Head Topics

OPPO Find X9 Ultra เตรียมเปิดตัวทั่วโลก 21 เม.ย. 69 เผยสเปคและดีไซน์สุดล้ำ

เทคโนโลยี News

📆4/13/2026 11:32 AM
📰droidsans
95 sec. here / 11 min. at publisher
📊News: 69% · Publisher: 51%

OPPO Find X9 Ultra เตรียมเปิดตัวพร้อมกันทั้งในตลาดจีนและตลาดทั่วโลกในวันที่ 21 เมษายน 2569 พร้อมเผยสเปคและดีไซน์สุดล้ำ ชิป Snapdragon 8 Elite Gen 5 หน้าจอ Pro XDR OLED 144Hz กล้องหลัง 200MP และแบตเตอรี่ 7,050mAh

OPPO Find X9 Ultra เตรียม เปิดตัว อย่างเป็นทางการในวันที่ 21 เมษายน 2569 โดยจะมีการ เปิดตัว พร้อมกันทั้งในตลาดจีนและตลาดทั่วโลก ข้อมูลล่าสุดจากวงในเปิดเผยรายละเอียดที่น่าสนใจเกี่ยวกับสเปคและดีไซน์ของ สมาร์ทโฟน เรือธงรุ่นท็อปจาก OPPO รุ่นนี้ ข้อมูลเหล่านี้มาจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ในวงการ เทคโนโลยี ทำให้เราได้เห็นภาพรวมของ OPPO Find X9 Ultra ที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น

รายงานระบุว่าจะมีให้เลือก 2 สี โดยแต่ละสีจะมีการออกแบบที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย สำหรับดีไซน์ของ OPPO Find X9 Ultra นั้น แหล่งข่าวระบุว่าจะมีให้เลือก 2 สี ได้แก่ สีน้ำตาลและสีส้ม โดยสีน้ำตาลจะมาพร้อมฝาหลังที่ใช้วัสดุหนังเทียม พร้อมสกรีนคำว่า OPPO และ HASSELBLAD บริเวณฝาหลังโดยตรง เพื่อเน้นย้ำถึงความร่วมมือกับแบรนด์กล้องชื่อดังอย่าง Hasselblad ในขณะที่สีส้มจะใช้ฝาหลังกระจก พร้อมสกรีนคำว่า OPPO และโลโก้ตัว H ของ HASSELBLAD บนโมดูลกล้องทรงกลม ดีไซน์ที่แตกต่างกันนี้สะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจในการออกแบบของ OPPO ที่ต้องการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

นอกเหนือจากดีไซน์แล้ว สเปคของ OPPO Find X9 Ultra ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่น่าสนใจ ข้อมูลจาก Yogesh Brar และ Anvin นักวิเคราะห์ชื่อดังในวงการ Android ได้เปิดเผยข้อมูลที่ตรงกัน ทำให้คาดการณ์ได้ว่าสเปคของรุ่นที่จะวางจำหน่ายทั่วโลกนั้น จะใกล้เคียงกับรุ่นที่วางจำหน่ายในประเทศจีนเป็นอย่างมาก ในส่วนของสเปคนั้น OPPO Find X9 Ultra คาดว่าจะมาพร้อมหน้าจอ Pro XDR OLED ขนาด 6.82 นิ้ว ที่มีอัตรารีเฟรชเรท 144Hz เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นและลื่นไหล หน่วยประมวลผล Snapdragon 8 Elite Gen 5 จะเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ พร้อมมอบประสิทธิภาพการทำงานที่ทรงพลังสำหรับการใช้งานในทุกรูปแบบ

นอกจากนี้ยังมาพร้อมกล้องหลังที่น่าสนใจ กล้องหลักความละเอียด 200MP, กล้องเทเลโฟโต้ตัวแรก 200MP พร้อมออปติคัลซูม 3 เท่า, กล้องเทเลโฟโต้ตัวที่สอง 50MP พร้อมออปติคัลซูม 10 เท่า และกล้องอัลตราไวด์ 50MP ชุดกล้องเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถถ่ายภาพและวิดีโอได้อย่างหลากหลายและมีคุณภาพสูง แบตเตอรี่ขนาด 7,050mAh รองรับการชาร์จเร็ว 100W และชาร์จไร้สาย 50W จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ตลอดทั้งวันโดยไม่ต้องกังวลเรื่องแบตเตอรี่หมดเร็ว แม้ว่าข้อมูลนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าจะมีการปรับเปลี่ยนความจุแบตเตอรี่สำหรับตลาดโลกหรือไม่ แต่โดยรวมแล้ว OPPO Find X9 Ultra ถือเป็นสมาร์ทโฟนเรือธงที่น่าจับตามอง ด้วยสเปคที่จัดเต็มและการออกแบบที่โดดเด่

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

droidsans /  🏆 58. in TH

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »



Render Time: 2026-04-13 14:33:03