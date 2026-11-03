OPPO เปิดประสบการณ์ Find X10 Pro Max ในงาน Enchanted Fest Halloween Music Festival
OPPO ร่วมเป็นพันธมิตรหลักในงาน Enchanted Fest Halloween Music Festival วันที่ 31 ตุลาคม 2569 ที่ UOB LIVE EMSPHERE ให้ผู้ใช้ได้สัมผัสกล้อง Find X10 Pro Max ระบบ Hasselblad และกล้อง 200MP ในบรรยากาศคอนเสิร์ต Halloween
OPPO ประกาศความสำเร็จในการนำเสนอเทคโนโลยีการถ่ายภาพขั้นสูงผ่านกิจกรรมพิเศษภายในงาน Enchanted Fest Halloween Music Festival ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2569 ณ ศูนย์การค้า UOB LIVE ในพื้นที่ EMSPHERE โดยกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญสำหรับผู้ที่สนใจเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนระดับสูง ในการทดลองใช้งานสมาร์ทโฟนรุ่นเรือธง Find X10 Pro Max ภายใต้บรรยากาศคอนเสิร์ตที่มีแสงสีและสภาพแสงที่ท้าทายความสามารถของระบบกล้อง
เทคโนโลยีกล้อง Find X10 Pro Max
สมาร์ทโฟน Find X10 Pro Max ที่นำมาให้ทดลองใช้งานในครั้งนี้ มาพร้อมระบบกล้องที่มีความสามารถระดับมืออาชีพ โดยติดตั้งกล้องที่มีความละเอียดสูงถึง 200MP จำนวนสามตัว ซึ่งแต่ละตัวได้รับการออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่เฉพาะทางได้อย่างแม่นยำ กล้องแต่ละตัวได้รับการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพภาพร่วมกันกับแบรนด์ Hasselblad ทำให้ผลลัพธ์ของภาพมีความเป็นธรรมชาติและแม่นยำในสีสันตามมาตรฐานสากลAlso readHUAWEI FreeBuds Neo ดีไซน์ 4 สี พบฟอส–บุ๊ค 21 พ.ย.
ระบบกล้องทั้งสามตัวแยกหน้าที่การใช้งานอย่างชัดเจนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน กล้องตัวแรกทำหน้าที่เป็นเลนส์อัลตราไวด์ (Ultra-wide) ที่เหมาะสำหรับการถ่ายภาพพาโนรามาหรือภาพกลุ่มที่ต้องการความกว้างของมุมมอง ในขณะที่กล้องหลัก (Main Camera) ทำหน้าที่บันทึกภาพทั่วไปด้วยความละเอียดสูงและคุณภาพแสงที่สมดุลที่สุด
ส่วนกล้องตัวที่สามเป็นกล้องเทเลโฟโต้ (Telephoto) ที่ช่วยในการซูมเข้าหาวัตถุในระยะไกล ทำให้ผู้ใช้งานสามารถบันทึกภาพรายละเอียดของศิลปินหรือวัตถุที่อยู่ห่างออกไปได้โดยไม่สูญเสียคุณภาพภาพรวมของภาพ ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ผสานรวมกับชุดเลนส์เสริมของ OPPO Hasselblad และระบบโหมดเวที (Stage Mode) เพื่อเสริมสร้างความสามารถในงานถ่ายภาพกลางคืนและในงานกิจกรรมขนาดใหญ่
ระบบประมวลผลภาพ LUMO และโหมดเวที
หัวใจสำคัญที่ทำให้ภาพจาก Find X10 Pro Max เด่นดวงในสภาพแสงที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คือระบบประมวลผล LUMO True Image Engine ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวจัดการเรื่องแสง เงา และสีในภาพอย่างละเอียดอ่อน ระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขและปรับสมดุลแสงอัตโนมัติในสถานการณ์ที่ท้าทาย เช่น การถ่ายภาพในคอนเสิร์ตกลางคืนที่มีแสงไฟเปลี่ยนสีตลอดเวลา
OPPO ระบุถึงความสามารถพิเศษของระบบกล้องในงานนี้ว่า สามารถรองรับวิดีโอที่มีช่วงไดนามิก (Dynamic Range) สูงถึง 17-Stop ซึ่งช่วยให้สามารถเก็บรักษารายละเอียดในบริเวณที่มืดที่สุดและสว่างที่สุดในภาพได้พร้อมกัน สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการถ่ายภาพคอนเสิร์ตที่มักมีฉากหลังมืดและมีแสงไฟสปอตไลท์จ้าๆ ส่องลงมาบนเวที
เทคโนโลยีการประมวลผลภาพขั้นสูงนี้ช่วยให้วิดีโอที่บันทึกออกมามีความต่อเนื่องของโทนสีและแสงที่นุ่มนวล ไม่เกิดการติดขาว (Blown out highlights) หรือสูญเสียรายละเอียดในบริเวณเงามืด ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบสำคัญที่ทำให้ Find X10 Pro Max เหมาะสมกับการใช้งานในการบันทึกเหตุการณ์สำคัญที่มีความซับซ้อนของแสง
ประสบการณ์จริงและการตอบรับจากงาน
ภายในงาน Enchanted Fest ที่มีธีม FROZEN NIGHTMARE ผู้เข้าร่วมงานได้มีโอกาสยืม Find X10 Pro Max ไปทดลองถ่ายภาพและวิดีโอจริง โดยผู้ใช้งานสามารถทดสอบความสามารถของกล้องได้ในหลากหลายสถานการณ์ ตั้งแต่มุมมองการถ่ายภาพจากขอบเวที ไปจนถึงการบันทึกการเปลี่ยนแปลงแสงระหว่างบทเพลง และสุดท้ายคือการซูมเข้าจับรายละเอียดใบหน้าของศิลปินอย่างใกล้ชิด
กิจกรรมนี้ยังเป็นการสนับสนุนแคมเปญ "ซูมดีทุกคอนเสิร์ต" ซึ่งเน้นย้ำถึงความสามารถของกล้องเทเลโฟโต้และระบบ Stabilization ที่ช่วยให้การบันทึกภาพศิลปินในระยะไกลมีความคมชัดและมั่นคง ไม่สั่นไหวแม้จะต้องยืนอยู่ห่างจากเวที
ในงานดังกล่าวมีศิลปินชื่อดังอย่าง BUS, because of you และ i shine มาร่วมแสดงดนตรี สร้างบรรยากาศคึกคักให้กับงาน พร้อมกับผู้ชมที่แต่งกายในชุดแฟนซีตามธีม Halloween ซึ่งบรรยากาศดังกล่าวสร้างโจทย์ที่น่าสนใจสำหรับระบบกล้องที่ต้องตอบสนองต่อสภาพแสงที่หลากหลายและรวดเร็ว
การวางจำหน่ายและผลิตภัณฑ์ Find X10 Series
OPPO ได้ระบุถึงการวางจำหน่ายสมาร์ทโฟนในตระกูล Find X10 Series ซึ่งประกอบด้วยสองรุ่นหลัก ที่นำเสนอแนวความคิด Hasselblad True-to-Life Camera โดยเน้นการนำเสนอภาพและวิดีโอที่สะท้อนความเป็นจริงมากที่สุดเท่าที่เทคโนโลยีปัจจุบันจะเอื้ออำนวย การนำกล้อง เลนส์เสริม และระบบประมวลผลภาพมาทดสอบคู่กับแสงคอนเสิร์ตในครั้งนี้ ถือเป็นแกนกลางสำคัญของกิจกรรม เพื่อให้เห็นประสิทธิภาพการใช้งานจริง
สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Find X10 Series หรือต้องการติดตามข่าวสารกิจกรรมอื่นๆ จาก OPPO สามารถตรวจสอบข้อมูลและติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้จากช่องทางทางการของแบรนด์ ซึ่งพร้อมให้บริการข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการสื่อสารและการถ่ายภาพอย่างต่อเนื่อง
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