OPPO Find X9s Pro: เรือธงจอยักษ์ในขนาดกะทัดรัด สเปคแรง กล้องเทพ ราคาเริ่มต้น 25,000 บาท

OPPO Find X9s Pro สมาร์ทโฟนเรือธงขนาดเล็ก 6.32 นิ้ว สเปคจัดเต็ม ชิป Dimensity 9500 กล้อง 200MP รองรับเลนส์เสริม Hasselblad ราคาเริ่มต้น 25,000 บาท
OPPO Find X9s Pro เปิดตัวแล้ว!
สมาร์ทโฟนเรือธงขนาดกะทัดรัดที่มาพร้อมสเปคจัดเต็ม ตอบโจทย์ผู้ที่มองหาสมาร์ทโฟนประสิทธิภาพสูงแต่ไม่ต้องการขนาดใหญ่เกินไป ด้วยหน้าจอขนาด 6.32 นิ้ว ความละเอียดสูง 144Hz แสดงผลได้อย่างคมชัด สีสันสดใส รองรับเทคโนโลยี ProXDR และ Dolby Vision มอบประสบการณ์การรับชมที่เหนือระดับ ขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ต MediaTek Dimensity 9500 ที่ทรงพลัง สามารถรองรับการเล่นเกมที่ต้องการกราฟิกสูงได้อย่างราบรื่น รวมถึงการใช้งานทั่วไปที่รวดเร็วและลื่นไหล OPPO Find X9s Pro โดดเด่นด้วยระบบกล้องหลัง 4 ตัว ที่มีเซ็นเซอร์หลักความละเอียดสูงถึง 200MP จาก Samsung HP5 ขนาด 1/1.56 นิ้ว พร้อมระบบออโต้โฟกัสและระบบกันสั่น OIS ช่วยให้ถ่ายภาพได้คมชัดแม้ในสภาวะแสงน้อย นอกจากนี้ยังมีกล้องสีสันสมจริง Danxia Lens เจเนอเรชันที่ 2 และรองรับการบันทึกวิดีโอความละเอียดสูงสุด 8K ที่ 30fps หรือ 4K ที่ 120fps พร้อมเทคโนโลยี Dolby Vision สำหรับวิดีโอความละเอียด 4K หรือ 1080p อีกด้วย ที่พิเศษยิ่งกว่าคือการรองรับเลนส์เสริม OPPO Hasselblad Professional Teleconverter ระยะโฟกัส 253 มม.
ช่วยให้การซูมภาพระยะไกลมีความคมชัดและรายละเอียดสูงยิ่งขึ้น ตัวเครื่องได้รับการออกแบบให้มีความทนทานด้วยฝาหลังกระจกและวัสดุที่ทนทานต่อการตกกระแทกตามมาตรฐาน SGS รวมถึงการกันน้ำกันฝุ่นตามมาตรฐาน IP66, IP68 และ IP69 ทำให้มั่นใจได้ถึงความทนทานในการใช้งานในทุกสภาพแวดล้อม น้ำหนักเครื่องเบาเพียง 198 กรัม ทำให้จับถือได้สะดวกสบาย OPPO Find X9s Pro มาพร้อมแบตเตอรี่ความจุ 7,025mAh รองรับการใช้งานที่ยาวนานตลอดวัน และยังรองรับเทคโนโลยีชาร์จไว 80W SuperVOOC ช่วยให้ชาร์จแบตเตอรี่ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังรองรับการชาร์จไร้สาย Wireless Flash Charge 50W เพิ่มความสะดวกในการชาร์จแบตเตอรี่อีกด้วย ระบบปฏิบัติการเป็น ColorOS 16 เวอร์ชันล่าสุดบนพื้นฐาน Android 16 ที่มาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ๆ และการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานให้ดียิ่งขึ้น รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 7 และ Bluetooth 6.1 ทำให้การเชื่อมต่อไร้สายมีความรวดเร็วและเสถียรมากยิ่งขึ้น OPPO Find X9s Pro มีให้เลือกใน 4 สีสัน ได้แก่ สีฟ้า (Cyan Blue), สีส้ม (Vibrant Orange), สีขาว (Pure White) และสีเทา (Natural Titanium) โดยมีราคาเริ่มต้นที่ประมาณ 25,000 บาท ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่กำลังมองหาสมาร์ทโฟนเรือธงขนาดเล็กที่มีสเปคครบครันและประสิทธิภาพสู
OPPO Find X9s Pro สมาร์ทโฟน เรือธง กล้อง 200MP Dimensity 9500
