OPPO Find X9 Ultra เตรียมเปิดตัวทั่วโลก 21 เม.ย. 69 เผยสเปคและดีไซน์สุดล้ำ

OPPO Find X9 Ultra เตรียมเปิดตัวพร้อมกันทั้งในตลาดจีนและตลาดทั่วโลกในวันที่ 21 เมษายน 2569 พร้อมเผยสเปคและดีไซน์สุดล้ำ ชิป Snapdragon 8 Elite Gen 5 หน้าจอ Pro XDR OLED 144Hz กล้องหลัง 200MP และแบตเตอรี่ 7,050mAh
OPPO Find X9 Ultra เตรียม เปิดตัว อย่างเป็นทางการในวันที่ 21 เมษายน 2569 โดยจะมีการ เปิดตัว พร้อมกันทั้งในตลาดจีนและตลาดทั่วโลก ข้อมูลล่าสุดจากวงในเปิดเผยรายละเอียดที่น่าสนใจเกี่ยวกับสเปคและดีไซน์ของ สมาร์ทโฟน เรือธงรุ่นท็อปจาก OPPO รุ่นนี้ ข้อมูลเหล่านี้มาจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ในวงการ เทคโนโลยี ทำให้เราได้เห็นภาพรวมของ OPPO Find X9 Ultra ที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น
รายงานระบุว่าจะมีให้เลือก 2 สี โดยแต่ละสีจะมีการออกแบบที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย สำหรับดีไซน์ของ OPPO Find X9 Ultra นั้น แหล่งข่าวระบุว่าจะมีให้เลือก 2 สี ได้แก่ สีน้ำตาลและสีส้ม โดยสีน้ำตาลจะมาพร้อมฝาหลังที่ใช้วัสดุหนังเทียม พร้อมสกรีนคำว่า OPPO และ HASSELBLAD บริเวณฝาหลังโดยตรง เพื่อเน้นย้ำถึงความร่วมมือกับแบรนด์กล้องชื่อดังอย่าง Hasselblad ในขณะที่สีส้มจะใช้ฝาหลังกระจก พร้อมสกรีนคำว่า OPPO และโลโก้ตัว H ของ HASSELBLAD บนโมดูลกล้องทรงกลม ดีไซน์ที่แตกต่างกันนี้สะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจในการออกแบบของ OPPO ที่ต้องการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
นอกเหนือจากดีไซน์แล้ว สเปคของ OPPO Find X9 Ultra ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่น่าสนใจ ข้อมูลจาก Yogesh Brar และ Anvin นักวิเคราะห์ชื่อดังในวงการ Android ได้เปิดเผยข้อมูลที่ตรงกัน ทำให้คาดการณ์ได้ว่าสเปคของรุ่นที่จะวางจำหน่ายทั่วโลกนั้น จะใกล้เคียงกับรุ่นที่วางจำหน่ายในประเทศจีนเป็นอย่างมาก ในส่วนของสเปคนั้น OPPO Find X9 Ultra คาดว่าจะมาพร้อมหน้าจอ Pro XDR OLED ขนาด 6.82 นิ้ว ที่มีอัตรารีเฟรชเรท 144Hz เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นและลื่นไหล หน่วยประมวลผล Snapdragon 8 Elite Gen 5 จะเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ พร้อมมอบประสิทธิภาพการทำงานที่ทรงพลังสำหรับการใช้งานในทุกรูปแบบ
นอกจากนี้ยังมาพร้อมกล้องหลังที่น่าสนใจ กล้องหลักความละเอียด 200MP, กล้องเทเลโฟโต้ตัวแรก 200MP พร้อมออปติคัลซูม 3 เท่า, กล้องเทเลโฟโต้ตัวที่สอง 50MP พร้อมออปติคัลซูม 10 เท่า และกล้องอัลตราไวด์ 50MP ชุดกล้องเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถถ่ายภาพและวิดีโอได้อย่างหลากหลายและมีคุณภาพสูง แบตเตอรี่ขนาด 7,050mAh รองรับการชาร์จเร็ว 100W และชาร์จไร้สาย 50W จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ตลอดทั้งวันโดยไม่ต้องกังวลเรื่องแบตเตอรี่หมดเร็ว แม้ว่าข้อมูลนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าจะมีการปรับเปลี่ยนความจุแบตเตอรี่สำหรับตลาดโลกหรือไม่ แต่โดยรวมแล้ว OPPO Find X9 Ultra ถือเป็นสมาร์ทโฟนเรือธงที่น่าจับตามอง ด้วยสเปคที่จัดเต็มและการออกแบบที่โดดเด่
