOOC และหน้าจอ AMOLED 6.32‑นิ้วความสว่าง 3600 nits พร้อมมาตรฐานกันน้ำที่ดีกว่า รุ่นใหม่เน้นประสิทธิภาพสูงเพื่อการใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน
OPPO ได้เปิดตัวรุ่นใหม่ OPPO Reno16 ในตลาดจีนโดยมีการปรับปรุงหลายจุดสำคัญเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า OPPO Reno15 ทั้งด้านชิปเซ็ต กล้อง แบตเตอรี่ รวมถึงการเพิ่มมาตรฐานการกันน้ำให้ดียิ่งขึ้น แม้จะยังคงรักษาเอกลักษณ์ของซีรีส์ Reno ไว้ในเรื่องการออกแบบที่บางเบาและสวยงาม พร้อมกับกล้องคุณภาพสูงและประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นในชีวิตประจำวัน รุ่นใหม่จึงได้รับการจัดตำแหน่งให้มีประสิทธิภาพที่เหนือกว่าอย่างชัดเจน โดยมุ่งเน้นสเปคที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงในทุกสถานการณ์ ในแง่ของขนาดและน้ำหนัก OPPO Reno16 มีขนาด 151.2 x 72.4 x 8.2 มม.
และน้ำหนัก 188 กรัม ซึ่งค่อนข้างกระทัดรัดและเบากว่า Reno15 ที่วัดได้ที่ 158 x 74.8 x 7.8 มม.
น้ำหนัก 197 กรัม แม้ว่าจะบางและเบากว่าแต่อย่างไรก็ตาม ตัวเครื่องยังคงใช้วัสดุระดับพรีเมียมด้วยกระจก Gorilla Glass 7i ด้านหน้าและเฟรมทำจากอะลูมิเนียมเช่นเดียวกับรุ่นก่อน หน้าจอของ Reno16 ใช้เทคโนโลยี AMOLED ขนาด 6.32 นิ้ว ความละเอียด 1216 x 2640 พิกเซล รองรับอัตราการรีเฟรช 120Hz และความสว่างสูงสุดถึง 3600 nits พร้อมระบบ PWM Dimming ความถี่ 3840Hz ที่ช่วยลดอาการล้าตาในสภาพแสงมืดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ Reno15 มีจอ AMOLED ขนาด 6.59 นิ้ว ความสว่างสูงสุดเพียง 1200 nits ทำให้ Reno16 มีความโดดเด่นในด้านความสว่าง ความคมชัดและการใช้งานกลางแจ้งได้อย่างชัดเจน ส่วนฮาร์ดแวร์ด้านประมวลผล OPPO Reno16 ได้นำชิป MediaTek Dimensity 8500 Super มาใช้ ซึ่งเป็นชิปเจนใหม่ระดับ Octa‑Core ประกอบด้วย Cortex‑A725 ความเร็วสูงสุด 3.4 GHz และกราฟิก Mali‑G720 MC8 ระบบนี้ให้ประสิทธิภาพที่เหนือกว่า Snapdragon 7 Gen 4 ที่ใช้ใน Reno15 โดยเฉพาะในการเล่นเกมและการประมวลผล AI นอกจากนี้ กล้องหลักก็ได้รับการอัปเกรดอย่างก้าวกระโดดจาก 50 MP ไปเป็น 200 MP พร้อมเซ็นเซอร์ Ultra‑wide ขนาด 50 MP แทนที่รุ่นก่อนที่มีเพียง 8 MP ทำให้การถ่ายภาพในมุมกว้างและความละเอียดสูงเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น แบตเตอรี่ขนาด 6700 mAh ของ Reno16 ถือว่าให้อัตราการใช้งานที่ยาวนานสำหรับมือถือระดับกลาง‑พรีเมียม พร้อมรองรับการชาร์จเร็ว 80W SUPERVOOC ทำให้ผู้ใช้สามารถเติมเต็มพลังได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้ง OPPO ยังได้ประกาศรุ่น Reno16 Pro 5G ที่เพิ่งผ่านการรับรองจาก กสทช.
และคาดว่าจะเปิดตัวในประเทศไทยในเดือนนี้ ทำให้คอนเคิร์สของอุปกรณ์รุ่นใหม่ในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นมีความตื่นเต้นมากยิ่งขึ้
OPPO Pad 6: อัปเกรดสเปคให้สุดกว่าเดิมในทุก ๆ ด้านOPPO Pad 6 ได้รับอัปเกรดสเปคใหม่ในทุก ๆ ด้าน เช่น ชิปเว็ตที่แรงกว่าเดิม หน้าจอกันแสงสะท้อน ขนาดใหญ่ 12.1 นิ้ว 144Hz และตัวเครื่องดีไซน์บางเบาพกพาง่าย ใช้ทำงาน เล่นเกมคล่องตัวดีไซน์ของ OPPO pad 6 มาพร้อมฝาหลังลวดลายพิเศษแบบ Planet Aesthetic มีให้เลือกทั้งหมด 3 สี ได้แก่ตัวเครื่องบางเพียง 5.99 มม. น้ำหนักเบา 577 กรัม ถึงแม้ตัวเครื่องจะบางเฉียบ OPPO Pad 6 ก็ยังให้แบตเตอรี่มามากถึง 10420mAh สามารถใช้งานเพื่อเรียนออนไลน์ และดูซีรีส์ได้แบบต่อเนื่องยาวนาน พร้อมรองรับความเร็วการชาร์จ 67W
สเปค OPPO Reno16 Pro กล้องหลัก 200MP แบตจุใจ 7000mAh ชิปเร็วฟีลเรือธง Dimensity 9500sOPPO เปิดตัว Reno16 และ Reno16 Pro แล้ว จุดเด่นหลักกล้องความละเอียดสูง 200MP ระบบกันสั่น OIS ที่นิ่งเหมือนกล้องกิมบอล จับคู่ฟีเจอร์ Livephoto ที่มีลูกเล่นยิ่งกว่าเดิม ตอบโจทย์คนชอบถ่ายรูป อัปเกรดแบตเตอรี่สูงสุด 7,000mAh ชิปเซ็ตระดับเรือธง เริ่มต้นราว 16,799...
OPPO Reno16 Series Launched in China: Key Features and SpecificationsOPPO has officially launched the Reno16 Series in China, featuring two models: the Reno16 and the Reno16 Pro. Both models share similar design and specifications, differing only in screen size, chipset, and battery capacity. The Reno16 features a 6.32" OLED display with a resolution of 1.5K and a refresh rate of 120Hz, while the Reno16 Pro boasts a 6.78" display with the same resolution and refresh rate. Both models come with LPDDR5X RAM, UFS 3.1 storage, and a large battery upgrade, with the Reno16 Pro offering a 7000mAh battery compared to the Reno16's 6700mAh. Both models also come with a triple-camera setup on the back and a high-resolution front camera. The ColorOS 16 operating system, dual SIM 5G support, and IP66, IP68, IP69, and IP69K water and dust resistance are also included.
HUAWEI เปิดตัว nova 16 series ในจีนอย่างเป็นทางการแล้วHUAWEI ได้ประกาศวันเปิดตัว nova 16 series ในประเทศจีนอย่างเป็นทางการแล้วครับ จะเกิดขึ้นในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ ซึ่งนอกจากสมาร์ทโฟนแล้ว คาดว่าจะมีแท็บเล็ตอย่าง MatePad Pro Max และสมาร์ทวอทช์ Supernova ด้วย นอกจากประกาศวันเปิดตัว nova 16 series แล้ว ทางแบรนด์ยังเผยโฉม nova 16 Pro ในสีฟ้า Sky Blue ให้ชมกันด้วย โดยมีพื้นผิวสีฟ้าและแถบสีขาวคล้ายริบบิ้นพาดผ่านแผงด้านหลัง ขณะที่ส่วนที่โดดเด่นที่สุดคือโมดูลกล้องหลัง ที่มีฐานกลมสีดำ 2 แผ่นที่ดูเหมือนจะวางกล้อง 3 ตัวและไฟ LED เอาไว้ nova 16 series คาดว่าจะมาด้วยกัน 3 รุ่น คือ nova 16, nova 16 Pro และ nova 16 Pro Max โดยข้ามรุ่น Ultra ไปในปีรุ่นนี้ ซึ่งในรุ่นเริ่มต้นและรุ่น Pro คาดว่าจะมีสีดำ ขาว ฟ้า และ Gradient ส่วนรุ่น Pro Max คาดว่าจะมีสีดำ ขาว และฟ้า ไม่มีสี Gradient ครับ นอกจากนี้ สเปครุ่น Pro Max จะได้หน้าจอ LTPO OLED ขนาด 6.8 นิ้ว ความละเอียด 1.5L ใช้ชิป Kirin 9000 Series ได้แบตใหญ่ 7000mAh พร้อมได้กล้องหลัก 200MP เซ็นเซอร์ขนาดใหญ่ 1/1.28" และมีเลนส์ Periscope และเซ็นเซอร์ Multispectral เพื่อสีที่แม่นยำ HUAWEI ดึง "PERSES" คัมแบ็กนั่งแท่นเซเลบริตี้ แคมเปญ HUAWEI WATCH FIT 5 Series สมาร์ทวอทช์แห่งปี ให้... HUAWEI ยกระดับการดูแลสุขภาพอัจฉริยะบนสมาร์ทวอทช์ ด้วยนวัตกรรมประเมินความเสี่ยงโรคเบาหวาน บน HUAWEI W...
