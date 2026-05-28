OPPO Find X10 เริ่มปรากฏข้อมูลสเปค

OPPO Find X10 สมาร์ตโฟนเรือธงรุ่นใหม่ของ OPPO กำลังอยู่ในขั้นทดสอบพร้อมการอัปเกรดครั้งใหญ่ทั้งกล้อง แบตเตอรี และหน้าจอ
OPPO Find X10 เริ่มปรากฏข้อมูลสเปคจากนักปล่อยข่าวหลุด Digital Chat Station ผ่าน Weibo ระบุว่า สมาร์ตโฟนเรือธง รุ่นถัดไปของ OPPO กำลังอยู่ในขั้นทดสอบต้นแบบพร้อมการอัปเกรดครั้งใหญ่ทั้ง กล้อง แบตเตอรี และ หน้าจอ โดยคาดเปิดตัวช่วงเดือนตุลาคม 2026 กล้อง หลักคือจุดเปลี่ยนที่ชัดเจนที่สุด OPPO กำลังทดสอบเซ็นเซอร์ Samsung HPC ความละเอียด 200MP พร้อมขนาดเซ็นเซอร์ 1/1.
3 หรือ 1/1.4 นิ้ว ซึ่งเป็นการก้าวกระโดดจาก Find X9 รุ่นก่อนที่ใช้เพียง 50MP Sony LYT-808 กล้องเทเลโฟโต้แบบ Periscope (ซูมแบบพับแสง) ก็อยู่ระหว่างประเมินสองตัวเลือก ได้แก่ 64MP ขนาด 1/2 นิ้ว หรือ 200MP ขนาด 1/1.56 นิ้ว ทั้งสองเป็นการอัปเกรดจาก Find X9 รุ่นมาตรฐานที่ได้เทเลโฟโต้ขนาดเล็กกว่า ด้านแบตเตอรี ข้อมูลจากหลายแหล่งยืนยันตรงกันที่ 8,000mAh ตัวเลขนี้สูงกว่าคู่แข่งในตลาดเรือธงส่วนใหญ่อย่างมีนัยสำคัญ และน่าจะรองรับการใช้งานหนักได้ผ่านหนึ่งวันเต็มโดยไม่ต้องชาร์จระหว่างวัน หน้าจอ LTPO AMOLED ขนาด 6.59 นิ้ว ความละเอียด 1.5K รองรับอัตราการรีเฟรช 165Hz เทคโนโลยี LTPO (Low Temperature Polycrystalline Oxide) ช่วยปรับอัตราการรีเฟรชลงอัตโนมัติเมื่อไม่จำเป็น ทำให้ไม่กินแบตเตอรีโดยเปล่าประโยชน์ ชิปเซ็ตที่ใช้ทดสอบอยู่คือ MediaTek Dimensity กระบวนการผลิต 3nm โดยรายงานส่วนใหญ่ชี้ไปที่ Dimensity 9500 Plus เวอร์ชันโอเวอร์คล็อกของ Dimensity 9500 ที่ Find X9 ใช้อยู่แล้ว ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าจะใช้ Dimensity 9600 รุ่นใหม่หรือไม่ ฟีเจอร์อื่นที่ระบุมาได้แก่ สแกนนิ้วมือ Ultrasonic, กันน้ำมาตรฐาน IP66+IP68+IP69 และปุ่ม AI ที่ผู้ใช้กำหนดฟังก์ชันได้เอง ซีรีส์ Find X10 คาดว่าจะมีหลายรุ่นตั้งแต่รุ่น Compact หน้าจอ 6.32 นิ้ว ไปจนถึงรุ่นหน้าจอ 6.89 นิ้ว ส่วน Find X10 Ultra ที่ใช้ Snapdragon 8 Elite Gen 6 คาดเปิดตัวในช่วงครึ่งแรกของปี 2027 ข้อมูลทั้งหมดในขณะนี้มาจากต้นแบบทดสอบและอาจเปลี่ยนแปลงก่อนเปิดตัวจริ
