ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับ OPPO Find X9 Ultra ที่เตรียมเปิดตัวในเดือนเมษายนนี้ พร้อมเผยข้อมูลแบตเตอรี่, กล้อง Hasselblad และรายละเอียดการอัปเดต iOS รวมถึงการเปรียบเทียบสเปคกับสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นๆ และข่าวการเติบโตของ MOVE
OPPO Find X9 Ultra เตรียม เปิดตัว อย่างเป็นทางการในประเทศจีนและตลาดโลกในวันที่ 21 เมษายนนี้ ข้อมูลและภาพหลุดเกี่ยวกับ สมาร์ทโฟน รุ่นนี้ได้เผยแพร่ออกมาอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงภาพที่สร้างขึ้นโดย เทคโนโลยี AI ด้วยเช่นกัน ล่าสุดมีการหลุดของคลิปวิดีโอเครื่องจริงที่เผยให้เห็นการออกแบบใหม่ของ OPPO Find X9 Ultra อย่างชัดเจนแล้ว\จากการปรากฏตัวในคลิปวิดีโอดังกล่าว เราได้เห็นการออกแบบด้านหน้าของ OPPO Find X9 Ultra เป็นครั้งแรกอย่างละเอียด โดยมาพร้อมกับหน้าจอแบนขนาดใหญ่
ขอบจอบางเฉียบที่ถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน นอกจากนี้ ยังมีการเผยให้เห็นด้านข้างของตัวเครื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นโมดูลกล้องที่นูนขึ้นจากตัวเครื่องเล็กน้อย ซึ่งเป็นผลมาจากการอัปเกรดสเปคกล้องที่ได้รับการปรับปรุงครั้งใหญ่เมื่อเทียบกับรุ่น Find X8 Ultra ที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับแบตเตอรี่ โดย OPPO Find X9 Ultra จะมาพร้อมแบตเตอรี่ความจุ 7050mAh รองรับการชาร์จเร็ว 100W และการชาร์จไร้สาย 50W ข้อมูลเหล่านี้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นของ OPPO ในการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ยาวนานและสะดวกสบายให้กับผู้ใช้ พร้อมทั้งยังมีการเปิดเผยถึงการร่วมมือกับ Hasselblad ในการพัฒนากล้องสำหรับรุ่น Find X9 Ultra ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพการถ่ายภาพให้สูงขึ้นไปอีกขั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการซูม\ข่าวลือและข้อมูลเพิ่มเติมยังระบุถึง OPPO Find X10 Pro ที่คาดว่าจะมาพร้อมกล้อง Ultra Wide ความละเอียด 200MP พร้อมเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่ 1/1.5 นิ้ว ข้อมูลนี้บ่งบอกถึงความมุ่งมั่นของ OPPO ในการพัฒนาเทคโนโลยีกล้องที่ล้ำสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่ต้องการคุณภาพการถ่ายภาพที่ยอดเยี่ยม นอกจากนี้ ยังมีข่าวคราวเกี่ยวกับ Apple ที่เตรียมปล่อยอัปเดต iOS 26.4.1 สำหรับ iPhone เพื่อแก้ไขบั๊กและเพิ่มความปลอดภัยให้กับอุปกรณ์ ในส่วนของข้อมูลเชิงเปรียบเทียบสเปค พบว่ามีการนำ OPPO Find X9 Pro, vivo X300 Pro, iPhone 17 Pro Max, Galaxy S26 Ultra, HONOR Magic8 Pro และ Xiaomi 17 Ultra มาเปรียบเทียบกัน เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถพิจารณาและเลือกซื้อสมาร์ทโฟนที่เหมาะสมกับความต้องการของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ MOVE ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการเดินทาง ยังได้เสริมความแข็งแกร่งในประเทศไทย เพื่อตอกย้ำพันธกิจในการให้บริการด้านการเดินทางในราคาที่คุ้มค่าทั่วภูมิภาคอาเซีย
